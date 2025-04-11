Вареное бутербродное сало по-украински на Пасху — просто и вкусно

Бутербродное сало по-украински на Пасху — простой рецепт
Это сало готовится просто, но имеет непревзойденный вкус — нежное, в меру соленое, с насыщенным ароматом чеснока и специй. Благодаря варке в пряном маринаде оно становится мягким и прекрасно нарезается даже тонкими ломтиками. Идеально для праздничного стола или вкусных бутербродов на каждый день.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- сало — по желаемому количеству
Для маринада:
- вода — 1,5 л;
- соль — 15 г;
- сахар — 5 г;
- смесь перцев — 5 г;
- горчица в зернах — 5 г;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- уксус 9% — 1 ст. л.
Для натирания:
- чеснок — 4-5 зубчиков;
- паприка — 5 г;
- черный перец — ½ ч. л.;
- молотый кориандр — 2 г.
Способ приготовления
В кастрюле смешать воду с солью, сахаром, специями, лавровым листом и уксусом. Довести до кипения, погрузить куски сала и варить на небольшом огне 25-30 минут. Снять с огня, оставить остывать прямо в маринаде.
После полного остывания достать сало из жидкости, обсушить бумажным полотенцем.
Измельчить чеснок, смешать с паприкой, черным перцем и кориандром. Натереть каждый кусок сала смесью специй.
Плотно завернуть сало в фольгу или пергамент и оставить в холодильнике минимум на 12 часов (а лучше на ночь), чтобы ароматы полностью раскрылись.
Хранить в холодильнике, подавать тонкими ломтиками с черным хлебом или картофелем.
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