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Салат "Солнышко" на Пасху — превзошел даже Оливье

10 апреля 2025 12:01
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Солнышко на Пасху — вкусный и оригинальный, как альтернатива Оливье
Салат "Солнышко" на Пасху. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат не оставит равнодушным ни одного гостя. Легкий, яркий и очень вкусный, он станет отличной альтернативой классическому Оливье на Пасху. Оригинальная подача и свежие ингредиенты делают его настоящей звездой праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • копченый окорок — 1 шт.;
  • морковь по-корейски — 400 г;
  • кукуруза консервированная — 200 г;
  • майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать копченый окорок кубиками и выложить в салатницу.

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Копченая курица. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить кукурузу и морковь по-корейски, заправить майонезом и хорошо перемешать.

салат з куркою Сонечко на Великдень
Морковь по-корейски. Фото: gospodynka.com.ua

Салат готов, можно подавать к столу.

салат з копченою куркою Сонечко на Великдень
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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