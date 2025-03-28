Пироги з картоплі та сиру від Тетяни Літвінової — швидка вечеря з простих інгредієнтів

Картопляні пироги. Фото: скриншот YouTube/Тетяна Літвінова

Ніжне тісто, соковита начинка та неймовірний аромат — ці картопляні пироги просто тануть у роті! Шеф-кухарка Тетяна Літвінова розкрила секрет смачної вечері, яка підкорить вас своєю простотою та бездоганним смаком.

Рецептом картопляних пирогів з сиром кулінарна експертка поділилася на своєму YouTube.

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Вам знадобиться:

борошно — 650 г;

кефір — 450 г;

сіль — 1/2 ч. л;

сода — 1/2 ч. л;

соняшникова олія — 2 ст. л;

картопля — 600 г (очищена);

твердий сир — 300 г;

чорний перець — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У мисці змішати просіяне борошно та соду. У сухій суміші зробити заглиблення, влити кефір та замішати м'яке тісто.

Приготування тіста для пирогів. Фото: скриншот YouTube/Тетяна Літвінова

Коли тісто сформується в ком, змастити руки олією та продовжити вимішувати. Коли тісто перестане липнути до рук, замотати його у харчову плівку та дати відпочити.

Готове тісто для пирогів. Фото: скриншот YouTube/Тетяна Літвінова

Для приготування начинки відварену картоплю та твердий сир подрібнити через м'ясорубку.

Картопля та сир для начинки. Фото: скриншот YouTube/Тетяна Літвінова

До суміші додати подріблений кріп, чорний перець і сіль, та ретельно перемішати. Начинку поділити на шість рівних частин та сформувати у кульки.

Начинка для пирогів. Фото: скриншот YouTube/Тетяна Літвінова

Готове тісто також розділити на шість частин. Кожну частину розкачати у пласт діаметром приблизно 20 см. У середину покласти кульку з начинкою та ретельно закріпити края тіста зверху. Отримані заготовки залишити "відпочити" на 20-25 хвилин під рушником.

Формування пирогів з начинкою. Фото: скриншот YouTube/Тетяна Літвінова

Кульки з начинкою розкачати у тонкий пиріг. Смажити пироги на сухій розігрітій пательні до золотавості. Готові пироги змастити зверху верковим маслом.

Смажені пироги з картоплею та сиром. Фото: скриншот YouTube/Тетяна Літвінова

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