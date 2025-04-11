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Невероятная закуска из сельди и сметаны — съедают первой

11 апреля 2025 00:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Закуска на праздник с селедкой и сметаной — быстрый рецепт
Закуска из сельди и сметаны. Фото: скриншот YouTube/Готовим вместе
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Попробуйте приготовить эту необычную и пикантную закуску с селедкой, и она обязательно станет вашим фаворитом. Бутерброды с такой "намазкой" станут украшением на праздничном столе.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Готовим вместе".

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Вам понадобится:

  • сельдь — филе;
  • соленые огурцы — 2 шт.;
  • зеленый лук;
  • сметана — 2 ст. л;
  • горчица в зернах — 1 ст. л.

Способ приготовления

Сельдь очистить и отделить филе от костей. Нарезать мелким кубиком.

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Подготовка сельди. Фото: скриншот YouTube/Готовим вместе

Огурец также порезать кубиком и измельчить зелень. Добавить к сельди.

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Нарезанные ингредиенты. Фото: скриншот YouTube/Готовим вместе

Для заправки смешать сметану, горчицу, по вкусу можно добавить любимые специи. К сельди добавить заправку и тщательно перемешать.

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Готовая закуска готова. Фото: скриншот YouTube/Готовим вместе

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

00:01 Окончания войны на Пасху не будет, заявила нардеп

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