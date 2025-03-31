Салат з редиски Весняний — знадобиться ще один несподіваний інгредієнт

Салат з редискою "Весняний" — знадобиться ще один інгредієнт
Цей весняний салат з редиски — ідеальне поєднання свіжості та ніжного смаку. Але один несподіваний інгредієнт робить його ще цікавішим. Спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- редиска — 700 г;
- крабові палички — 180 г;
- цибуля зелена — 1 пучок;
- кріп — 1 пучок;
- яйця — 4 шт.;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- сіль, чорний перець — до смаку.
Спосіб приготування
Редиску очистити, помити та нарізати часточками. Крабові палички подрібнити так само.
Варені яйця розрізати навпіл, потім нарізати скибочками. Зелень кропу та зелену цибулю дрібно нарізати.
З'єднати всі інгредієнти в мисці, приправити сіллю та чорним перцем до смаку.
Додати майонез, перемішати та подати до столу.
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