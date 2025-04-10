Салат Сонечко на Великдень — смачний та оригінальний, як альтернатива Олів’є

Салат "Сонечко" на Великдень — перевершив навіть Олівʼє
Цей салат не залишить байдужим жодного гостя. Легкий, яскравий і дуже смачний, він стане чудовою альтернативою класичному Олів’є на Великдень. Оригінальна подача та свіжі інгредієнти роблять його справжньою зіркою святкового столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- копчений окорок — 1 шт.;
- морква по-корейськи — 400 г;
- кукурудза консервована — 200 г;
- майонез — за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати копчений окорок кубиками і викласти в салатницю.
Додати кукурудзу та моркву по-корейськи, заправити майонезом і добре перемішати.
Салат готовий, можна подавати до столу.
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