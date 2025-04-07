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Салат з буряком "Валя" — фаворит всіх Великодніх свят

7 квітня 2025 12:38
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат з буряком Валя на Великдень — рецепт на свята
Салат з буряком "Валя". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Салат з буряком "Валя" — це ніжне поєднання простих інгредієнтів, яке давно стало улюбленою стравою на великодньому столі. Легкий у приготуванні, яскравий і дуже смачний — саме те, що потрібно для сімейного свята.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • плавлений сирок — 90 г;
  • буряк варений — 200 г;
  • часник — 1 зуб.;
  • бальзамічний оцет — 1 ч. л.;
  • сіль — за смаком;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • майонез — 120 г;
  • сухарики — для прикрашання;
  • зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Натерти плавлений сирок на терці, викласти першим шаром і змастити майонезом.

салат з буряком Валя фаворит всіх Великодніх свят
Плавлений сир. Фото: gospodynka.com.ua

Буряк натерти, додати подрібнений через прес часник, бальзамічний оцет і сіль. Перемішати й викласти другим шаром, нанести сіточку з майонезу.

традиційний салат з буряком Валя до Великодніх свят
Терти яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти варені яйця, викласти третім шаром і знову змастити майонезом.

смачний салат з буряком Валя до Великодніх свят
Буряк та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Прикрасити салат сухариками і зеленню перед подачею.

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