Закуска на свято з оселедцем та сметаною — швидкий рецепт

Неймовірна закуска з оселедця та сметани — з'їдають першою
Спробуйте приготувати цю незвичну та пікантну закуску з оселедцем, і вона обов'язково стане вашим фаворитом. Бутерброди з такою "намазкою" стануть прикрасою на святковому столі.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Готуємо разом".
Вам знадобиться:
- оселедець — філе;
- солені огірки — 2 шт.;
- зелена цибуля;
- сметана — 2 ст. л.;
- гірчиця у зернах — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Оселедець очистити та відділити філе від кісток. Нарізати дрібним кубиком.
Огірок також порізати кубиком та подрібнити зелень. Додати до оселедця.
Для заправки змішати сметану, гірчицю, на смак можна додати улюблені спеції. До оселедця додати заправку та ретельно перемішати.
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