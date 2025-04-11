Вареное бутербродное сало по-украински на Пасху — просто и вкусно

Вареное бутербродное сало. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Это сало готовится просто, но имеет непревзойденный вкус — нежное, в меру соленое, с насыщенным ароматом чеснока и специй. Благодаря варке в пряном маринаде оно становится мягким и прекрасно нарезается даже тонкими ломтиками. Идеально для праздничного стола или вкусных бутербродов на каждый день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

сало — по желаемому количеству

Для маринада:

вода — 1,5 л;

соль — 15 г;

сахар — 5 г;

смесь перцев — 5 г;

горчица в зернах — 5 г;

лавровый лист — 2-3 шт.;

уксус 9% — 1 ст. л.

Для натирания:

чеснок — 4-5 зубчиков;

паприка — 5 г;

черный перец — ½ ч. л.;

молотый кориандр — 2 г.

Способ приготовления

В кастрюле смешать воду с солью, сахаром, специями, лавровым листом и уксусом. Довести до кипения, погрузить куски сала и варить на небольшом огне 25-30 минут. Снять с огня, оставить остывать прямо в маринаде.

Кусочки сала. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

После полного остывания достать сало из жидкости, обсушить бумажным полотенцем.

Сало в маринаде. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Измельчить чеснок, смешать с паприкой, черным перцем и кориандром. Натереть каждый кусок сала смесью специй.

Вареное сало. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Плотно завернуть сало в фольгу или пергамент и оставить в холодильнике минимум на 12 часов (а лучше на ночь), чтобы ароматы полностью раскрылись.

Сало и специи. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Хранить в холодильнике, подавать тонкими ломтиками с черным хлебом или картофелем.

Сало и фольга. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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