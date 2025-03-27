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Легендарный лимонный пирог Мэри Берри — рецепт, которому 65 лет

27 марта 2025 19:02
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Лимонный пирог от Мэри Берри - вкусный и простой рецепт
Лимонный пирог по рецепту Мэри Берри. Фото: скриншот YouTube/Lucy Parissi
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Этот ароматный и нежный лимонный пирог покорил сердца тысячи людей по всему миру. Британская повариха Мэри Берри еще в 60-х сделала этот рецепт настоящим хитом среди домохозяек.

Express поделился рецептом того самого пирога, который удивит своим вкусом.

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Вам понадобится:

  • сливочное масло — 225 г;
  • сахар — 225 г;
  • мука высшего сорта — 275 г;
  • разрыхлитель — 2 ч.л.;
  • яйца — 4 шт;
  • молоко — 4 ст.л.;
  • лимоны — 2 шт;
  • сахарная пудра — 175 г;

Способ приготовления

Натереть цедру двух лимонов и смешать с размягченным сливочным маслом.

Лимонний кекс за рецептом Мері Бері
Сливочное масло с цедрой лимона. Фото: скриншот YouTube/Lucy Parissi

К маслу с лимонной цедрой добавить сахар, яйца и молоко. К муке добавить разрыхлитель и просеять в смесь. Смешать ингредиенты с помощью миксера сначала на низких оборотах, а затем повысить скорость до полного сочетания.

Пиріг від Мері Бері з лимоном
Подготовка теста для пирога. Фото: скриншот YouTube/Lucy Parissi

Форму для выпекания хорошо смазать сливочным маслом. Полученное тесто выложить в форму, равномерно распределив его лопаткой.

Лимонний пиріг за простим рецептом
Готовое тесто в форме для выпекания. Фото: скриншот YouTube/Lucy Parissi

Выпекать пирог в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистости. Готовность пирога проверить с помощью зубочистки.

Пока пирог запекается, нужно приготовить глазурь. Для этого смешать сахарную пудру и лимонный сок.

Готовый пирог достать из духовки и дать остыть в течение 5 минут. Еще теплый пирог полить глазурью так, чтобы она хорошо пропитала бисквит. Дать остыть, чтобы глазурь взялась "корочкой".

Лимонний кекс від Мері Беррі з глазур'ю, простий рецепт
Лимонный пирог с глазурью. Фото: скриншот YouTube/Lucy Parissi

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