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Капуста з фаршем по-новому — вражаючий рецепт від Ярославського

30 березня 2025 16:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Стейки з капусти з фаршем — простий рецепт від Володимира Ярославського
"Стейки" з капусти з соусом Болоньєзе. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився неочікуваним способом приготування капусти на вечерю. Цей рецепт точно здивує та потрапить до вашої кулінарної книги.

Рецептом "Капусти Болоньєзе" ресторатор поділився в Instagram.

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Вам знадобиться:

  • яловичина — 500 г;
  • цибуля — 110 г;
  • моркви — 100 г;
  • стебла селери — 30 г;
  • солодкий перець — 30 г;
  • яблука — 40 г;
  • молода капуста — 2 шт.;
  • вино;
  • томати у власному соці — 300-350 г;
  • часник;
  • сіль та перець за смаком;
  • олія для смаження;
  • сир для запікання.

Спосіб приготування

Для приготування соусу Болоньєзе усі овочі, окрім капусти, нарізати кубиками. Часник подрібнити ножем або через прес. На розігріту пательню влити олію та обсмажити моркву, цибулю, часник та селеру.

Капуста з соусом болоньєзе - простий рецепт
Обсмажені овочі для соусу

До овочів додати фарш. Після чого влити трохи вина, додати томати, яблуко, перці та спеції та гарно протушкувати. При необхідності додати води для гарної консистенції.

Стейки з капусти з м'ясним соусом - рецепт
Приготування соусу Болоньєзе

Капусту нарізати "стейками", посолити, та підсмажити на пательні до золотавої скоринки.

Стейки з капусти з болоньєзе від Ярославського
Обсмажені "стейки" з капусти

Капусту викласти на деко, застелене пергаментом. Зверху на "стейки" викласти готовий Болоньєзе та сир. Запукати у розігрітій духовці 15-20 хвилин.

Стейки з молодої капусти з фаршем та сиром
Готові "стейки" з капусти з соусом Болоньєзе

Нагадаємо, ми ділилися простим рецептом ароматних пирогів з картоплею та сиром від Тетяни Літвінової.

Окрім того, переможниця "МастерШеф" розкрила свій сімейний рецепт паски з віденського тіста.

Також обов'язково приготуйте легендарний лимонний пиріг з глазур'ю за рецептом Мері Беррі.

капуста рецепт м'ясний фарш Володимир Ярославський Мастер Шеф

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15:50 На Одещині горів житловий будинок — постраждала господарка (фото)

15:43 У США розкритикували потоплення крейсера "Москва", — NYT

15:40 Страховий стаж для пенсії в Україні — що зараховуватимуть

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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