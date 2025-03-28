Постные цыбульники на сковороде — рецепт легендарного украинского блюда

Постные цыбульники. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Цыбульники — это блюдо, которое готовили еще наши предки. Они получаются нежными, мягкими и очень ароматными. Всего несколько простых продуктов, немного времени — и на вашем столе будет настоящее кулинарное сокровище украинской кухни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

лук — 600 г;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 0,5 ст. л.;

черный перец — 1 г;

яйца — 2 шт.;

манка — 3 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

мука — 1-2 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л. + уксус — 1 ст. л.;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить лук и нарезать мелкими кубиками. Посолить, добавить сахар и перец, хорошо перемешать и оставить на несколько минут, чтобы лук пустил сок.

Лук и яйца. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Добавить яйца, манку, сметану и перемешать. Влить соду, погашенную уксусом, и снова перемешать. Постепенно всыпать муку, доводя тесто до нужной консистенции. Дать смеси настояться 10-15 минут, чтобы манка набухла.

Жареные цыбульники. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

Готовое блюдо. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Готовые цыбульники выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.



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