Салати на Великодень 2025 — що приготувати, швидкі рецепти на свято

П'ять салатів. Фото: smachnenke.com.ua

Ці салати стануть чудовим доповненням до великоднього столу, швидкі у приготуванні, доступні за інгредієнтами та перевірені часом. Кожен із них має свою "родзинку" — обирайте той, що найкраще пасує до вашого святкового меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Салат №1: з яйцем, сиром і горошком

Салат з яйцем, сиром і горошком. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

яйця, зварені круто — 4 шт.;

плавлений сир — 2 шт.;

горошок консервований — 1 банка;

зелена цибуля — 3–4 стебла або ріпчаста (за бажанням);

майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Нарізати яйця кубиками, натерти плавлений сир на великій тертці. Додати горошок, дрібно нарізану цибулю і заправити майонезом. Перемішати до однорідності.

Салат №2: з огірком, сиром і кукурудзою

Салат з огірком, сиром і кукурудзою. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

огірок — 200 г;

твердий сир — 100 г;

яйця, зварені круто — 3 шт.;

кукурудза консервована — 1 банка;

зелена цибуля — 3–4 стебла;

кріп — невеликий пучок;

часник — 1–2 зубчики;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Нарізати огірок і яйця соломкою, натерти сир. Додати кукурудзу, подрібнену цибулю, кріп і часник. Посолити, поперчити, заправити майонезом і перемішати.

Салат №3: з морквою, сиром і горошком

Салат з морквою, сиром і горошком. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

морква (сира) — 1 велика;

твердий сир — 100 г;

петрушка — пучок;

горошок консервований — 1 банка;

часник — 1–2 зубчики;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Натерти моркву на тертці для корейської моркви. Додати сіль, перець і подрібнений часник. Вмішати натертий сир, подрібнену петрушку та горошок. Заправити майонезом і перемішати.

Салат №4: з ананасом і морквою

Салат з пекінською капустою та ковбасою. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

ананас консервований — 1 банка;

морква свіжа — 300 г;

часник — 1 зубчик;

майонез — 2 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати ананас кубиком, моркву натерти на тертці для корейської моркви. Додати подрібнений часник, сіль, перець. Заправити майонезом і перемішати.

Салат №5: з пекінською капустою та ковбасою

Салат з ананасом і морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 1 качан;

ковбаса варено-копчена — 300 г;

горошок консервований — 1 банка;

зерна гірчиці — 1 ч. л.;

майонез — 100 г;

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, нарізати ковбасу соломкою. Додати горошок, сіль і перець. Заправити майонезом і зернистою гірчицею. Добре перемішати.

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