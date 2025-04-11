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Неймовірна закуска з оселедця та сметани — з'їдають першою

11 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Закуска на свято з оселедцем та сметаною — швидкий рецепт
Закуска з оселедця та сметани. Фото: скриншот YouTube/Готуємо разом
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Спробуйте приготувати цю незвичну та пікантну закуску з оселедцем, і вона обов'язково стане вашим фаворитом. Бутерброди з такою "намазкою" стануть прикрасою на святковому столі.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Готуємо разом".

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Вам знадобиться:

  • оселедець — філе;
  • солені огірки — 2 шт.;
  • зелена цибуля;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • гірчиця у зернах — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Оселедець очистити та відділити філе від кісток. Нарізати дрібним кубиком.

Закуска з оселедцем та сметаною - рецепт
Підготовка оселедця. Фото: скриншот YouTube/Готуємо разом

Огірок також порізати кубиком та подрібнити зелень. Додати до оселедця.

Закуска з оселедцем та огірками - простий рецепт
Нарізані інгредієнти. Фото: скриншот YouTube/Готуємо разом

Для заправки змішати сметану, гірчицю, на смак можна додати улюблені спеції. До оселедця додати заправку та ретельно перемішати.

Намазка на хліб з оселедцем, огірком та сметаною - простий рецепт
Готова закуска. Фото: скриншот YouTube/Готуємо разом

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23:52 Депутатка запропонувала варіанти заохочень для мобілізації

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