Котлети по-французьки за рецептом свекрухи — неймовірно смачна гаряча страва

Котлети по-французьки. Фото: gospodynka.com.ua

Котлети по-французьки — це справжній кулінарний шедевр, який стане коронною стравою на вашому столі. Завдяки рецепту свекрухи, котлети виходять неймовірно смачними і соковитими, а запечені з овочами і сиром не залишать байдужими навіть найвибагливіших гостей!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

700 г свинячого фаршу;

1 цибуля;

1 яйце;

сіль;

спеції (чорний мелений перець, паприка, орегано, чебрець, сушений часник).

Для додаткової частини:

1 цибуля;

2 помідори;

100-150 г твердого сиру;

150-200 мл вершків або сметани.

Спосіб приготування

Подрібнити цибулю в блендері. Додати її до фаршу у велику миску.

Приготування фаршу. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати спеції, вбити яйце та вимішати масу руками до однорідності. Залишити настоюватися на 15–20 хвилин.

Смажені котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати котлети. Розігріти олію на сковорідці й обсмажити котлети до золотистої скоринки з обох боків.

Начинка для котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти котлети у форму для запікання. Додати зверху кільця цибулі та помідорів.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти сир та посипати ним котлети. Полити все вершками або сметаною. Поставити в духовку, розігріту до 190°C, і запікати 30 хвилин.

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