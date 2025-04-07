Салат з буряком Валя на Великдень — рецепт на свята

Салат з буряком "Валя" — фаворит всіх Великодніх свят
Салат з буряком "Валя" — це ніжне поєднання простих інгредієнтів, яке давно стало улюбленою стравою на великодньому столі. Легкий у приготуванні, яскравий і дуже смачний — саме те, що потрібно для сімейного свята.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- плавлений сирок — 90 г;
- буряк варений — 200 г;
- часник — 1 зуб.;
- бальзамічний оцет — 1 ч. л.;
- сіль — за смаком;
- яйця варені — 3 шт.;
- майонез — 120 г;
- сухарики — для прикрашання;
- зелень — для подачі.
Спосіб приготування
Натерти плавлений сирок на терці, викласти першим шаром і змастити майонезом.
Буряк натерти, додати подрібнений через прес часник, бальзамічний оцет і сіль. Перемішати й викласти другим шаром, нанести сіточку з майонезу.
Натерти варені яйця, викласти третім шаром і знову змастити майонезом.
Прикрасити салат сухариками і зеленню перед подачею.
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