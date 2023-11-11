Корисний та смачний салат з буряка — відео рецепт

Бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка
Сьогодні розповімо вам про простий, але дуже смачний салат з буряків. Завжди стане в нагоді в якості доповнення до будь-якої страви або на закуску.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 2 буряки середнього розміру;
- 80-100 г волоських горіхів (або до смаку);
- 3 зубки часнику;
- 2 ст.л. майонезу;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно відварити буряки та натерти на середній або крупній тертці.
Також нам знадобляться волоські горіхи, які потрібно підсмажити в духовці та подрібнити. Кількість горіхів можна обирати за власним смаком.
Тепер додаємо три зубчики часника, який потрібно натерти на тертці.
Тепер салат потрібно заправляти майонезом та ретельно перемішати.
Салат можна подавати одразу або дати настоятися йому в холодильнику.
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