Салат Солнышко на Пасху — вкусный и оригинальный, как альтернатива Оливье

Салат "Солнышко" на Пасху. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат не оставит равнодушным ни одного гостя. Легкий, яркий и очень вкусный, он станет отличной альтернативой классическому Оливье на Пасху. Оригинальная подача и свежие ингредиенты делают его настоящей звездой праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

копченый окорок — 1 шт.;

морковь по-корейски — 400 г;

кукуруза консервированная — 200 г;

майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать копченый окорок кубиками и выложить в салатницу.

Копченая курица. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить кукурузу и морковь по-корейски, заправить майонезом и хорошо перемешать.

Морковь по-корейски. Фото: gospodynka.com.ua

Салат готов, можно подавать к столу.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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