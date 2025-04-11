Закуска на праздник с селедкой и сметаной — быстрый рецепт

Закуска из сельди и сметаны. Фото: скриншот YouTube/Готовим вместе

Попробуйте приготовить эту необычную и пикантную закуску с селедкой, и она обязательно станет вашим фаворитом. Бутерброды с такой "намазкой" станут украшением на праздничном столе.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Готовим вместе".

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Вам понадобится:

сельдь — филе;

соленые огурцы — 2 шт.;

зеленый лук;

сметана — 2 ст. л;

горчица в зернах — 1 ст. л.

Способ приготовления

Сельдь очистить и отделить филе от костей. Нарезать мелким кубиком.

Подготовка сельди. Фото: скриншот YouTube/Готовим вместе

Огурец также порезать кубиком и измельчить зелень. Добавить к сельди.

Нарезанные ингредиенты. Фото: скриншот YouTube/Готовим вместе

Для заправки смешать сметану, горчицу, по вкусу можно добавить любимые специи. К сельди добавить заправку и тщательно перемешать.

Готовая закуска готова. Фото: скриншот YouTube/Готовим вместе

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