Как приготовить драники без терки — быстрый и простой рецепт

Ленивые драники. Фото: gospodynka.com.ua

Вкусные картофельные драники на ужин для всей семьи на самом деле можно приготовить всего за 15 минут. И для этого вам не понадобится тратить время и силы на то, чтобы натереть картофель на терку.

Рецептом поделились Gospodynka.

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Вам понадобится:

картофель — 500 г;

яйца — 1 шт;

лук — 1 шт;

мука — 2 ст. л;

растительное масло — 50 мл;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Картофель и лук очистить и тщательно помыть, нарезать овощи произвольными кубиками.

Нарезанные овощи выложите в чашу блендера и перебейте в пюре на высокой скорости. В случае отсутствия блендера можно воспользоваться мясорубкой.

Нарезанные картофель и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Полученную массу переложите в отдельную миску на 5 минут, чтобы картофель отдал лишний сок. Для того, чтобы слить жидкость, переложите смесь в сито.

Картофельно-луковая смесь. Фото: gospodynka.com.ua

После чего к массе добавьте яйцо, муку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.

Приготовление теста на драники. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороду добавьте растительное масло и нагрейте. С помощью ложки выложите на разогретое масло тесто и сформируйте драники. Жарьте на среднем огне 2-3 минут с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки.

Обжаренные драники. Фото: gospodynka.com.ua

После жарки деруны выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

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