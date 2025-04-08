Салат Пасхальный — праздничный рецепт с колбасой, сыром и овощами

Салат "Пасхальный". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Пасхальный" — это идеальное сочетание нежности вареных яиц, сочных огурцов, ароматной колбасы и сливочного сыра. Благодаря зеленому горошку и зеленому луку блюдо приобретает весеннюю свежесть, а легкая майонезная заправка делает его еще более аппетитным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

колбаса полукопченая — 300 г;

свежие огурцы — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

твердый сыр — 150 г;

консервированный зеленый горошек — 1 банка (≈300 г);

зеленый лук — 1 небольшой пучок;

майонез — 3-4 ст. л.;

соль, молотый черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Колбасу нарезать тонкой соломкой и выложить в большую миску.

Нарезанная колбаса. Фото: smachnenke.com.ua

Огурцы тщательно вымыть, нарезать кружочками, а затем — полосками, добавить к колбасе. Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить и порезать соломкой.

Колбаса и огурец. Фото: smachnenke.com.ua

Сыр натереть на крупной терке. С горошка слить жидкость и высыпать его к салатной смеси. Зелень лука мелко порезать и тоже добавить.

Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить все майонезом, посолить, поперчить и хорошо перемешать.

Горошек и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить в салатник и подавать сразу или охлажденным. Салат получается сытным, свежим и очень аппетитным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой вкусных и простых в приготовлении салатов

Салат с курицей "Анюта" — очень интересное сочетание продуктов.

Салат "Дружба" — три продукта и три минуты на приготовление.

Салат "Галицкий" — рецепт от знаменитой львовской хозяйки.

Салат с редисом "Весенний" — понадобится еще один ингредиент.

Конкурент винегрета — салат за 5 минут из обычной свеклы.