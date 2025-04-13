Як приготувати деруни без тертки — швидкий та простий рецепт

Ліниві деруни. Фото: gospodynka.com.ua

Смачні картопляні деруни на вечерю для всієї родини насправді можна приготувати лише за 15 хвилин. І для цього вам не знадобиться витрачати час та сили на те, щоб натерти картоплю на тертку.

Рецептом поділилися Gospodynka.

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Вам знадобиться:

картопля — 500 г;

яйця — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

олія — 50 мл;

сіль, перець на смак.

Спосіб приготування

Картоплю та цибулю очистити та ретельно помити, нарізати овочі довільними кубиками.

Нарізані овочі викладіть у чашу блендера та перебийте у пюре на високій швидкості. У разі відсутності блендера можна скористатися м'ясорубкою.

Нарізані картопля та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Отриману масу перекладіть до окремої миски на 5 хвилин, щоб картопля віддала зайвий сік. Для того, щоб злити рідину, перекладіть суміш у сито.

Картопляно-цибулева суміш. Фото: gospodynka.com.ua

Після чого до маси додайте яйце, борошно, сіль та перець на смак. Ретельно перемішайте.

Приготування тіста на деруни. Фото: gospodynka.com.ua

На пательню додайте олію та нагрійте. За допомогою ложки викладіть на розігріту олію тісто та сформуйте деруни. Смажте на середньому вогні 2-3 хвилин з кожного боку під кришкою до золотавої скоринки.

Обсмажені деруни. Фото: gospodynka.com.ua

Після смаження деруни викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

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