Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Бутербродное сало по-украински на Пасху — простой рецепт arrow

Бутербродное сало по-украински на Пасху — простой рецепт

11 апреля 2025 22:19
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Вареное бутербродное сало по-украински на Пасху — просто и вкусно
Вареное бутербродное сало. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Это сало готовится просто, но имеет непревзойденный вкус — нежное, в меру соленое, с насыщенным ароматом чеснока и специй. Благодаря варке в пряном маринаде оно становится мягким и прекрасно нарезается даже тонкими ломтиками. Идеально для праздничного стола или вкусных бутербродов на каждый день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • сало — по желаемому количеству

Для маринада:

  • вода — 1,5 л;
  • соль — 15 г;
  • сахар — 5 г;
  • смесь перцев — 5 г;
  • горчица в зернах — 5 г;
  • лавровый лист — 2-3 шт.;
  • уксус 9% — 1 ст. л.

Для натирания:

  • чеснок — 4-5 зубчиков;
  • паприка — 5 г;
  • черный перец — ½ ч. л.;
  • молотый кориандр — 2 г.

Способ приготовления

В кастрюле смешать воду с солью, сахаром, специями, лавровым листом и уксусом. Довести до кипения, погрузить куски сала и варить на небольшом огне 25-30 минут. Снять с огня, оставить остывать прямо в маринаде.

варене бутербродне сало по-українськи на Великдень простий рецепт
Кусочки сала. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

После полного остывания достать сало из жидкости, обсушить бумажным полотенцем.

бутербродне сало по-українськи на Великдень простий рецепт
Сало в маринаде. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Измельчить чеснок, смешать с паприкой, черным перцем и кориандром. Натереть каждый кусок сала смесью специй.

бутербродне сало по-українськи на Великдень рецепт
Вареное сало. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Плотно завернуть сало в фольгу или пергамент и оставить в холодильнике минимум на 12 часов (а лучше на ночь), чтобы ароматы полностью раскрылись.

бутербродне сало по-українськи на Великдень
Сало и специи. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Хранить в холодильнике, подавать тонкими ломтиками с черным хлебом или картофелем.

бутербродне сало по-українськи на Великдень
Сало и фольга. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Ранее мы писали о полезных котлетах за 15 минут по рецепту победительницы ''Мастер Шеф''.

Советуем обратить внимание на рецепт сальтисона на Пасху от Владимира Ярославского.

Еще мы писали о том, почему важно никогда не ставить горячее в холодильник — есть веские причины.

Также ознакомьтесь с информацией, почему ни в коем случае нельзя размораживать мясо в воде.

сало Пасха ветчина рецепты пасхальная корзина
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:20 Путин и Виткофф завершили переговоры — первые результаты

22:15 Дает ли прописка право на собственность — правила в апреле 2025

22:05 В Одессе произошел взрыв в квартире — полиция выясняет причину

22:01 Сборная Украины по футзалу удивила результатом в отборе на Евро

21:51 На Одесчине военный устроил ДТП с пострадавшим — как наказали

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

21:24 Убийство на Буковине — суд принял решение о подозреваемом

20:56 Придет ли долгожданное потепление — прогноз погоды на выходные

20:51 Графики отключений на завтра — будет ли у одесситов свет

20:26 Во Флориде разбился самолет — есть погибшие

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

22:20 Путин и Виткофф завершили переговоры — первые результаты

22:15 Дает ли прописка право на собственность — правила в апреле 2025

22:05 В Одессе произошел взрыв в квартире — полиция выясняет причину

22:01 Сборная Украины по футзалу удивила результатом в отборе на Евро

21:51 На Одесчине военный устроил ДТП с пострадавшим — как наказали

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

21:24 Убийство на Буковине — суд принял решение о подозреваемом

20:56 Придет ли долгожданное потепление — прогноз погоды на выходные

20:51 Графики отключений на завтра — будет ли у одесситов свет

20:26 Во Флориде разбился самолет — есть погибшие

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

7 апреля

22:33 Какая должна быть зарплата у мэра Одессы — мнения горожан

06:26 Пробелы в FATCA: почему налоговые органы действуют неправомерно

4 апреля

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

07:01 НАТО исполняется 76 лет — когда и зачем создали Альянс

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

4 апреля 2025

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары