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Котлеты по-французски по рецепту свекрови — коронное блюдо

10 апреля 2025 20:49
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Котлеты по-французски по рецепту свекрови — невероятно вкусное горячее блюдо
Котлеты по-французски. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Котлеты по-французски — это настоящий кулинарный шедевр, который станет коронным блюдом на вашем столе. Благодаря рецепту свекрови, котлеты получаются невероятно вкусными и сочными, а запеченные с овощами и сыром не оставят равнодушными даже самых требовательных гостей!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 700 г свиного фарша;
  • 1 лук;
  • 1 яйцо;
  • соль;
  • специи (черный молотый перец, паприка, орегано, тимьян, сушеный чеснок).

Для дополнительной части:

  • 1 лук;
  • 2 помидора;
  • 100-150 г твердого сыра;
  • 150-200 мл сливок или сметаны.

Способ приготовления

Измельчить лук в блендере. Добавить его к фаршу в большую миску.

як приготувати смачні котлети
Приготовление фарша. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать специи, вбить яйцо и вымешать массу руками до однородности. Оставить настаиваться на 15-20 минут.

рецепт смачних котлет
Жареные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Сформировать котлеты. Разогреть масло на сковороде и обжарить котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.

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Начинка для котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить котлеты в форму для запекания. Добавить сверху кольца лука и помидоров.

смачні котлети з начинкою
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть сыр и посыпать им котлеты. Полить все сливками или сметаной. Поставить в духовку, разогретую до 190°C, и запекать 30 минут.

Ранее мы писали о рецепте сочных котлет из детства по рецепту бабушки.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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