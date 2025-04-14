Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Бюджетный ужин за 15 минут — все продукты есть в холодильнике arrow

Бюджетный ужин за 15 минут — все продукты есть в холодильнике

14 апреля 2025 00:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Простой ужин за 15 минут из бюджетных продуктов — рецепт
Картофельные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Когда времени на ужин мало, этот рецепт картофельных котлет всегда приходит на помощь. Готовится очень просто и быстро, а ингредиенты найдутся в каждом холодильнике.

Рецепт опубликовали Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • вареный картофель — 500 г;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1шт.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • зеленый лук по вкусу;
  • соль, перец по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Способ приготовления

Лук очистить и нарезать мелким кубиком. Морковь также очистить и натереть на терке. На разогретую сковороду влить масло и обжарить овощи до золотистости.

Картопляні котлети за 15 хвилин - простий рецепт
Приготовление зажарки. Фото: gospodynka.com.ua

Вареный картофель измельчить в пюре, к нему добавить зажарку, измельченный зеленый лук, соль и перец по вкусу и натертый на терке твердый сыр.

Картопляні котлети на вечерю за 15 хвилин
Приготовление картофельного "фарша". Фото: gospodynka.com.ua

Все ингредиенты тщательно перемешать. Из готовой массы сформировать шарики среднего размера и легко прижать.

Котлети з картоплі на вечерю за 15 хвилин - рецепт з фото
Сформированные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

На разогретом на сковороде масле обжарить котлетки с обеих сторон до золотистости.

Прості котлети з картоплі на вечерю - швидкий рецепт
Обжаренные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Также предлагаем попробовать ленивые драники, которые легко приготовить без терки.

Кроме того, предлагаем рецепт котлет по-французски от свекрови.

Ранее мы делились простым рецептом бутербродного сала по-украински к Пасхе.

Ужин пост картошка рецепт котлеты
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:59 Украина потеряла шансы попасть в основной раунд Лиги чемпионов

23:58 В Сумах 13-летний парень спас из автобуса людей

23:56 В Белом Доме обнародовали результаты медосмотра Трампа

23:40 В Киеве и ряде областей объявили тревогу — в чем причина

23:13 Удар РФ по Сумам — Зеленский назвал количество людей в больнице

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

23:02 Зубков оформил дубль в Турции — видео голов, оценка за игру

22:31 В Одессе прогремели мощные взрывы — детали

22:23 В США подросток убил родителей и планировал покушение на Трампа

22:22 На Одесчине военный сбежал со службы по семейным обстоятельствам

21:55 За время войны Украина втрое нарастила производство вооружений

23:59 Украина потеряла шансы попасть в основной раунд Лиги чемпионов

23:58 В Сумах 13-летний парень спас из автобуса людей

23:56 В Белом Доме обнародовали результаты медосмотра Трампа

23:40 В Киеве и ряде областей объявили тревогу — в чем причина

23:13 Удар РФ по Сумам — Зеленский назвал количество людей в больнице

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

23:02 Зубков оформил дубль в Турции — видео голов, оценка за игру

22:31 В Одессе прогремели мощные взрывы — детали

22:23 В США подросток убил родителей и планировал покушение на Трампа

22:22 На Одесчине военный сбежал со службы по семейным обстоятельствам

21:55 За время войны Украина втрое нарастила производство вооружений

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

7 апреля

22:33 Какая должна быть зарплата у мэра Одессы — мнения горожан

06:26 Пробелы в FATCA: почему налоговые органы действуют неправомерно

4 апреля

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары