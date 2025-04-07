Салат со свеклой Валя на Пасху — рецепт на праздники

Салат со свеклой "Валя". Фото: gospodynka.com.ua

Салат со свеклой "Валя" — это нежное сочетание простых ингредиентов, которое давно стало любимым блюдом на пасхальном столе. Легкий в приготовлении, яркий и очень вкусный — именно то, что нужно для семейного праздника.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

плавленый сырок — 90 г;

свекла вареная — 200 г;

чеснок — 1 зуб;

бальзамический уксус — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

яйца вареные — 3 шт.;

майонез — 120 г;

сухарики — для украшения;

зелень — для подачи.

Способ приготовления

Натереть плавленый сырок на терке, выложить первым слоем и смазать майонезом.

Плавленый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Свеклу натереть, добавить измельченный через пресс чеснок, бальзамический уксус и соль. Перемешать и выложить вторым слоем, нанести сеточку из майонеза.

Тертые яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть вареные яйца, выложить третьим слоем и снова смазать майонезом.

Свекла и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Украсить салат сухариками и зеленью перед подачей.

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