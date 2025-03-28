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Постные цыбульники на сковороде — легендарное украинское блюдо

28 марта 2025 14:52
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Постные цыбульники на сковороде — рецепт легендарного украинского блюда
Постные цыбульники. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цыбульники — это блюдо, которое готовили еще наши предки. Они получаются нежными, мягкими и очень ароматными. Всего несколько простых продуктов, немного времени — и на вашем столе будет настоящее кулинарное сокровище украинской кухни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • лук — 600 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 0,5 ст. л.;
  • черный перец — 1 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • манка — 3 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • мука — 1-2 ст. л.;
  • сода — 0,5 ч. л. + уксус — 1 ст. л.;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить лук и нарезать мелкими кубиками. Посолить, добавить сахар и перец, хорошо перемешать и оставить на несколько минут, чтобы лук пустил сок.

як приготувати цибульники
Лук и яйца. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Добавить яйца, манку, сметану и перемешать. Влить соду, погашенную уксусом, и снова перемешать. Постепенно всыпать муку, доводя тесто до нужной консистенции. Дать смеси настояться 10-15 минут, чтобы манка набухла.

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Жареные цыбульники. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

як приготувати оладки з цибулі
Готовое блюдо. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Готовые цыбульники выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

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