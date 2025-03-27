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Лучший рецепт тефтелей из фарша и овощей по рецепту свекрови

27 марта 2025 20:46
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Тефтели из фарша и овощей — проверенный рецепт свекрови
Домашние тефтели. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Нежные, сочные тефтели из куриного фарша и овощей получаются идеальными благодаря простым, но важным секретам. Этот семейный рецепт свекрови всегда радует отменным вкусом и ароматом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • лук — 250 г;
  • масло — для жарки;
  • морковь — 150 г;
  • куриный фарш — 900 г;
  • картофель — 300 г;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • томатный соус — 350 г.

Способ приготовления

Нарезать лук мелким кубиком и обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить натертую на мелкой терке морковь и тушить несколько минут до полуготовности. Остудить.

рецепт тефтелей
Фарш и лук с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Половину поджаренного лука с морковью добавить к куриному фаршу. Туда же натереть картофель, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Сформировать тефтели.

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Приготовление тефтелей. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить их на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки. Выложить в глубокую сковороду, добавить остальной тушеный лук с морковью и равномерно распределить томатный соус. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 40 минут.

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