Салат со свеклой Валя на Пасху — рецепт на праздники

Салат со свеклой "Валя" — фаворит всех Пасхальных праздников
Салат со свеклой "Валя" — это нежное сочетание простых ингредиентов, которое давно стало любимым блюдом на пасхальном столе. Легкий в приготовлении, яркий и очень вкусный — именно то, что нужно для семейного праздника.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- плавленый сырок — 90 г;
- свекла вареная — 200 г;
- чеснок — 1 зуб;
- бальзамический уксус — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- яйца вареные — 3 шт.;
- майонез — 120 г;
- сухарики — для украшения;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
Натереть плавленый сырок на терке, выложить первым слоем и смазать майонезом.
Свеклу натереть, добавить измельченный через пресс чеснок, бальзамический уксус и соль. Перемешать и выложить вторым слоем, нанести сеточку из майонеза.
Натереть вареные яйца, выложить третьим слоем и снова смазать майонезом.
Украсить салат сухариками и зеленью перед подачей.
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