Пироги з картоплі та сиру від Тетяни Літвінової — швидка вечеря з простих інгредієнтів

Картопляні пироги, що тануть у роті — рецепт Тетяни Літвінової
Ніжне тісто, соковита начинка та неймовірний аромат — ці картопляні пироги просто тануть у роті! Шеф-кухарка Тетяна Літвінова розкрила секрет смачної вечері, яка підкорить вас своєю простотою та бездоганним смаком.
Рецептом картопляних пирогів з сиром кулінарна експертка поділилася на своєму YouTube.
Вам знадобиться:
- борошно — 650 г;
- кефір — 450 г;
- сіль — 1/2 ч. л;
- сода — 1/2 ч. л;
- соняшникова олія — 2 ст. л;
- картопля — 600 г (очищена);
- твердий сир — 300 г;
- чорний перець — 1 ч. л.
Спосіб приготування
У мисці змішати просіяне борошно та соду. У сухій суміші зробити заглиблення, влити кефір та замішати м'яке тісто.
Коли тісто сформується в ком, змастити руки олією та продовжити вимішувати. Коли тісто перестане липнути до рук, замотати його у харчову плівку та дати відпочити.
Для приготування начинки відварену картоплю та твердий сир подрібнити через м'ясорубку.
До суміші додати подріблений кріп, чорний перець і сіль, та ретельно перемішати. Начинку поділити на шість рівних частин та сформувати у кульки.
Готове тісто також розділити на шість частин. Кожну частину розкачати у пласт діаметром приблизно 20 см. У середину покласти кульку з начинкою та ретельно закріпити края тіста зверху. Отримані заготовки залишити "відпочити" на 20-25 хвилин під рушником.
Кульки з начинкою розкачати у тонкий пиріг. Смажити пироги на сухій розігрітій пательні до золотавості. Готові пироги змастити зверху верковим маслом.
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