Простой ужин за 15 минут из бюджетных продуктов — рецепт

Бюджетный ужин за 15 минут — все продукты есть в холодильнике
Когда времени на ужин мало, этот рецепт картофельных котлет всегда приходит на помощь. Готовится очень просто и быстро, а ингредиенты найдутся в каждом холодильнике.
Рецепт опубликовали Gospodynka.
Вам понадобится:
- вареный картофель — 500 г;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- зеленый лук по вкусу;
- соль, перец по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления
Лук очистить и нарезать мелким кубиком. Морковь также очистить и натереть на терке. На разогретую сковороду влить масло и обжарить овощи до золотистости.
Вареный картофель измельчить в пюре, к нему добавить зажарку, измельченный зеленый лук, соль и перец по вкусу и натертый на терке твердый сыр.
Все ингредиенты тщательно перемешать. Из готовой массы сформировать шарики среднего размера и легко прижать.
На разогретом на сковороде масле обжарить котлетки с обеих сторон до золотистости.
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