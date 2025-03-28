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Пісні цибульники на пательні — легендарна українська страва

28 березня 2025 14:52
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пісні цибульники на пательні — рецепт легендарної української страви
Пісні цибульники. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цибульники — це страва, яку готували ще наші предки. Вони виходять ніжними, м’якими та дуже ароматними. Лише кілька простих продуктів, трохи часу — і на вашому столі буде справжній кулінарний скарб української кухні. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • цибуля — 600 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 0,5 ст. л.;
  • чорний перець — 1 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • манка — 3 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • борошно — 1-2 ст. л.;
  • сода — 0,5 ч. л. + оцет — 1 ст. л.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити цибулю та нарізати дрібними кубиками. Посолити, додати цукор і перець, добре перемішати й залишити на кілька хвилин, щоб цибуля пустила сік.

як приготувати цибульники
Цибуля та яйця. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Додати яйця, манку, сметану та перемішати. Влити соду, погашену оцтом, і знову перемішати. Поступово всипати борошно, доводячи тісто до потрібної консистенції. Дати суміші настоятися 10-15 хвилин, щоб манка набухла.

як приготувати деруни з цибулі
Смажені оладки. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Розігріти сковороду з олією. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

як приготувати оладки з цибулі
Готова страва. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Готові цибульники викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

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цибуля рецепти Українська кухня оладки пісні страви

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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