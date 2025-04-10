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Котлети по-французьки за рецептом свекрухи — коронна страва

10 квітня 2025 20:49
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Котлети по-французьки за рецептом свекрухи — неймовірно смачна гаряча страва
Котлети по-французьки. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Котлети по-французьки — це справжній кулінарний шедевр, який стане коронною стравою на вашому столі. Завдяки рецепту свекрухи, котлети виходять неймовірно смачними і соковитими, а запечені з овочами і сиром не залишать байдужими навіть найвибагливіших гостей!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 700 г свинячого фаршу;
  • 1 цибуля;
  • 1 яйце;
  • сіль; 
  • спеції (чорний мелений перець, паприка, орегано, чебрець, сушений часник).

Для додаткової частини:

  • 1 цибуля;
  • 2 помідори;
  • 100-150 г твердого сиру;
  • 150-200 мл вершків або сметани.

Спосіб приготування

Подрібнити цибулю в блендері. Додати її до фаршу у велику миску.

як приготувати смачні котлети
Приготування фаршу. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати спеції, вбити яйце та вимішати масу руками до однорідності. Залишити настоюватися на 15–20 хвилин.

рецепт смачних котлет
Смажені котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати котлети. Розігріти олію на сковорідці й обсмажити котлети до золотистої скоринки з обох боків.

швидкий рецепт смачних котлет
Начинка для котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти котлети у форму для запікання. Додати зверху кільця цибулі та помідорів.

смачні котлети з начинкою
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти сир та посипати ним котлети. Полити все вершками або сметаною. Поставити в духовку, розігріту до 190°C, і запікати 30 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт соковитих котлет з дитинства за рецептом бабусі.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.

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