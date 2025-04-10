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Салат "Сонечко" на Великдень — перевершив навіть Олівʼє

10 квітня 2025 12:01
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Сонечко на Великдень — смачний та оригінальний, як альтернатива Олів’є
Салат "Сонечко" на Великдень. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей салат не залишить байдужим жодного гостя. Легкий, яскравий і дуже смачний, він стане чудовою альтернативою класичному Олів’є на Великдень. Оригінальна подача та свіжі інгредієнти роблять його справжньою зіркою святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • копчений окорок — 1 шт.;
  • морква по-корейськи — 400 г;
  • кукурудза консервована — 200 г;
  • майонез — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати копчений окорок кубиками і викласти в салатницю.

салат Сонечко на Великдень, який перевершив навіть Олівʼє
Копчена курка. Фото: gospodynka.com.ua

Додати кукурудзу та моркву по-корейськи, заправити майонезом і добре перемішати.

салат з куркою Сонечко на Великдень
Морква по-корейськи. Фото: gospodynka.com.ua

Салат готовий, можна подавати до столу. 

салат з копченою куркою Сонечко на Великдень
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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