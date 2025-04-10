Салат Солнышко на Пасху — вкусный и оригинальный, как альтернатива Оливье

Салат "Солнышко" на Пасху — превзошел даже Оливье
Этот салат не оставит равнодушным ни одного гостя. Легкий, яркий и очень вкусный, он станет отличной альтернативой классическому Оливье на Пасху. Оригинальная подача и свежие ингредиенты делают его настоящей звездой праздничного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- копченый окорок — 1 шт.;
- морковь по-корейски — 400 г;
- кукуруза консервированная — 200 г;
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать копченый окорок кубиками и выложить в салатницу.
Добавить кукурузу и морковь по-корейски, заправить майонезом и хорошо перемешать.
Салат готов, можно подавать к столу.
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