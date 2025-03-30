Стейки з капусти з фаршем — простий рецепт від Володимира Ярославського

"Стейки" з капусти з соусом Болоньєзе. Фото: скриншот

Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився неочікуваним способом приготування капусти на вечерю. Цей рецепт точно здивує та потрапить до вашої кулінарної книги.

Рецептом "Капусти Болоньєзе" ресторатор поділився в Instagram.

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Вам знадобиться:

яловичина — 500 г;

цибуля — 110 г;

моркви — 100 г;

стебла селери — 30 г;

солодкий перець — 30 г;

яблука — 40 г;

молода капуста — 2 шт.;

вино;

томати у власному соці — 300-350 г;

часник;

сіль та перець за смаком;

олія для смаження;

сир для запікання.

Спосіб приготування

Для приготування соусу Болоньєзе усі овочі, окрім капусти, нарізати кубиками. Часник подрібнити ножем або через прес. На розігріту пательню влити олію та обсмажити моркву, цибулю, часник та селеру.

Обсмажені овочі для соусу

До овочів додати фарш. Після чого влити трохи вина, додати томати, яблуко, перці та спеції та гарно протушкувати. При необхідності додати води для гарної консистенції.

Приготування соусу Болоньєзе

Капусту нарізати "стейками", посолити, та підсмажити на пательні до золотавої скоринки.

Обсмажені "стейки" з капусти

Капусту викласти на деко, застелене пергаментом. Зверху на "стейки" викласти готовий Болоньєзе та сир. Запукати у розігрітій духовці 15-20 хвилин.

Готові "стейки" з капусти з соусом Болоньєзе

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