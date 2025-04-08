Салат Великодній — святковий рецепт з ковбасою, сиром та овочами

Салат "Великодній". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Великодній" — це ідеальне поєднання ніжності варених яєць, соковитих огірків, ароматної ковбаси та вершкового сиру. Завдяки зеленому горошку й зеленій цибулі страва набуває весняної свіжості, а легка майонезна заправка робить її ще більш апетитною.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

ковбаса напівкопчена — 300 г;

свіжі огірки — 2 шт.;

яйця — 4 шт.;

твердий сир — 150 г;

консервований зелений горошок — 1 банка (≈300 г);

зелена цибуля — 1 невеликий пучок;

майонез — 3-4 ст. л.;

сіль, мелений чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Ковбасу нарізати тонкою соломкою та викласти у велику миску.

Нарізана ковбаса. Фото: smachnenke.com.ua

Огірки ретельно вимити, нарізати кружальцями, а потім — смужками, додати до ковбаси. Яйця відварити круто, остудити, почистити та порізати соломкою.

Ковбаса та огірок. Фото: smachnenke.com.ua

Сир натерти на великій тертці. Із горошку злити рідину й висипати його до салатної суміші. Зелень цибулі дрібно порізати та теж додати.

Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити все майонезом, посолити, поперчити й добре перемішати.

Горошок та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти у салатник і подавати одразу або охолодженим. Салат виходить ситним, свіжим і дуже апетитним.

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