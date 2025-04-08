Салат Пасхальный — праздничный рецепт с колбасой, сыром и овощами

Салат "Пасхальный" — яркий, сочный, с ароматом свежести
Салат "Пасхальный" — это идеальное сочетание нежности вареных яиц, сочных огурцов, ароматной колбасы и сливочного сыра. Благодаря зеленому горошку и зеленому луку блюдо приобретает весеннюю свежесть, а легкая майонезная заправка делает его еще более аппетитным.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- колбаса полукопченая — 300 г;
- свежие огурцы — 2 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- консервированный зеленый горошек — 1 банка (≈300 г);
- зеленый лук — 1 небольшой пучок;
- майонез — 3-4 ст. л.;
- соль, молотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Колбасу нарезать тонкой соломкой и выложить в большую миску.
Огурцы тщательно вымыть, нарезать кружочками, а затем — полосками, добавить к колбасе. Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить и порезать соломкой.
Сыр натереть на крупной терке. С горошка слить жидкость и высыпать его к салатной смеси. Зелень лука мелко порезать и тоже добавить.
Заправить все майонезом, посолить, поперчить и хорошо перемешать.
Выложить в салатник и подавать сразу или охлажденным. Салат получается сытным, свежим и очень аппетитным.
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