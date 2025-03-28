Пироги из картофеля и сыра от Татьяны Литвиновой — быстрый ужин из простых ингредиентов

Картофельные пироги с картофелем. Фото: скриншот YouTube/Татьяна Литвинова

Нежное тесто, сочная начинка и невероятный аромат — эти картофельные пироги просто тают во рту! Шеф-повар Татьяна Литвинова раскрыла секрет вкусного ужина, который покорит вас своей простотой и безупречным вкусом.

Рецептом картофельных пирогов с сыром кулинарный эксперт поделилась на своем YouTube.

Читайте также:

Вам понадобится:

мука — 650 г;

кефир — 450 г;

соль — 1/2 ч. л;

сода — 1/2 ч. л;

подсолнечное масло — 2 ст. л;

картофель — 600 г (очищенный);

твердый сыр — 300 г;

черный перец — 1 ч. л.

Способ приготовления

В миске смешать просеянную муку и соду. В сухой смеси сделать углубление, влить кефир и замешать мягкое тесто.

Приготовление теста для пирогов. Фото: скриншот YouTube/Татьяна Литвинова

Когда тесто сформируется в ком, смазать руки растительным маслом и продолжить вымешивать. Когда тесто перестанет липнуть к рукам, замотать его в пищевую пленку и дать отдохнуть.

Готовое тесто для пирогов. Фото: скриншот YouTube/Татьяна Литвинова

Для приготовления начинки отваренный картофель и твердый сыр измельчить через мясорубку.

Картофель и сыр для начинки. Фото: скриншот YouTube/Татьяна Литвинова

К смеси добавить измельченный укроп, черный перец и соль, и тщательно перемешать. Начинку разделить на шесть равных частей и сформировать в шарики.

Начинка для пирогов. Фото: скриншот YouTube/Татьяна Литвинова

Готовое тесто также разделить на шесть частей. Каждую часть раскатать в пласт диаметром примерно 20 см. В середину положить шарик с начинкой и тщательно закрепить края теста сверху. Полученные заготовки оставить "отдохнуть" на 20-25 минут под полотенцем.

Формирование пирогов с начинкой. Фото: скриншот YouTube/Татьяна Литвинова

Шарики с начинкой раскатать в тонкий пирог. Жарить пироги на сухой разогретой сковороде до золотистости. Готовые пироги смазать сверху сливочным маслом.

Жареные пироги с картофелем и сыром. Фото: скриншот YouTube/Татьяна Литвинова

Ранее мы делились рецептом легендарных украинских цыбульников к посту.

Кроме того, предлагаем лучший рецепт тефтелей с фаршем и овощами.

А также попробуйте приготовить популярный лимонный пирог Мэри Берри, от которого в восторге хозяйки уже 65 лет.