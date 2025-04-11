Закуска на праздник с селедкой и сметаной — быстрый рецепт

Невероятная закуска из сельди и сметаны — съедают первой
Попробуйте приготовить эту необычную и пикантную закуску с селедкой, и она обязательно станет вашим фаворитом. Бутерброды с такой "намазкой" станут украшением на праздничном столе.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Готовим вместе".
Вам понадобится:
- сельдь — филе;
- соленые огурцы — 2 шт.;
- зеленый лук;
- сметана — 2 ст. л;
- горчица в зернах — 1 ст. л.
Способ приготовления
Сельдь очистить и отделить филе от костей. Нарезать мелким кубиком.
Огурец также порезать кубиком и измельчить зелень. Добавить к сельди.
Для заправки смешать сметану, горчицу, по вкусу можно добавить любимые специи. К сельди добавить заправку и тщательно перемешать.
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