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Бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка

11 листопада 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисний та смачний салат з буряка — відео рецепт
Салат з буряка. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сьогодні розповімо вам про простий, але дуже смачний салат з буряків. Завжди стане в нагоді в якості доповнення до будь-якої страви або на закуску. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

  • 2 буряки середнього розміру;
  • 80-100 г волоських горіхів (або до смаку);
  • 3 зубки часнику;
  • 2 ст.л. майонезу;
  • сіль;
  • перець. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно відварити буряки та натерти на середній або крупній тертці. 

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Тертий буряк. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Також нам знадобляться волоські горіхи, які потрібно підсмажити в духовці та подрібнити. Кількість горіхів можна обирати за власним смаком. 

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Натертий буряк. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер додаємо три зубчики часника, який потрібно натерти на тертці. 

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Подрібнення горіхів. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер салат потрібно заправляти майонезом та ретельно перемішати. 

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Буряк, горіхи та часник. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Салат можна подавати одразу або дати настоятися йому в холодильнику. 

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Салат з буряка. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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