Лимонный пирог от Мэри Берри - вкусный и простой рецепт

Легендарный лимонный пирог Мэри Берри — рецепт, которому 65 лет
Этот ароматный и нежный лимонный пирог покорил сердца тысячи людей по всему миру. Британская повариха Мэри Берри еще в 60-х сделала этот рецепт настоящим хитом среди домохозяек.
Express поделился рецептом того самого пирога, который удивит своим вкусом.
Вам понадобится:
- сливочное масло — 225 г;
- сахар — 225 г;
- мука высшего сорта — 275 г;
- разрыхлитель — 2 ч.л.;
- яйца — 4 шт;
- молоко — 4 ст.л.;
- лимоны — 2 шт;
- сахарная пудра — 175 г;
Способ приготовления
Натереть цедру двух лимонов и смешать с размягченным сливочным маслом.
К маслу с лимонной цедрой добавить сахар, яйца и молоко. К муке добавить разрыхлитель и просеять в смесь. Смешать ингредиенты с помощью миксера сначала на низких оборотах, а затем повысить скорость до полного сочетания.
Форму для выпекания хорошо смазать сливочным маслом. Полученное тесто выложить в форму, равномерно распределив его лопаткой.
Выпекать пирог в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистости. Готовность пирога проверить с помощью зубочистки.
Пока пирог запекается, нужно приготовить глазурь. Для этого смешать сахарную пудру и лимонный сок.
Готовый пирог достать из духовки и дать остыть в течение 5 минут. Еще теплый пирог полить глазурью так, чтобы она хорошо пропитала бисквит. Дать остыть, чтобы глазурь взялась "корочкой".
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