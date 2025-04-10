Салат Сонечко на Великдень — смачний та оригінальний, як альтернатива Олів’є

Салат "Сонечко" на Великдень. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат не залишить байдужим жодного гостя. Легкий, яскравий і дуже смачний, він стане чудовою альтернативою класичному Олів’є на Великдень. Оригінальна подача та свіжі інгредієнти роблять його справжньою зіркою святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

копчений окорок — 1 шт.;

морква по-корейськи — 400 г;

кукурудза консервована — 200 г;

майонез — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати копчений окорок кубиками і викласти в салатницю.

Копчена курка. Фото: gospodynka.com.ua

Додати кукурудзу та моркву по-корейськи, заправити майонезом і добре перемішати.

Морква по-корейськи. Фото: gospodynka.com.ua

Салат готовий, можна подавати до столу.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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