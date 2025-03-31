Салат из редиса Весенний — понадобится еще один неожиданный ингредиент

Салат с редисом "Весенний" — понадобится еще один ингредиент
Этот весенний салат из редиса — идеальное сочетание свежести и нежного вкуса. Но один неожиданный ингредиент делает его еще интереснее. Попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- редис — 700 г;
- крабовые палочки — 180 г;
- лук зеленый — 1 пучок;
- укроп — 1 пучок;
- яйца — 4 шт.;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Редис очистить, помыть и нарезать дольками. Крабовые палочки измельчить так же.
Вареные яйца разрезать пополам, затем нарезать ломтиками. Зелень укропа и зеленый лук мелко нарезать.
Соединить все ингредиенты в миске, приправить солью и черным перцем по вкусу.
Добавить майонез, перемешать и подать к столу.
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