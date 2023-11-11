Корисний та смачний салат з буряка — відео рецепт

Салат з буряка. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Сьогодні розповімо вам про простий, але дуже смачний салат з буряків. Завжди стане в нагоді в якості доповнення до будь-якої страви або на закуску.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

2 буряки середнього розміру;

80-100 г волоських горіхів (або до смаку);

3 зубки часнику;

2 ст.л. майонезу;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відварити буряки та натерти на середній або крупній тертці.

Тертий буряк. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Також нам знадобляться волоські горіхи, які потрібно підсмажити в духовці та подрібнити. Кількість горіхів можна обирати за власним смаком.

Натертий буряк. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер додаємо три зубчики часника, який потрібно натерти на тертці.

Подрібнення горіхів. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер салат потрібно заправляти майонезом та ретельно перемішати.

Буряк, горіхи та часник. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Салат можна подавати одразу або дати настоятися йому в холодильнику.

Салат з буряка. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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