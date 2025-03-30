Салат Галицький — класичний рецепт від знаменитої львівської господині

Салат "Галицький". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат готують у Львові за старовинним рецептом, що передається з покоління в покоління. Ніжне куряче м’ясо, ароматні гриби та яєчні млинці створюють неповторний смак, який варто спробувати.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

печериці — 300-400 г;

сіль, перець — на смак;

цибуля — 1 велика;

олія — для смаження;

відварене куряче м’ясо (стегно, філе) — розібрати на волокна або нарізати більшими шматочками;

огірки — 1-2 шт.;

зелена цибуля — на смак.

Яєчні млинці:

яйця — 4 шт.;

сіль, чорний мелений перець — дрібка;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;

борошно — 1 ст. л.;

молоко — 30 мл;

зелень кропу або шпинату — на смак;

майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю півкільцями та обсмажити на олії до золотистого кольору. Печериці почистити, нарізати тонкими пластинами, додати до цибулі, посолити, поперчити й тушкувати 15-20 хвилин, періодично помішуючи.

Смажені печериці. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати яєчні млинці: яйця збити із сіллю, перцем, подрібненою зеленню, крохмалем і борошном до пишної піни.

Яєчні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Влити молоко, ще раз перемішати до однорідності. Випікати млинці на сковороді, готові згорнути рулетом і нарізати.

Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Куряче філе відварити, нарізати невеликими шматочками. Огірки розрізати на четвертинки, зелену цибулю подрібнити.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати всі інгредієнти в мисці, заправити майонезом, за необхідності додати сіль і перець.

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