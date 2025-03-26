Салат Дружба за 3 минуты — простой рецепт из трех ингредиентов

Салат "Дружба". Фото: smachnenke.com.ua

Салат Дружба — это идеальное сочетание простоты и вкуса. Всего три ингредиента, минимум усилий и всего три минуты на приготовление. Нежный, пикантный и легкий, он прекрасно дополнит любой обед или ужин, став любимым блюдом для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

свекла — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

плавленый сырок — 2 шт.;

чеснок — 1-2 зубца;

майонез — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Очистить свеклу и морковь от кожуры, натереть на крупной терке в сыром виде.

Ингредиенты для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Плавленые сырки предварительно охладить в морозильной камере, после чего также натереть.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить пропущенный через пресс чеснок, соль и майонез. Тщательно перемешать. Салат готов к подаче.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.