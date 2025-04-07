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Салат со свеклой "Валя" — фаворит всех Пасхальных праздников

7 апреля 2025 12:38
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат со свеклой Валя на Пасху — рецепт на праздники
Салат со свеклой "Валя". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Салат со свеклой "Валя" — это нежное сочетание простых ингредиентов, которое давно стало любимым блюдом на пасхальном столе. Легкий в приготовлении, яркий и очень вкусный — именно то, что нужно для семейного праздника.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • плавленый сырок — 90 г;
  • свекла вареная — 200 г;
  • чеснок — 1 зуб;
  • бальзамический уксус — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • майонез — 120 г;
  • сухарики — для украшения;
  • зелень — для подачи.

Способ приготовления

Натереть плавленый сырок на терке, выложить первым слоем и смазать майонезом.

салат з буряком Валя фаворит всіх Великодніх свят
Плавленый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Свеклу натереть, добавить измельченный через пресс чеснок, бальзамический уксус и соль. Перемешать и выложить вторым слоем, нанести сеточку из майонеза.

традиційний салат з буряком Валя до Великодніх свят
Тертые яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть вареные яйца, выложить третьим слоем и снова смазать майонезом.

смачний салат з буряком Валя до Великодніх свят
Свекла и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Украсить салат сухариками и зеленью перед подачей.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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