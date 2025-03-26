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Салат "Дружба" — три продукти і три хвилини на приготування

26 березня 2025 12:31
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Дружба за 3 хвилини — простий рецепт з трьох інгредієнтів
Салат "Дружба". Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Салат Дружба — це ідеальне поєднання простоти та смаку. Лише три інгредієнти, мінімум зусиль і лише три хвилини на приготування. Ніжний, пікантний і легкий, він чудово доповнить будь-який обід або вечерю, ставши улюбленою стравою для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • буряк — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • плавлений сирок — 2 шт.;
  • часник — 1–2 зубці;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сіль — на смак.

Спосіб приготування

Очистити буряк і моркву від шкірки, натерти на великій тертці в сирому вигляді.

смачний салат з буряком
Інгредієнти для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Плавлені сирки попередньо охолодити в морозильній камері, після чого також натерти. 

смачний салат з буряком та плавленим сиром
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Додати пропущений через прес часник, сіль і майонез. Ретельно перемішати. Салат готовий до подачі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

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А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

рецепти морква сир буряк закуска

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12:57 Радник Зеленського розвінчав фейк про "перемир’я" Росії

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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12:46 У Львові відбувається засідання у справі вбивства Ірини Фаріон

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