Тефтели из фарша и овощей — проверенный рецепт свекрови

Домашние тефтели. Фото: smachnenke.com.ua

Нежные, сочные тефтели из куриного фарша и овощей получаются идеальными благодаря простым, но важным секретам. Этот семейный рецепт свекрови всегда радует отменным вкусом и ароматом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

лук — 250 г;

масло — для жарки;

морковь — 150 г;

куриный фарш — 900 г;

картофель — 300 г;

соль, черный перец — по вкусу;

томатный соус — 350 г.

Способ приготовления

Нарезать лук мелким кубиком и обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить натертую на мелкой терке морковь и тушить несколько минут до полуготовности. Остудить.

Фарш и лук с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Половину поджаренного лука с морковью добавить к куриному фаршу. Туда же натереть картофель, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Сформировать тефтели.

Приготовление тефтелей. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить их на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки. Выложить в глубокую сковороду, добавить остальной тушеный лук с морковью и равномерно распределить томатный соус. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 40 минут.

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