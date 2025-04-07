Салат з буряком Валя на Великдень — рецепт на свята

Салат з буряком "Валя". Фото: gospodynka.com.ua

Салат з буряком "Валя" — це ніжне поєднання простих інгредієнтів, яке давно стало улюбленою стравою на великодньому столі. Легкий у приготуванні, яскравий і дуже смачний — саме те, що потрібно для сімейного свята.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

плавлений сирок — 90 г;

буряк варений — 200 г;

часник — 1 зуб.;

бальзамічний оцет — 1 ч. л.;

сіль — за смаком;

яйця варені — 3 шт.;

майонез — 120 г;

сухарики — для прикрашання;

зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Натерти плавлений сирок на терці, викласти першим шаром і змастити майонезом.

Плавлений сир. Фото: gospodynka.com.ua

Буряк натерти, додати подрібнений через прес часник, бальзамічний оцет і сіль. Перемішати й викласти другим шаром, нанести сіточку з майонезу.

Терти яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти варені яйця, викласти третім шаром і знову змастити майонезом.

Буряк та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Прикрасити салат сухариками і зеленню перед подачею.

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