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Салат "Пасхальный" — яркий, сочный, с ароматом свежести

8 апреля 2025 12:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Пасхальный — праздничный рецепт с колбасой, сыром и овощами
Салат "Пасхальный". Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Салат "Пасхальный" — это идеальное сочетание нежности вареных яиц, сочных огурцов, ароматной колбасы и сливочного сыра. Благодаря зеленому горошку и зеленому луку блюдо приобретает весеннюю свежесть, а легкая майонезная заправка делает его еще более аппетитным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • колбаса полукопченая — 300 г;
  • свежие огурцы — 2 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • консервированный зеленый горошек — 1 банка (≈300 г);
  • зеленый лук — 1 небольшой пучок;
  • майонез — 3-4 ст. л.;
  • соль, молотый черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Колбасу нарезать тонкой соломкой и выложить в большую миску.

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Нарезанная колбаса. Фото: smachnenke.com.ua

Огурцы тщательно вымыть, нарезать кружочками, а затем — полосками, добавить к колбасе. Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить и порезать соломкой.

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Колбаса и огурец. Фото: smachnenke.com.ua

Сыр натереть на крупной терке. С горошка слить жидкость и высыпать его к салатной смеси. Зелень лука мелко порезать и тоже добавить.

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Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить все майонезом, посолить, поперчить и хорошо перемешать.

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Горошек и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить в салатник и подавать сразу или охлажденным. Салат получается сытным, свежим и очень аппетитным.

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