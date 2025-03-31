Салат з редиски Весняний — знадобиться ще один несподіваний інгредієнт

Редиска на столі. Фото: smachnenke.com.ua

Цей весняний салат з редиски — ідеальне поєднання свіжості та ніжного смаку. Але один несподіваний інгредієнт робить його ще цікавішим. Спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

редиска — 700 г;

крабові палички — 180 г;

цибуля зелена — 1 пучок;

кріп — 1 пучок;

яйця — 4 шт.;

майонез — 2-3 ст. л.;

сіль, чорний перець — до смаку.

Спосіб приготування

Редиску очистити, помити та нарізати часточками. Крабові палички подрібнити так само.

Крабові палички. Фото: smachnenke.com.ua

Варені яйця розрізати навпіл, потім нарізати скибочками. Зелень кропу та зелену цибулю дрібно нарізати.

Варені яйця. Фото: smachnenke.com.ua

З'єднати всі інгредієнти в мисці, приправити сіллю та чорним перцем до смаку.

Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Додати майонез, перемішати та подати до столу.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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