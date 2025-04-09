Салаты на Пасху 2025 — что приготовить, быстрые рецепты на праздник

Пять быстрых салатов к Пасхе — фавориты на праздничный стол
Эти салаты станут отличным дополнением к пасхальному столу, быстрые в приготовлении, доступные по ингредиентам и проверенные временем. Каждый из них имеет свою "изюминку" — выбирайте тот, который лучше всего подходит к вашему праздничному меню.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Салат №1: с яйцом, сыром и горошком
Вам понадобится:
- яйца, сваренные вкрутую — 4 шт.;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- горошек консервированный — 1 банка;
- зеленый лук — 3-4 стебля или репчатый (по желанию);
- майонез — для заправки.
Способ приготовления
Нарезать яйца кубиками, натереть плавленый сыр на крупной терке. Добавить горошек, мелко нарезанный лук и заправить майонезом. Перемешать до однородности.
Салат №2: с огурцом, сыром и кукурузой
Вам понадобится:
- огурец — 200 г;
- твердый сыр — 100 г;
- яйца, сваренные вкрутую — 3 шт.;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- зеленый лук — 3-4 стебля;
- укроп — небольшой пучок;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- майонез — для заправки.
Способ приготовления
Нарезать огурец и яйца соломкой, натереть сыр. Добавить кукурузу, измельченный лук, укроп и чеснок. Посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.
Салат №3: с морковью, сыром и горошком
Вам понадобится:
- морковь (сырая) — 1 крупная;
- твердый сыр — 100 г;
- петрушка — пучок;
- горошек консервированный — 1 банка;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- майонез — для заправки.
Способ приготовления
Натереть морковь на терке для корейской моркови. Добавить соль, перец и измельченный чеснок. Вмешать натертый сыр, измельченную петрушку и горошек. Заправить майонезом и перемешать.
Салат №4: с ананасом и морковью
Вам понадобится:
- ананас консервированный — 1 банка;
- морковь свежая — 300 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- майонез — 2 ст. л;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать ананас кубиком, морковь натереть на терке для корейской моркови. Добавить измельченный чеснок, соль, перец. Заправить майонезом и перемешать.
Салат №5: с пекинской капустой и колбасой
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 1 кочан;
- колбаса варено-копченая — 300 г;
- горошек консервированный — 1 банка;
- зерна горчицы — 1 ч. л.;
- майонез — 100 г;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нашинковать капусту, нарезать колбасу соломкой. Добавить горошек, соль и перец. Заправить майонезом и зернистой горчицей. Хорошо перемешать.
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