Пироги из картофеля и сыра от Татьяны Литвиновой — быстрый ужин из простых ингредиентов

Картофельные пироги, тающие во рту — рецепт Татьяны Литвиновой
Нежное тесто, сочная начинка и невероятный аромат — эти картофельные пироги просто тают во рту! Шеф-повар Татьяна Литвинова раскрыла секрет вкусного ужина, который покорит вас своей простотой и безупречным вкусом.
Рецептом картофельных пирогов с сыром кулинарный эксперт поделилась на своем YouTube.
Вам понадобится:
- мука — 650 г;
- кефир — 450 г;
- соль — 1/2 ч. л;
- сода — 1/2 ч. л;
- подсолнечное масло — 2 ст. л;
- картофель — 600 г (очищенный);
- твердый сыр — 300 г;
- черный перец — 1 ч. л.
Способ приготовления
В миске смешать просеянную муку и соду. В сухой смеси сделать углубление, влить кефир и замешать мягкое тесто.
Когда тесто сформируется в ком, смазать руки растительным маслом и продолжить вымешивать. Когда тесто перестанет липнуть к рукам, замотать его в пищевую пленку и дать отдохнуть.
Для приготовления начинки отваренный картофель и твердый сыр измельчить через мясорубку.
К смеси добавить измельченный укроп, черный перец и соль, и тщательно перемешать. Начинку разделить на шесть равных частей и сформировать в шарики.
Готовое тесто также разделить на шесть частей. Каждую часть раскатать в пласт диаметром примерно 20 см. В середину положить шарик с начинкой и тщательно закрепить края теста сверху. Полученные заготовки оставить "отдохнуть" на 20-25 минут под полотенцем.
Шарики с начинкой раскатать в тонкий пирог. Жарить пироги на сухой разогретой сковороде до золотистости. Готовые пироги смазать сверху сливочным маслом.
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