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Ленивые драники без терки — вкуснее классических

13 апреля 2025 00:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как приготовить драники без терки — быстрый и простой рецепт
Ленивые драники. Фото: gospodynka.com.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Вкусные картофельные драники на ужин для всей семьи на самом деле можно приготовить всего за 15 минут. И для этого вам не понадобится тратить время и силы на то, чтобы натереть картофель на терку.

Рецептом поделились Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • картофель — 500 г;
  • яйца — 1 шт;
  • лук — 1 шт;
  • мука — 2 ст. л;
  • растительное масло — 50 мл;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Картофель и лук очистить и тщательно помыть, нарезать овощи произвольными кубиками.

Нарезанные овощи выложите в чашу блендера и перебейте в пюре на высокой скорости. В случае отсутствия блендера можно воспользоваться мясорубкой.

Ліниві деруни без терки - рецепт
Нарезанные картофель и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Полученную массу переложите в отдельную миску на 5 минут, чтобы картофель отдал лишний сок. Для того, чтобы слить жидкость, переложите смесь в сито.

Як приготувати ліниві деруни без терки - лайфхак
Картофельно-луковая смесь. Фото: gospodynka.com.ua

После чего к массе добавьте яйцо, муку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.

Картопляні деруни без терки - простий рецепт
Приготовление теста на драники. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороду добавьте растительное масло и нагрейте. С помощью ложки выложите на разогретое масло тесто и сформируйте драники. Жарьте на среднем огне 2-3 минут с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки.

Ліниві картопляні деруни за 15 хвилин
Обжаренные драники. Фото: gospodynka.com.ua

После жарки деруны выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

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Деруны картошка рецепт украинское блюдо
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21:56 На Одесчине солдата судили за неуплату алиментов — как наказали

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