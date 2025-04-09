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П'ять швидких салатів до Великодня — фаворити на святковий стіл

9 квітня 2025 12:31
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салати на Великодень 2025 — що приготувати, швидкі рецепти на свято
П'ять салатів. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ці салати стануть чудовим доповненням до великоднього столу, швидкі у приготуванні, доступні за інгредієнтами та перевірені часом. Кожен із них має свою "родзинку" — обирайте той, що найкраще пасує до вашого святкового меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Салат №1: з яйцем, сиром і горошком

салат з яйцем, сиром і горошком
Салат з яйцем, сиром і горошком. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • яйця, зварені круто — 4 шт.;
  • плавлений сир — 2 шт.;
  • горошок консервований — 1 банка;
  • зелена цибуля — 3–4 стебла або ріпчаста (за бажанням);
  • майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Нарізати яйця кубиками, натерти плавлений сир на великій тертці. Додати горошок, дрібно нарізану цибулю і заправити майонезом. Перемішати до однорідності.

Салат №2: з огірком, сиром і кукурудзою

салат з огірком, сиром і кукурудзою
Салат з огірком, сиром і кукурудзою. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • огірок — 200 г;
  • твердий сир — 100 г;
  • яйця, зварені круто — 3 шт.;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • зелена цибуля — 3–4 стебла;
  • кріп — невеликий пучок;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком;
  • майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Нарізати огірок і яйця соломкою, натерти сир. Додати кукурудзу, подрібнену цибулю, кріп і часник. Посолити, поперчити, заправити майонезом і перемішати.

Салат №3: з морквою, сиром і горошком

салат з морквою, сиром і горошком
Салат з морквою, сиром і горошком. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • морква (сира) — 1 велика;
  • твердий сир — 100 г;
  • петрушка — пучок;
  • горошок консервований — 1 банка;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком;
  • майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Натерти моркву на тертці для корейської моркви. Додати сіль, перець і подрібнений часник. Вмішати натертий сир, подрібнену петрушку та горошок. Заправити майонезом і перемішати.

Салат №4: з ананасом і морквою

салат з пекінською капустою та ковбасою
Салат з пекінською капустою та ковбасою. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • ананас консервований — 1 банка;
  • морква свіжа — 300 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати ананас кубиком, моркву натерти на тертці для корейської моркви. Додати подрібнений часник, сіль, перець. Заправити майонезом і перемішати.

Салат №5: з пекінською капустою та ковбасою

салат з ананасом і морквою
Салат з ананасом і морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 1 качан;
  • ковбаса варено-копчена — 300 г;
  • горошок консервований — 1 банка;
  • зерна гірчиці — 1 ч. л.;
  • майонез — 100 г;
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, нарізати ковбасу соломкою. Додати горошок, сіль і перець. Заправити майонезом і зернистою гірчицею. Добре перемішати.

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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