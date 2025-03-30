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Салат "Галицкий" — рецепт от знаменитой Львовской хозяйки

30 марта 2025 12:49
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Галицкий — классический рецепт от знаменитой львовской хозяйки
Салат "Галицкий". Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат готовят во Львове по старинному рецепту, который передается из поколения в поколение. Нежное куриное мясо, ароматные грибы и яичные блины создают неповторимый вкус, который стоит попробовать.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • шампиньоны — 300-400 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • лук — 1 крупный;
  • масло — для жарки;
  • отварное куриное мясо (бедро, филе) — разобрать на волокна или нарезать более крупными кусочками;
  • огурцы — 1-2 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу.

Яичные блины:

  • яйца — 4 шт.;
  • соль, черный молотый перец — щепотка;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • молоко — 30 мл.;
  • зелень укропа или шпината — по вкусу;
  • майонез — для заправки.

Способ приготовления

Нарезать лук полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Шампиньоны почистить, нарезать тонкими пластинами, добавить к луку, посолить, поперчить и тушить 15-20 минут, периодически помешивая.

рецепт ситного салату
Жареные шампиньоны. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить яичные блины: яйца взбить с солью, перцем, измельченной зеленью, крахмалом и мукой до пышной пены.

рецепт ситного салату від львівської господині
Яичные блины. Фото: smachnenke.com.ua

Влить молоко, еще раз перемешать до однородности. Выпекать блины на сковороде, готовые свернуть рулетом и нарезать.

рецепт ситного салату з печерицями від львівської господині
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Куриное филе отварить, нарезать небольшими кусочками. Огурцы разрезать на четвертинки, зеленый лук измельчить.

рецепт салату з печерицями від львівської господині
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать все ингредиенты в миске, заправить майонезом, при необходимости добавить соль и перец.

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