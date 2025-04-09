Салати на Великодень 2025 — що приготувати, швидкі рецепти на свято

П'ять швидких салатів до Великодня — фаворити на святковий стіл
Ці салати стануть чудовим доповненням до великоднього столу, швидкі у приготуванні, доступні за інгредієнтами та перевірені часом. Кожен із них має свою "родзинку" — обирайте той, що найкраще пасує до вашого святкового меню.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Салат №1: з яйцем, сиром і горошком
Вам знадобиться:
- яйця, зварені круто — 4 шт.;
- плавлений сир — 2 шт.;
- горошок консервований — 1 банка;
- зелена цибуля — 3–4 стебла або ріпчаста (за бажанням);
- майонез — для заправки.
Спосіб приготування
Нарізати яйця кубиками, натерти плавлений сир на великій тертці. Додати горошок, дрібно нарізану цибулю і заправити майонезом. Перемішати до однорідності.
Салат №2: з огірком, сиром і кукурудзою
Вам знадобиться:
- огірок — 200 г;
- твердий сир — 100 г;
- яйця, зварені круто — 3 шт.;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- зелена цибуля — 3–4 стебла;
- кріп — невеликий пучок;
- часник — 1–2 зубчики;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- майонез — для заправки.
Спосіб приготування
Нарізати огірок і яйця соломкою, натерти сир. Додати кукурудзу, подрібнену цибулю, кріп і часник. Посолити, поперчити, заправити майонезом і перемішати.
Салат №3: з морквою, сиром і горошком
Вам знадобиться:
- морква (сира) — 1 велика;
- твердий сир — 100 г;
- петрушка — пучок;
- горошок консервований — 1 банка;
- часник — 1–2 зубчики;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- майонез — для заправки.
Спосіб приготування
Натерти моркву на тертці для корейської моркви. Додати сіль, перець і подрібнений часник. Вмішати натертий сир, подрібнену петрушку та горошок. Заправити майонезом і перемішати.
Салат №4: з ананасом і морквою
Вам знадобиться:
- ананас консервований — 1 банка;
- морква свіжа — 300 г;
- часник — 1 зубчик;
- майонез — 2 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати ананас кубиком, моркву натерти на тертці для корейської моркви. Додати подрібнений часник, сіль, перець. Заправити майонезом і перемішати.
Салат №5: з пекінською капустою та ковбасою
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 1 качан;
- ковбаса варено-копчена — 300 г;
- горошок консервований — 1 банка;
- зерна гірчиці — 1 ч. л.;
- майонез — 100 г;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту, нарізати ковбасу соломкою. Додати горошок, сіль і перець. Заправити майонезом і зернистою гірчицею. Добре перемішати.
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