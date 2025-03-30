Салат Галицкий — классический рецепт от знаменитой львовской хозяйки

Салат "Галицкий" — рецепт от знаменитой Львовской хозяйки
Этот салат готовят во Львове по старинному рецепту, который передается из поколения в поколение. Нежное куриное мясо, ароматные грибы и яичные блины создают неповторимый вкус, который стоит попробовать.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- шампиньоны — 300-400 г;
- соль, перец — по вкусу;
- лук — 1 крупный;
- масло — для жарки;
- отварное куриное мясо (бедро, филе) — разобрать на волокна или нарезать более крупными кусочками;
- огурцы — 1-2 шт.;
- зеленый лук — по вкусу.
Яичные блины:
- яйца — 4 шт.;
- соль, черный молотый перец — щепотка;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- молоко — 30 мл.;
- зелень укропа или шпината — по вкусу;
- майонез — для заправки.
Способ приготовления
Нарезать лук полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Шампиньоны почистить, нарезать тонкими пластинами, добавить к луку, посолить, поперчить и тушить 15-20 минут, периодически помешивая.
Приготовить яичные блины: яйца взбить с солью, перцем, измельченной зеленью, крахмалом и мукой до пышной пены.
Влить молоко, еще раз перемешать до однородности. Выпекать блины на сковороде, готовые свернуть рулетом и нарезать.
Куриное филе отварить, нарезать небольшими кусочками. Огурцы разрезать на четвертинки, зеленый лук измельчить.
Смешать все ингредиенты в миске, заправить майонезом, при необходимости добавить соль и перец.
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