Салат Дружба за 3 хвилини — простий рецепт з трьох інгредієнтів

Салат "Дружба". Фото: smachnenke.com.ua

Салат Дружба — це ідеальне поєднання простоти та смаку. Лише три інгредієнти, мінімум зусиль і лише три хвилини на приготування. Ніжний, пікантний і легкий, він чудово доповнить будь-який обід або вечерю, ставши улюбленою стравою для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

плавлений сирок — 2 шт.;

часник — 1–2 зубці;

майонез — 1 ст. л.;

сіль — на смак.

Спосіб приготування

Очистити буряк і моркву від шкірки, натерти на великій тертці в сирому вигляді.

Інгредієнти для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Плавлені сирки попередньо охолодити в морозильній камері, після чого також натерти.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Додати пропущений через прес часник, сіль і майонез. Ретельно перемішати. Салат готовий до подачі.

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