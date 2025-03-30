Стейки из капусты с фаршем - простой рецепт от Владимира Ярославского

"Стейки" из капусты с соусом Болоньезе. Фото: скриншот

Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился неожиданным способом приготовления капусты на ужин. Этот рецепт точно удивит и попадет в вашу кулинарную книгу.

Рецептом "Капусты Болоньезе" ресторатор поделился в Instagram.

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Вам понадобится:

говядина — 500 г;

лук — 110 г;

моркови — 100 г;

стебли сельдерея — 30 г;

сладкий перец — 30 г;

яблоки — 40 г;

молодая капуста — 2 шт;

вино;

томаты в собственном соку — 300-350 г;

чеснок;

соль и перец по вкусу;

масло для жарки;

сыр для запекания.

Способ приготовления

Для приготовления соуса Болоньезе все овощи, кроме капусты, нарезать кубиками. Чеснок измельчить ножом или через пресс. На разогретую сковороду влить масло и обжарить морковь, лук, чеснок и сельдерей.

Обжаренные овощи для соуса

К овощам добавить фарш. После чего влить немного вина, добавить томаты, яблоко, перцы и специи и хорошо протушить. При необходимости добавить воды для хорошей консистенции.

Приготовление соуса Болоньезе

Капусту нарезать "стейками", посолить, и поджарить на сковороде до золотистой корочки.

Обжаренные "стейки" из капусты

Капусту выложить на противень, застеленный пергаментом. Сверху на "стейки" выложить готовый Болоньезе и сыр. Запускать в разогретой духовке 15-20 минут.

Готовые "стейки" из капусты с соусом Болоньезе

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