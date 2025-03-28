Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Картофельные пироги, тающие во рту — рецепт Татьяны Литвиновой arrow

Картофельные пироги, тающие во рту — рецепт Татьяны Литвиновой

28 марта 2025 16:03
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Пироги из картофеля и сыра от Татьяны Литвиновой — быстрый ужин из простых ингредиентов
Картофельные пироги с картофелем. Фото: скриншот YouTube/Татьяна Литвинова
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Нежное тесто, сочная начинка и невероятный аромат — эти картофельные пироги просто тают во рту! Шеф-повар Татьяна Литвинова раскрыла секрет вкусного ужина, который покорит вас своей простотой и безупречным вкусом.

Рецептом картофельных пирогов с сыром кулинарный эксперт поделилась на своем YouTube.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 650 г;
  • кефир — 450 г;
  • соль — 1/2 ч. л;
  • сода — 1/2 ч. л;
  • подсолнечное масло — 2 ст. л;
  • картофель — 600 г (очищенный);
  • твердый сыр — 300 г;
  • черный перец — 1 ч. л.

Способ приготовления

В миске смешать просеянную муку и соду. В сухой смеси сделать углубление, влить кефир и замешать мягкое тесто.

Картопляні пироги з сиром - простий рецепт
Приготовление теста для пирогов. Фото: скриншот YouTube/Татьяна Литвинова

Когда тесто сформируется в ком, смазать руки растительным маслом и продолжить вымешивать. Когда тесто перестанет липнуть к рукам, замотать его в пищевую пленку и дать отдохнуть.

Пироги з картоплею та сиром від Тетяни Літвінової
Готовое тесто для пирогов. Фото: скриншот YouTube/Татьяна Литвинова

Для приготовления начинки отваренный картофель и твердый сыр измельчить через мясорубку.

Картопляно-сирні пироги - простий рецепт
Картофель и сыр для начинки. Фото: скриншот YouTube/Татьяна Литвинова

К смеси добавить измельченный укроп, черный перец и соль, и тщательно перемешать. Начинку разделить на шесть равных частей и сформировать в шарики.

Пироги з картоплею та сиром від Тетяни Літвінової - фото
Начинка для пирогов. Фото: скриншот YouTube/Татьяна Литвинова

Готовое тесто также разделить на шесть частей. Каждую часть раскатать в пласт диаметром примерно 20 см. В середину положить шарик с начинкой и тщательно закрепить края теста сверху. Полученные заготовки оставить "отдохнуть" на 20-25 минут под полотенцем.

Пироги з сиром та картоплею на вечерю - рецепт
Формирование пирогов с начинкой. Фото: скриншот YouTube/Татьяна Литвинова

Шарики с начинкой раскатать в тонкий пирог. Жарить пироги на сухой разогретой сковороде до золотистости. Готовые пироги смазать сверху сливочным маслом.

Пироги з картопляною начинкою та сиром - проста вечеря
Жареные пироги с картофелем и сыром. Фото: скриншот YouTube/Татьяна Литвинова

Ранее мы делились рецептом легендарных украинских цыбульников к посту.

Кроме того, предлагаем лучший рецепт тефтелей с фаршем и овощами.

А также попробуйте приготовить популярный лимонный пирог Мэри Берри, от которого в восторге хозяйки уже 65 лет.

Татьяна Литвинова Ужин картошка пирог рецепт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:22 Помощь одиноким родителям — сколько заплатят в 2025 году

16:11 Во время конфликта возле ТЦК в Киеве произошла драка — видео

16:05 Какие чат-боты собирают больше всего данных о человеке — рейтинг

16:03 Россияне планируют массовые раскопки в Крыму — с какой целью

15:52 Зеленский назвал результаты встречи лидеров в Париже — детали

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

15:23 Представлялся работником ЖКС и выманивал деньги у одесситов

15:22 В Украину вернули тела еще 909 павших защитников

15:17 Популярная функция ChatGPT "плавит" графические процессоры OpenAI

15:12 Блокировка счетов за нарушение мобилизации — кого коснется

15:10 Недееспособность и аренда земли — какие документы решают все

16:22 Помощь одиноким родителям — сколько заплатят в 2025 году

16:11 Во время конфликта возле ТЦК в Киеве произошла драка — видео

16:05 Какие чат-боты собирают больше всего данных о человеке — рейтинг

16:03 Россияне планируют массовые раскопки в Крыму — с какой целью

15:52 Зеленский назвал результаты встречи лидеров в Париже — детали

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

15:23 Представлялся работником ЖКС и выманивал деньги у одесситов

15:22 В Украину вернули тела еще 909 павших защитников

15:17 Популярная функция ChatGPT "плавит" графические процессоры OpenAI

15:12 Блокировка счетов за нарушение мобилизации — кого коснется

15:10 Недееспособность и аренда земли — какие документы решают все

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

25 марта 2025

22:33 Гильзы ценой от 6 тысяч гривен — как одесситы помогают ВСУ

17:48 Конфиденциальность Signal — кто и для чего создал приложение

06:22 Неприятно удивит — как подорожала продуктовая корзина за год

24 марта 2025

22:33 Боятся ли одесситы терактов — как себя защищают

Text

13:03 У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

20:32 Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленский предупредил о новом наступлении РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:40 Что решили лидеры в Париже относительно мира в Украине — эфир

Text

13:00 Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

Text

08:00 Рютте высказался об Украине в НАТО — эфир Ранок.LIVE

26 марта 2025
Text

20:52 Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Text

19:04 Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

Text

18:57 Рютте выступает на пресс-конференции в Варшаве — прямой эфир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

18 марта 2025

Киевстар снизит стоимость тарифов для абонентов — кто в списке

21 марта 2025

Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

19 марта 2025

Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

15 марта 2025

Квартира и прописка — что надо знать, чтобы не потерять имущество

19 марта 2025

Почти 1000 грн прибавки — у кого с апреля вырастут пенсии

15 марта 2025

Важнее, чем мы думаем — зачем в смартфонах "Режим полета"