Полезный и вкусный салат из свеклы — видео рецепт

Салат из свеклы. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Сегодня расскажем вам о простом, но очень вкусном салате из свеклы. Всегда пригодится в качестве дополнения к любому блюду или на закуску.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

2 свеклы среднего размера;

80-100 г грецких орехов (или по вкусу);

3 зубка чеснока;

2 ст.л. майонеза;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить свеклу и натереть на средней или крупной терке.

Тертая свекла. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Также нам понадобятся грецкие орехи, которые нужно поджарить в духовке и измельчить. Количество орехов можно выбирать по собственному вкусу.

Натертая свекла. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь добавляем три зубчика чеснока, который нужно натереть на терке.

Измельчение орехов. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь салат нужно заправить майонезом и тщательно перемешать.

Свекла, орехи и чеснок. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Салат можно подавать сразу или дать ему настояться в холодильнике.

Салат из свеклы. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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