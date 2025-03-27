Лимонний пиріг від Мері Беррі — смачний та простий рецепт

Лимонний пиріг по рецепту Мері Беррі. Фото: скриншот YouTube/Lucy Parissi

Цей ароматний та ніжний лимонний пиріг підкорив серця тисячі людей по всьому світу. Британська кухарка Мері Беррі ще у 60-х зробила цей рецепт справжнім хітом серед домогосподарок.

Express поділився рецептом того самого пирога, який здивує своїм смаком.

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Вам знадобиться:

вершкове масло — 225 г;

цукор — 225 г;

борошно вищого ґатунку — 275 г;

розпушувач — 2 ч.л.;

яйця — 4 шт.;

молоко — 4 ст.л.;

лимони — 2 шт.;

цукрова пудра — 175 г;

Спосіб приготування

Натерти цедру двох лимонів та змішати із розм'якшеним вершковим маслом.

Вершкове масло з цедрою лимона. Фото: скриншот YouTube/Lucy Parissi

До масла з лимонною цедрою додати цукор, яйця та молоко. До борошна додати розпушувач та просіяти до суміші. Змішати інгредієнти за допомогою міксеру спочатку на низьких оборотах, а потім підвищити швидкість до повного поєднання.

Підготовка тіста для пирога. Фото: скриншот YouTube/Lucy Parissi

Форму для випікання гарно змазати вершковим маслом. Отримане тісто викласти у форму, рівномірно розподіливши його лопаткою.

Готове тісто у формі для випікання. Фото: скриншот YouTube/Lucy Parissi

Випікати пиріг у розігрітій до 180°C духовці 35-40 хвилин до золотавості. Готовність пирога перевірити за допомогою зубочистки.

Поки пиріг запікається, потрібно приготувати глазур. Для цього змішати цукрову пудру та лимонний сік.

Готовий пиріг дістати з духовки та дати охолонути протягом 5 хвилин. Ще теплий пиріг полити глазур'ю так, щоб вона добре просочила бісквіт. Дати охолонути, щоб глазур взялася "кірочкою".

Лимонний пиріг з глазур'ю. Фото: скриншот YouTube/Lucy Parissi

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