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Теплый суши-торт "разорвал" TikTok — готовится очень просто

29 марта 2025 18:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Суши-торт в духовке с ТикТок - самый простой рецепт с видео
Запеченный суши-торт. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Если хочется насладиться суши дома, но нет желания тратить много времени на приготовление, попробуйте этот рецепт. Запеченный суши-торт стал настоящим хитом в соцсетях.

Ленивый рецепт заполонил весь TikTok.

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Вам понадобится:

  • рис для суши — 100 г;
  • вода — 110 мл;
  • яблочный уксус — 15 мл;
  • сахар — 1 ч. л;
  • соль — 0,5 ч. л;
  • крабовые палочки — 250 г;
  • паста из икры — 100 г;
  • твердый сыр — 50 г;
  • крем-сыр — 50 г;
  • майонез — 25 г;
  • соевый соус — 1 ст. л;
  • острый соус по желанию;
  • нори.
@yummy.lera

Если хочется роллы, но нет времени или желания их крутить - приготовьте запеченный суши-торт🍣🥢⠀ Готовится просто и быстро, а получается очень вкусно😉 ⠀ Крабовые палочки "Снежный краб" от Водный Мир - одна из моих любимых начинок для роллов🥰⠀ ⠀ ИНГРЕДИЕНТЫ (на форму 18*13 см): ✅ 100 г риса для суши ✅ 110 мл воды ✅ для заправки: 15 мл яблочного уксуса + 1 ч.л. сахара + 1/2 ч. л. соли ✅ 250 г крабовых палочек "Снежный краб" @Водный Мир ✅ 100 г икорки с лососем ✅ 50 г твердого сыра ✅ 50 г крем-сыра ✅ 25 г майонеза ✅ 1 ст.л. соевого соуса ✅ 1 ч.л. острого соуса - по желанию ✅ острый соус, зеленый лук, кунжут, нори и соевый соус - для подачи⠀ ⠀ ⠀ ГОТОВИМ: Рис тщательно промываем водой несколько раз до прозрачной воды. Заливаем его чистой водой и доводим до кипения. Ставим огонь на минимум и варим 15 мин, не поднимая крышку. После этого выключаем огонь и даем рису постоять еще 15 мин под крышкой. Добавляем заправку и перемешиваем. Крабовые палочки разделяем на волокна, добавляем икорку, крем-сыр, мелко натертый твердый сыр, майонез, соевый соус, острый соус (по желанию) и тщательно перемешиваем. В форму кладем слой риса, а сверху - слой начинки. Запекаем в разогретой до 180 гр духовке 20-25 мин. Подаем с острым соусом, зеленым луком, кунжутом, нори и соевым соусом! Смачного😘⠀ ⠀ ⠀ #украинскийтиктокток #украина #вкусно #рецепт #рек #хочуврек

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Способ приготовления

Рис промыть, залить чистой водой и довести до кипения. Уменьшить огонь и варить под крышкой 15 минут. После чего, выключить огонь и оставить рис еще на 15 минут.

Для заправки смешать яблочный уксус, сахар и соль. Готовый рис смешать с заправкой и выложить в форму для запекания.

Для начинки крабовые палочки разделить на волокна и смешать их с тертым твердым сыром, пастой из икры, крем-сыром, майонезом и соевым соусом. По желанию можно добавить острый соус.

Полученную начинку выложить равномерным слоем на рис. Поставить запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

При подаче можно полить соевым или острым соусом и присыпать кунжутом. Смаковать с листами нори.

Напомним, мы делились легким салатом "Одесса, который можно приготовить всего на 10 минут.

Также предлагаем простой рецепт котлет с "секретом", которые удивят своей сочностью.

Кроме того, попробуйте приготовить картофельные пироги с сыром от Татьяны Литвиновой.

лайфхаки Ужин торт рецепт суши

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