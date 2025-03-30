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Капуста с фаршем по-новому — неожиданный рецепт от Ярославского

30 марта 2025 16:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Стейки из капусты с фаршем - простой рецепт от Владимира Ярославского
"Стейки" из капусты с соусом Болоньезе. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился неожиданным способом приготовления капусты на ужин. Этот рецепт точно удивит и попадет в вашу кулинарную книгу.

Рецептом "Капусты Болоньезе" ресторатор поделился в Instagram.

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Вам понадобится:

  • говядина — 500 г;
  • лук — 110 г;
  • моркови — 100 г;
  • стебли сельдерея — 30 г;
  • сладкий перец — 30 г;
  • яблоки — 40 г;
  • молодая капуста — 2 шт;
  • вино;
  • томаты в собственном соку — 300-350 г;
  • чеснок;
  • соль и перец по вкусу;
  • масло для жарки;
  • сыр для запекания.

Способ приготовления

Для приготовления соуса Болоньезе все овощи, кроме капусты, нарезать кубиками. Чеснок измельчить ножом или через пресс. На разогретую сковороду влить масло и обжарить морковь, лук, чеснок и сельдерей.

Капуста з соусом болоньєзе - простий рецепт
Обжаренные овощи для соуса

К овощам добавить фарш. После чего влить немного вина, добавить томаты, яблоко, перцы и специи и хорошо протушить. При необходимости добавить воды для хорошей консистенции.

Стейки з капусти з м'ясним соусом - рецепт
Приготовление соуса Болоньезе

Капусту нарезать "стейками", посолить, и поджарить на сковороде до золотистой корочки.

Стейки з капусти з болоньєзе від Ярославського
Обжаренные "стейки" из капусты

Капусту выложить на противень, застеленный пергаментом. Сверху на "стейки" выложить готовый Болоньезе и сыр. Запускать в разогретой духовке 15-20 минут.

Стейки з молодої капусти з фаршем та сиром
Готовые "стейки" из капусты с соусом Болоньезе

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капуста рецепт мясной фарш Владимир Ярославский Мастер Шеф

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15:43 В США раскритиковали потопление крейсера "Москва", — NYT

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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