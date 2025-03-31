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Салат з редискою "Весняний" — знадобиться ще один інгредієнт

31 березня 2025 12:55
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат з редиски Весняний — знадобиться ще один несподіваний інгредієнт
Редиска на столі. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей весняний салат з редиски — ідеальне поєднання свіжості та ніжного смаку. Але один несподіваний інгредієнт робить його ще цікавішим. Спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • редиска — 700 г;
  • крабові палички — 180 г;
  • цибуля зелена — 1 пучок;
  • кріп — 1 пучок;
  • яйця — 4 шт.;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • сіль, чорний перець — до смаку.

Спосіб приготування

Редиску очистити, помити та нарізати часточками. Крабові палички подрібнити так само.

салат з редискою Весняний знадобиться ще один інгредієнт
Крабові палички. Фото: smachnenke.com.ua

Варені яйця розрізати навпіл, потім нарізати скибочками. Зелень кропу та зелену цибулю дрібно нарізати.

салат з редискою та крабовими паличками Весняний
Варені яйця. Фото: smachnenke.com.ua

З'єднати всі інгредієнти в мисці, приправити сіллю та чорним перцем до смаку.

салат з редискою та крабовими паличками
Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Додати майонез, перемішати та подати до столу.

смачний салат з редискою та крабовими паличками
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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рецепти яйця салат редиска крабові палички

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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