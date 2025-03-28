Пісні цибульники на пательні — рецепт легендарної української страви

Пісні цибульники. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Цибульники — це страва, яку готували ще наші предки. Вони виходять ніжними, м’якими та дуже ароматними. Лише кілька простих продуктів, трохи часу — і на вашому столі буде справжній кулінарний скарб української кухні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

цибуля — 600 г;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 0,5 ст. л.;

чорний перець — 1 г;

яйця — 2 шт.;

манка — 3 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

борошно — 1-2 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л. + оцет — 1 ст. л.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити цибулю та нарізати дрібними кубиками. Посолити, додати цукор і перець, добре перемішати й залишити на кілька хвилин, щоб цибуля пустила сік.

Цибуля та яйця. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Додати яйця, манку, сметану та перемішати. Влити соду, погашену оцтом, і знову перемішати. Поступово всипати борошно, доводячи тісто до потрібної консистенції. Дати суміші настоятися 10-15 хвилин, щоб манка набухла.

Смажені оладки. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Розігріти сковороду з олією. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

Готова страва. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Готові цибульники викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.



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