Тефтели из фарша и овощей — проверенный рецепт свекрови

Лучший рецепт тефтелей из фарша и овощей по рецепту свекрови
Нежные, сочные тефтели из куриного фарша и овощей получаются идеальными благодаря простым, но важным секретам. Этот семейный рецепт свекрови всегда радует отменным вкусом и ароматом.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- лук — 250 г;
- масло — для жарки;
- морковь — 150 г;
- куриный фарш — 900 г;
- картофель — 300 г;
- соль, черный перец — по вкусу;
- томатный соус — 350 г.
Способ приготовления
Нарезать лук мелким кубиком и обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить натертую на мелкой терке морковь и тушить несколько минут до полуготовности. Остудить.
Половину поджаренного лука с морковью добавить к куриному фаршу. Туда же натереть картофель, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Сформировать тефтели.
Обжарить их на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки. Выложить в глубокую сковороду, добавить остальной тушеный лук с морковью и равномерно распределить томатный соус. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 40 минут.
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