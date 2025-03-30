Салат Галицкий — классический рецепт от знаменитой львовской хозяйки

Салат "Галицкий". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат готовят во Львове по старинному рецепту, который передается из поколения в поколение. Нежное куриное мясо, ароматные грибы и яичные блины создают неповторимый вкус, который стоит попробовать.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

шампиньоны — 300-400 г;

соль, перец — по вкусу;

лук — 1 крупный;

масло — для жарки;

отварное куриное мясо (бедро, филе) — разобрать на волокна или нарезать более крупными кусочками;

огурцы — 1-2 шт.;

зеленый лук — по вкусу.

Яичные блины:

яйца — 4 шт.;

соль, черный молотый перец — щепотка;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

молоко — 30 мл.;

зелень укропа или шпината — по вкусу;

майонез — для заправки.

Способ приготовления

Нарезать лук полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Шампиньоны почистить, нарезать тонкими пластинами, добавить к луку, посолить, поперчить и тушить 15-20 минут, периодически помешивая.

Жареные шампиньоны. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить яичные блины: яйца взбить с солью, перцем, измельченной зеленью, крахмалом и мукой до пышной пены.

Яичные блины. Фото: smachnenke.com.ua

Влить молоко, еще раз перемешать до однородности. Выпекать блины на сковороде, готовые свернуть рулетом и нарезать.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Куриное филе отварить, нарезать небольшими кусочками. Огурцы разрезать на четвертинки, зеленый лук измельчить.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать все ингредиенты в миске, заправить майонезом, при необходимости добавить соль и перец.

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