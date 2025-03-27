Лимонний пиріг від Мері Беррі — смачний та простий рецепт

Легендарний лимонний пиріг Мері Беррі — рецепт, якому 65 років
Цей ароматний та ніжний лимонний пиріг підкорив серця тисячі людей по всьому світу. Британська кухарка Мері Беррі ще у 60-х зробила цей рецепт справжнім хітом серед домогосподарок.
Express поділився рецептом того самого пирога, який здивує своїм смаком.
Вам знадобиться:
- вершкове масло — 225 г;
- цукор — 225 г;
- борошно вищого ґатунку — 275 г;
- розпушувач — 2 ч.л.;
- яйця — 4 шт.;
- молоко — 4 ст.л.;
- лимони — 2 шт.;
- цукрова пудра — 175 г;
Спосіб приготування
Натерти цедру двох лимонів та змішати із розм'якшеним вершковим маслом.
До масла з лимонною цедрою додати цукор, яйця та молоко. До борошна додати розпушувач та просіяти до суміші. Змішати інгредієнти за допомогою міксеру спочатку на низьких оборотах, а потім підвищити швидкість до повного поєднання.
Форму для випікання гарно змазати вершковим маслом. Отримане тісто викласти у форму, рівномірно розподіливши його лопаткою.
Випікати пиріг у розігрітій до 180°C духовці 35-40 хвилин до золотавості. Готовність пирога перевірити за допомогою зубочистки.
Поки пиріг запікається, потрібно приготувати глазур. Для цього змішати цукрову пудру та лимонний сік.
Готовий пиріг дістати з духовки та дати охолонути протягом 5 хвилин. Ще теплий пиріг полити глазур'ю так, щоб вона добре просочила бісквіт. Дати охолонути, щоб глазур взялася "кірочкою".
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