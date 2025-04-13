Як приготувати деруни без тертки — швидкий та простий рецепт

Ліниві деруни без тертки — смачніше за класичні
Смачні картопляні деруни на вечерю для всієї родини насправді можна приготувати лише за 15 хвилин. І для цього вам не знадобиться витрачати час та сили на те, щоб натерти картоплю на тертку.
Рецептом поділилися Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — 500 г;
- яйця — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- олія — 50 мл;
- сіль, перець на смак.
Спосіб приготування
Картоплю та цибулю очистити та ретельно помити, нарізати овочі довільними кубиками.
Нарізані овочі викладіть у чашу блендера та перебийте у пюре на високій швидкості. У разі відсутності блендера можна скористатися м'ясорубкою.
Отриману масу перекладіть до окремої миски на 5 хвилин, щоб картопля віддала зайвий сік. Для того, щоб злити рідину, перекладіть суміш у сито.
Після чого до маси додайте яйце, борошно, сіль та перець на смак. Ретельно перемішайте.
На пательню додайте олію та нагрійте. За допомогою ложки викладіть на розігріту олію тісто та сформуйте деруни. Смажте на середньому вогні 2-3 хвилин з кожного боку під кришкою до золотавої скоринки.
Після смаження деруни викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
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