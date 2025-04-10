Котлети по-французьки за рецептом свекрухи — неймовірно смачна гаряча страва

Котлети по-французьки за рецептом свекрухи — коронна страва
Котлети по-французьки — це справжній кулінарний шедевр, який стане коронною стравою на вашому столі. Завдяки рецепту свекрухи, котлети виходять неймовірно смачними і соковитими, а запечені з овочами і сиром не залишать байдужими навіть найвибагливіших гостей!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 700 г свинячого фаршу;
- 1 цибуля;
- 1 яйце;
- сіль;
- спеції (чорний мелений перець, паприка, орегано, чебрець, сушений часник).
Для додаткової частини:
- 1 цибуля;
- 2 помідори;
- 100-150 г твердого сиру;
- 150-200 мл вершків або сметани.
Спосіб приготування
Подрібнити цибулю в блендері. Додати її до фаршу у велику миску.
Всипати спеції, вбити яйце та вимішати масу руками до однорідності. Залишити настоюватися на 15–20 хвилин.
Сформувати котлети. Розігріти олію на сковорідці й обсмажити котлети до золотистої скоринки з обох боків.
Викласти котлети у форму для запікання. Додати зверху кільця цибулі та помідорів.
Натерти сир та посипати ним котлети. Полити все вершками або сметаною. Поставити в духовку, розігріту до 190°C, і запікати 30 хвилин.
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