Салат Галицький — класичний рецепт від знаменитої львівської господині

Салат "Галицький" — рецепт від знаменитої Львівської господині
Цей салат готують у Львові за старовинним рецептом, що передається з покоління в покоління. Ніжне куряче м’ясо, ароматні гриби та яєчні млинці створюють неповторний смак, який варто спробувати.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- печериці — 300-400 г;
- сіль, перець — на смак;
- цибуля — 1 велика;
- олія — для смаження;
- відварене куряче м’ясо (стегно, філе) — розібрати на волокна або нарізати більшими шматочками;
- огірки — 1-2 шт.;
- зелена цибуля — на смак.
Яєчні млинці:
- яйця — 4 шт.;
- сіль, чорний мелений перець — дрібка;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
- борошно — 1 ст. л.;
- молоко — 30 мл;
- зелень кропу або шпинату — на смак;
- майонез — для заправки.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю півкільцями та обсмажити на олії до золотистого кольору. Печериці почистити, нарізати тонкими пластинами, додати до цибулі, посолити, поперчити й тушкувати 15-20 хвилин, періодично помішуючи.
Приготувати яєчні млинці: яйця збити із сіллю, перцем, подрібненою зеленню, крохмалем і борошном до пишної піни.
Влити молоко, ще раз перемішати до однорідності. Випікати млинці на сковороді, готові згорнути рулетом і нарізати.
Куряче філе відварити, нарізати невеликими шматочками. Огірки розрізати на четвертинки, зелену цибулю подрібнити.
Змішати всі інгредієнти в мисці, заправити майонезом, за необхідності додати сіль і перець.
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