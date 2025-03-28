Постные цыбульники на сковороде — рецепт легендарного украинского блюда

Постные цыбульники на сковороде — легендарное украинское блюдо
Цыбульники — это блюдо, которое готовили еще наши предки. Они получаются нежными, мягкими и очень ароматными. Всего несколько простых продуктов, немного времени — и на вашем столе будет настоящее кулинарное сокровище украинской кухни.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- лук — 600 г;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 0,5 ст. л.;
- черный перец — 1 г;
- яйца — 2 шт.;
- манка — 3 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- мука — 1-2 ст. л.;
- сода — 0,5 ч. л. + уксус — 1 ст. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Очистить лук и нарезать мелкими кубиками. Посолить, добавить сахар и перец, хорошо перемешать и оставить на несколько минут, чтобы лук пустил сок.
Добавить яйца, манку, сметану и перемешать. Влить соду, погашенную уксусом, и снова перемешать. Постепенно всыпать муку, доводя тесто до нужной консистенции. Дать смеси настояться 10-15 минут, чтобы манка набухла.
Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
Готовые цыбульники выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.
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