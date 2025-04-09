Салаты на Пасху 2025 — что приготовить, быстрые рецепты на праздник

Пять салатов. Фото: smachnenke.com.ua

Эти салаты станут отличным дополнением к пасхальному столу, быстрые в приготовлении, доступные по ингредиентам и проверенные временем. Каждый из них имеет свою "изюминку" — выбирайте тот, который лучше всего подходит к вашему праздничному меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Салат №1: с яйцом, сыром и горошком

Салат с яйцом, сыром и горошком. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

яйца, сваренные вкрутую — 4 шт.;

плавленый сыр — 2 шт.;

горошек консервированный — 1 банка;

зеленый лук — 3-4 стебля или репчатый (по желанию);

майонез — для заправки.

Способ приготовления

Нарезать яйца кубиками, натереть плавленый сыр на крупной терке. Добавить горошек, мелко нарезанный лук и заправить майонезом. Перемешать до однородности.

Салат №2: с огурцом, сыром и кукурузой

Салат с огурцом, сыром и кукурузой. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

огурец — 200 г;

твердый сыр — 100 г;

яйца, сваренные вкрутую — 3 шт.;

кукуруза консервированная — 1 банка;

зеленый лук — 3-4 стебля;

укроп — небольшой пучок;

чеснок — 1-2 зубчика;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

майонез — для заправки.

Способ приготовления

Нарезать огурец и яйца соломкой, натереть сыр. Добавить кукурузу, измельченный лук, укроп и чеснок. Посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.

Салат №3: с морковью, сыром и горошком

Салат с морковью, сыром и горошком. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

морковь (сырая) — 1 крупная;

твердый сыр — 100 г;

петрушка — пучок;

горошек консервированный — 1 банка;

чеснок — 1-2 зубчика;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

майонез — для заправки.

Способ приготовления

Натереть морковь на терке для корейской моркови. Добавить соль, перец и измельченный чеснок. Вмешать натертый сыр, измельченную петрушку и горошек. Заправить майонезом и перемешать.

Салат №4: с ананасом и морковью

Салат с пекинской капустой и колбасой. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

ананас консервированный — 1 банка;

морковь свежая — 300 г;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 2 ст. л;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать ананас кубиком, морковь натереть на терке для корейской моркови. Добавить измельченный чеснок, соль, перец. Заправить майонезом и перемешать.

Салат №5: с пекинской капустой и колбасой

Салат с ананасом и морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

пекинская капуста — 1 кочан;

колбаса варено-копченая — 300 г;

горошек консервированный — 1 банка;

зерна горчицы — 1 ч. л.;

майонез — 100 г;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать капусту, нарезать колбасу соломкой. Добавить горошек, соль и перец. Заправить майонезом и зернистой горчицей. Хорошо перемешать.

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