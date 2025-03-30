Стейки из капусты с фаршем - простой рецепт от Владимира Ярославского

Капуста с фаршем по-новому — неожиданный рецепт от Ярославского
Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился неожиданным способом приготовления капусты на ужин. Этот рецепт точно удивит и попадет в вашу кулинарную книгу.
Рецептом "Капусты Болоньезе" ресторатор поделился в Instagram.
Вам понадобится:
- говядина — 500 г;
- лук — 110 г;
- моркови — 100 г;
- стебли сельдерея — 30 г;
- сладкий перец — 30 г;
- яблоки — 40 г;
- молодая капуста — 2 шт;
- вино;
- томаты в собственном соку — 300-350 г;
- чеснок;
- соль и перец по вкусу;
- масло для жарки;
- сыр для запекания.
Способ приготовления
Для приготовления соуса Болоньезе все овощи, кроме капусты, нарезать кубиками. Чеснок измельчить ножом или через пресс. На разогретую сковороду влить масло и обжарить морковь, лук, чеснок и сельдерей.
К овощам добавить фарш. После чего влить немного вина, добавить томаты, яблоко, перцы и специи и хорошо протушить. При необходимости добавить воды для хорошей консистенции.
Капусту нарезать "стейками", посолить, и поджарить на сковороде до золотистой корочки.
Капусту выложить на противень, застеленный пергаментом. Сверху на "стейки" выложить готовый Болоньезе и сыр. Запускать в разогретой духовке 15-20 минут.
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