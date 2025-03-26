Салат Дружба за 3 хвилини — простий рецепт з трьох інгредієнтів

Салат "Дружба" — три продукти і три хвилини на приготування
Салат Дружба — це ідеальне поєднання простоти та смаку. Лише три інгредієнти, мінімум зусиль і лише три хвилини на приготування. Ніжний, пікантний і легкий, він чудово доповнить будь-який обід або вечерю, ставши улюбленою стравою для всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- плавлений сирок — 2 шт.;
- часник — 1–2 зубці;
- майонез — 1 ст. л.;
- сіль — на смак.
Спосіб приготування
Очистити буряк і моркву від шкірки, натерти на великій тертці в сирому вигляді.
Плавлені сирки попередньо охолодити в морозильній камері, після чого також натерти.
Додати пропущений через прес часник, сіль і майонез. Ретельно перемішати. Салат готовий до подачі.
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