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Салат "Великодній" — яскравий, соковитий, з ароматом свіжості

8 квітня 2025 12:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Великодній — святковий рецепт з ковбасою, сиром та овочами
Салат "Великодній". Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Салат "Великодній" — це ідеальне поєднання ніжності варених яєць, соковитих огірків, ароматної ковбаси та вершкового сиру. Завдяки зеленому горошку й зеленій цибулі страва набуває весняної свіжості, а легка майонезна заправка робить її ще більш апетитною. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • ковбаса напівкопчена — 300 г;
  • свіжі огірки — 2 шт.;
  • яйця — 4 шт.;
  • твердий сир — 150 г;
  • консервований зелений горошок — 1 банка (≈300 г);
  • зелена цибуля — 1 невеликий пучок;
  • майонез — 3-4 ст. л.;
  • сіль, мелений чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Ковбасу нарізати тонкою соломкою та викласти у велику миску.

салат Великодній яскравий, соковитий, наповнений ароматом свіжості
Нарізана ковбаса. Фото: smachnenke.com.ua

Огірки ретельно вимити, нарізати кружальцями, а потім — смужками, додати до ковбаси. Яйця відварити круто, остудити, почистити та порізати соломкою.

салат Великодній яскравий, соковитий
Ковбаса та огірок. Фото: smachnenke.com.ua

Сир натерти на великій тертці. Із горошку злити рідину й висипати його до салатної суміші. Зелень цибулі дрібно порізати та теж додати.

салат Великодній яскравий, соковитий та свіжий
Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити все майонезом, посолити, поперчити й добре перемішати.

салат Великодній яскравий, соковитий та дуже свіжий
Горошок та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти у салатник і подавати одразу або охолодженим. Салат виходить ситним, свіжим і дуже апетитним.

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