Закуска на свято з оселедцем та сметаною — швидкий рецепт

Закуска з оселедця та сметани. Фото: скриншот YouTube/Готуємо разом

Спробуйте приготувати цю незвичну та пікантну закуску з оселедцем, і вона обов'язково стане вашим фаворитом. Бутерброди з такою "намазкою" стануть прикрасою на святковому столі.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Готуємо разом".

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Вам знадобиться:

оселедець — філе;

солені огірки — 2 шт.;

зелена цибуля;

сметана — 2 ст. л.;

гірчиця у зернах — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Оселедець очистити та відділити філе від кісток. Нарізати дрібним кубиком.

Підготовка оселедця. Фото: скриншот YouTube/Готуємо разом

Огірок також порізати кубиком та подрібнити зелень. Додати до оселедця.

Нарізані інгредієнти. Фото: скриншот YouTube/Готуємо разом

Для заправки змішати сметану, гірчицю, на смак можна додати улюблені спеції. До оселедця додати заправку та ретельно перемішати.

Готова закуска. Фото: скриншот YouTube/Готуємо разом

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