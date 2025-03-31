Салат из редиса Весенний — понадобится еще один неожиданный ингредиент

Редиска на столе. Фото: smachnenke.com.ua

Этот весенний салат из редиса — идеальное сочетание свежести и нежного вкуса. Но один неожиданный ингредиент делает его еще интереснее. Попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

редис — 700 г;

крабовые палочки — 180 г;

лук зеленый — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

яйца — 4 шт.;

майонез — 2-3 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Редис очистить, помыть и нарезать дольками. Крабовые палочки измельчить так же.

Крабовые палочки. Фото: smachnenke.com.ua

Вареные яйца разрезать пополам, затем нарезать ломтиками. Зелень укропа и зеленый лук мелко нарезать.

Вареные яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить все ингредиенты в миске, приправить солью и черным перцем по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить майонез, перемешать и подать к столу.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

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