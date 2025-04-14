Простой ужин за 15 минут из бюджетных продуктов — рецепт

Картофельные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Когда времени на ужин мало, этот рецепт картофельных котлет всегда приходит на помощь. Готовится очень просто и быстро, а ингредиенты найдутся в каждом холодильнике.

Рецепт опубликовали Gospodynka.

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Вам понадобится:

вареный картофель — 500 г;

лук — 2 шт.;

морковь — 1шт.;

твердый сыр — 150 г;

зеленый лук по вкусу;

соль, перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления

Лук очистить и нарезать мелким кубиком. Морковь также очистить и натереть на терке. На разогретую сковороду влить масло и обжарить овощи до золотистости.

Приготовление зажарки. Фото: gospodynka.com.ua

Вареный картофель измельчить в пюре, к нему добавить зажарку, измельченный зеленый лук, соль и перец по вкусу и натертый на терке твердый сыр.

Приготовление картофельного "фарша". Фото: gospodynka.com.ua

Все ингредиенты тщательно перемешать. Из готовой массы сформировать шарики среднего размера и легко прижать.

Сформированные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

На разогретом на сковороде масле обжарить котлетки с обеих сторон до золотистости.

Обжаренные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

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