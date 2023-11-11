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Бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы

11 ноября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезный и вкусный салат из свеклы — видео рецепт
Салат из свеклы. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сегодня расскажем вам о простом, но очень вкусном салате из свеклы. Всегда пригодится в качестве дополнения к любому блюду или на закуску.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 2 свеклы среднего размера;
  • 80-100 г грецких орехов (или по вкусу);
  • 3 зубка чеснока;
  • 2 ст.л. майонеза;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить свеклу и натереть на средней или крупной терке.

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Тертая свекла. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Также нам понадобятся грецкие орехи, которые нужно поджарить в духовке и измельчить. Количество орехов можно выбирать по собственному вкусу.

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Натертая свекла. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь добавляем три зубчика чеснока, который нужно натереть на терке.

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Измельчение орехов. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь салат нужно заправить майонезом и тщательно перемешать.

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Свекла, орехи и чеснок. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Салат можно подавать сразу или дать ему настояться в холодильнике.

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Салат из свеклы. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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