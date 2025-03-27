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Легендарний лимонний пиріг Мері Беррі — рецепт, якому 65 років

27 березня 2025 19:02
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Лимонний пиріг від Мері Беррі — смачний та простий рецепт
Лимонний пиріг по рецепту Мері Беррі. Фото: скриншот YouTube/Lucy Parissi
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Цей ароматний та ніжний лимонний пиріг підкорив серця тисячі людей по всьому світу. Британська кухарка Мері Беррі ще у 60-х зробила цей рецепт справжнім хітом серед домогосподарок.

Express поділився рецептом того самого пирога, який здивує своїм смаком.

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Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 225 г;
  • цукор — 225 г;
  • борошно вищого ґатунку — 275 г;
  • розпушувач — 2 ч.л.;
  • яйця — 4 шт.;
  • молоко — 4 ст.л.;
  • лимони — 2 шт.;
  • цукрова пудра — 175 г;

Спосіб приготування

Натерти цедру двох лимонів та змішати із розм'якшеним вершковим маслом.

Лимонний кекс за рецептом Мері Бері
Вершкове масло з цедрою лимона. Фото: скриншот YouTube/Lucy Parissi

До масла з лимонною цедрою додати цукор, яйця та молоко. До борошна додати розпушувач та просіяти до суміші. Змішати інгредієнти за допомогою міксеру спочатку на низьких оборотах, а потім підвищити швидкість до повного поєднання.

Пиріг від Мері Бері з лимоном
Підготовка тіста для пирога. Фото: скриншот YouTube/Lucy Parissi

Форму для випікання гарно змазати вершковим маслом. Отримане тісто викласти у форму, рівномірно розподіливши його лопаткою.

Лимонний пиріг за простим рецептом
Готове тісто у формі для випікання. Фото: скриншот YouTube/Lucy Parissi

Випікати пиріг у розігрітій до 180°C духовці 35-40 хвилин до золотавості. Готовність пирога перевірити за допомогою зубочистки.

Поки пиріг запікається, потрібно приготувати глазур. Для цього змішати цукрову пудру та лимонний сік.

Готовий пиріг дістати з духовки та дати охолонути протягом 5 хвилин. Ще теплий пиріг полити глазур'ю так, щоб вона добре просочила бісквіт. Дати охолонути, щоб глазур взялася "кірочкою".

Лимонний кекс від Мері Беррі з глазур'ю, простий рецепт
Лимонний пиріг з глазур'ю. Фото: скриншот YouTube/Lucy Parissi

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