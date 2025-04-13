Как приготовить драники без терки — быстрый и простой рецепт

Ленивые драники без терки — вкуснее классических
Вкусные картофельные драники на ужин для всей семьи на самом деле можно приготовить всего за 15 минут. И для этого вам не понадобится тратить время и силы на то, чтобы натереть картофель на терку.
Рецептом поделились Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 500 г;
- яйца — 1 шт;
- лук — 1 шт;
- мука — 2 ст. л;
- растительное масло — 50 мл;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Картофель и лук очистить и тщательно помыть, нарезать овощи произвольными кубиками.
Нарезанные овощи выложите в чашу блендера и перебейте в пюре на высокой скорости. В случае отсутствия блендера можно воспользоваться мясорубкой.
Полученную массу переложите в отдельную миску на 5 минут, чтобы картофель отдал лишний сок. Для того, чтобы слить жидкость, переложите смесь в сито.
После чего к массе добавьте яйцо, муку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.
На сковороду добавьте растительное масло и нагрейте. С помощью ложки выложите на разогретое масло тесто и сформируйте драники. Жарьте на среднем огне 2-3 минут с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки.
После жарки деруны выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
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