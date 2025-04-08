Салат Великодній — святковий рецепт з ковбасою, сиром та овочами

Салат "Великодній" — яскравий, соковитий, з ароматом свіжості
Салат "Великодній" — це ідеальне поєднання ніжності варених яєць, соковитих огірків, ароматної ковбаси та вершкового сиру. Завдяки зеленому горошку й зеленій цибулі страва набуває весняної свіжості, а легка майонезна заправка робить її ще більш апетитною.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- ковбаса напівкопчена — 300 г;
- свіжі огірки — 2 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- твердий сир — 150 г;
- консервований зелений горошок — 1 банка (≈300 г);
- зелена цибуля — 1 невеликий пучок;
- майонез — 3-4 ст. л.;
- сіль, мелений чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
Ковбасу нарізати тонкою соломкою та викласти у велику миску.
Огірки ретельно вимити, нарізати кружальцями, а потім — смужками, додати до ковбаси. Яйця відварити круто, остудити, почистити та порізати соломкою.
Сир натерти на великій тертці. Із горошку злити рідину й висипати його до салатної суміші. Зелень цибулі дрібно порізати та теж додати.
Заправити все майонезом, посолити, поперчити й добре перемішати.
Викласти у салатник і подавати одразу або охолодженим. Салат виходить ситним, свіжим і дуже апетитним.
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