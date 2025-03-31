Постные котлеты с рыбой - простой рецепт для поста на ужин

Постные котлеты без мяса. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы ищете вкусную и сытную альтернативу мясным котлетам, то это блюдо именно для вас. Этот проверенный годами рецепт котлет от свекрови станет настоящим хитом на вашем столе, особенно во время поста.

Рецептом поделились Smachnenke.

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Вам понадобится:

лук — 2 шт.;

масло — для жарки;

консервированные сардины — 1 банка;

вареный рис — 250 г;

яйца — 1 шт.;

мука.

Способ приготовления

Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле до золотистости. Чтобы убрать лишнее масло после жарки, лук необходимо выложить на бумажное полотенце.

Обжаренный лук. Фото: smachnenke.com.ua

С сардины слить лишнюю жидкость, переложить в отдельную тарелку и размять вилкой. К рыбе добавить обжаренный лук и тщательно перемешать.

Фарш для котлет. Фото: smachnenke.com.ua

К полученной смеси добавить отваренный рис и яйцо. По желанию можно добавить специи по вкусу. Из полученного фарша сформировать котлеты и обвалять их в муке.

Обжаренные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретую сковороду влить масло и обжарить котлеты на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые котлеты выложить на бумажную салфетку, чтобы убрать лишнее масло.

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