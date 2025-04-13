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Ліниві деруни без тертки — смачніше за класичні

13 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як приготувати деруни без тертки — швидкий та простий рецепт
Ліниві деруни. Фото: gospodynka.com.ua
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Смачні картопляні деруни на вечерю для всієї родини насправді можна приготувати лише за 15 хвилин. І для цього вам не знадобиться витрачати час та сили на те, щоб натерти картоплю на тертку.

Рецептом поділилися Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • картопля — 500 г;
  • яйця — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • олія — 50 мл;
  • сіль, перець на смак.

Спосіб приготування

Картоплю та цибулю очистити та ретельно помити, нарізати овочі довільними кубиками.

Нарізані овочі викладіть у чашу блендера та перебийте у пюре на високій швидкості. У разі відсутності блендера можна скористатися м'ясорубкою.

Ліниві деруни без терки - рецепт
Нарізані картопля та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Отриману масу перекладіть до окремої миски на 5 хвилин, щоб картопля віддала зайвий сік. Для того, щоб злити рідину, перекладіть суміш у сито.

Як приготувати ліниві деруни без терки - лайфхак
Картопляно-цибулева суміш. Фото: gospodynka.com.ua

Після чого до маси додайте яйце, борошно, сіль та перець на смак. Ретельно перемішайте.

Картопляні деруни без терки - простий рецепт
Приготування тіста на деруни. Фото: gospodynka.com.ua

На пательню додайте олію та нагрійте. За допомогою ложки викладіть на розігріту олію тісто та сформуйте деруни. Смажте на середньому вогні 2-3 хвилин з кожного боку під кришкою до золотавої скоринки.

Ліниві картопляні деруни за 15 хвилин
Обсмажені деруни. Фото: gospodynka.com.ua

Після смаження деруни викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

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Деруни картопля рецепт українська страва
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