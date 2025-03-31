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Салат с редисом "Весенний" — понадобится еще один ингредиент

31 марта 2025 12:55
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат из редиса Весенний — понадобится еще один неожиданный ингредиент
Редиска на столе. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот весенний салат из редиса — идеальное сочетание свежести и нежного вкуса. Но один неожиданный ингредиент делает его еще интереснее. Попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • редис — 700 г;
  • крабовые палочки — 180 г;
  • лук зеленый — 1 пучок;
  • укроп — 1 пучок;
  • яйца — 4 шт.;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Редис очистить, помыть и нарезать дольками. Крабовые палочки измельчить так же.

салат з редискою Весняний знадобиться ще один інгредієнт
Крабовые палочки. Фото: smachnenke.com.ua

Вареные яйца разрезать пополам, затем нарезать ломтиками. Зелень укропа и зеленый лук мелко нарезать.

салат з редискою та крабовими паличками Весняний
Вареные яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить все ингредиенты в миске, приправить солью и черным перцем по вкусу.

салат з редискою та крабовими паличками
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить майонез, перемешать и подать к столу.

смачний салат з редискою та крабовими паличками
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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13:44 Модернизация оросительных систем на Одесчине — что планируется

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