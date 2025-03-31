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Постные котлеты от свекрови, которые съедят первыми — легкий ужин

31 марта 2025 16:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Постные котлеты с рыбой - простой рецепт для поста на ужин
Постные котлеты без мяса. Фото: smachnenke.com.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Если вы ищете вкусную и сытную альтернативу мясным котлетам, то это блюдо именно для вас. Этот проверенный годами рецепт котлет от свекрови станет настоящим хитом на вашем столе, особенно во время поста.

Рецептом поделились Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • лук — 2 шт.;
  • масло — для жарки;
  • консервированные сардины — 1 банка;
  • вареный рис — 250 г;
  • яйца — 1 шт.;
  • мука.

Способ приготовления

Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле до золотистости. Чтобы убрать лишнее масло после жарки, лук необходимо выложить на бумажное полотенце.

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Обжаренный лук. Фото: smachnenke.com.ua

С сардины слить лишнюю жидкость, переложить в отдельную тарелку и размять вилкой. К рыбе добавить обжаренный лук и тщательно перемешать.

Рибні котлети з рисом на вечерю, які легко приготувати
Фарш для котлет. Фото: smachnenke.com.ua

К полученной смеси добавить отваренный рис и яйцо. По желанию можно добавить специи по вкусу. Из полученного фарша сформировать котлеты и обвалять их в муке.

Пісня котлети без м'яса на вечерю - рецепт
Обжаренные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретую сковороду влить масло и обжарить котлеты на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые котлеты выложить на бумажную салфетку, чтобы убрать лишнее масло.

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17:02 Синоптики предупредили о дождливой погоде в Харькове завтра

16:45 Сколько жертв оккупации Бучи деще неопознаны — данные горсовета

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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