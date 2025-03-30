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Салат "Галицький" — рецепт від знаменитої Львівської господині

30 березня 2025 12:49
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Галицький — класичний рецепт від знаменитої львівської господині
Салат "Галицький". Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей салат готують у Львові за старовинним рецептом, що передається з покоління в покоління. Ніжне куряче м’ясо, ароматні гриби та яєчні млинці створюють неповторний смак, який варто спробувати.

Рецепт опублікували Smachnenke

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Вам знадобиться:

  • печериці — 300-400 г;
  • сіль, перець — на смак;
  • цибуля — 1 велика;
  • олія — для смаження;
  • відварене куряче м’ясо (стегно, філе) — розібрати на волокна або нарізати більшими шматочками;
  • огірки — 1-2 шт.;
  • зелена цибуля — на смак.

Яєчні млинці:

  • яйця — 4 шт.;
  • сіль, чорний мелений перець — дрібка;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • молоко — 30 мл;
  • зелень кропу або шпинату — на смак;
  • майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю півкільцями та обсмажити на олії до золотистого кольору. Печериці почистити, нарізати тонкими пластинами, додати до цибулі, посолити, поперчити й тушкувати 15-20 хвилин, періодично помішуючи.

рецепт ситного салату
Смажені печериці. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати яєчні млинці: яйця збити із сіллю, перцем, подрібненою зеленню, крохмалем і борошном до пишної піни.

рецепт ситного салату від львівської господині
Яєчні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Влити молоко, ще раз перемішати до однорідності. Випікати млинці на сковороді, готові згорнути рулетом і нарізати.

рецепт ситного салату з печерицями від львівської господині
Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Куряче філе відварити, нарізати невеликими шматочками. Огірки розрізати на четвертинки, зелену цибулю подрібнити.

рецепт салату з печерицями від львівської господині
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати всі інгредієнти в мисці, заправити майонезом, за необхідності додати сіль і перець.

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12:31 У Києві чоловік скоїв низку брутальних крадіжок — що вирішив суд

12:25 Гегсет переорієнтував армію США на головну загрозу, — WP

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