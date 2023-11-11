Полезный и вкусный салат из свеклы — видео рецепт

Бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы
Сегодня расскажем вам о простом, но очень вкусном салате из свеклы. Всегда пригодится в качестве дополнения к любому блюду или на закуску.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 2 свеклы среднего размера;
- 80-100 г грецких орехов (или по вкусу);
- 3 зубка чеснока;
- 2 ст.л. майонеза;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала нужно отварить свеклу и натереть на средней или крупной терке.
Также нам понадобятся грецкие орехи, которые нужно поджарить в духовке и измельчить. Количество орехов можно выбирать по собственному вкусу.
Теперь добавляем три зубчика чеснока, который нужно натереть на терке.
Теперь салат нужно заправить майонезом и тщательно перемешать.
Салат можно подавать сразу или дать ему настояться в холодильнике.
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