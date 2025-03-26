Салат Дружба за 3 минуты — простой рецепт из трех ингредиентов

Салат "Дружба" — три продукта и три минуты на приготовление
Салат Дружба — это идеальное сочетание простоты и вкуса. Всего три ингредиента, минимум усилий и всего три минуты на приготовление. Нежный, пикантный и легкий, он прекрасно дополнит любой обед или ужин, став любимым блюдом для всей семьи.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- плавленый сырок — 2 шт.;
- чеснок — 1-2 зубца;
- майонез — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Очистить свеклу и морковь от кожуры, натереть на крупной терке в сыром виде.
Плавленые сырки предварительно охладить в морозильной камере, после чего также натереть.
Добавить пропущенный через пресс чеснок, соль и майонез. Тщательно перемешать. Салат готов к подаче.
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