Котлеты по-французски по рецепту свекрови — невероятно вкусное горячее блюдо

Котлеты по-французски по рецепту свекрови — коронное блюдо
Котлеты по-французски — это настоящий кулинарный шедевр, который станет коронным блюдом на вашем столе. Благодаря рецепту свекрови, котлеты получаются невероятно вкусными и сочными, а запеченные с овощами и сыром не оставят равнодушными даже самых требовательных гостей!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 700 г свиного фарша;
- 1 лук;
- 1 яйцо;
- соль;
- специи (черный молотый перец, паприка, орегано, тимьян, сушеный чеснок).
Для дополнительной части:
- 1 лук;
- 2 помидора;
- 100-150 г твердого сыра;
- 150-200 мл сливок или сметаны.
Способ приготовления
Измельчить лук в блендере. Добавить его к фаршу в большую миску.
Всыпать специи, вбить яйцо и вымешать массу руками до однородности. Оставить настаиваться на 15-20 минут.
Сформировать котлеты. Разогреть масло на сковороде и обжарить котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.
Выложить котлеты в форму для запекания. Добавить сверху кольца лука и помидоров.
Натереть сыр и посыпать им котлеты. Полить все сливками или сметаной. Поставить в духовку, разогретую до 190°C, и запекать 30 минут.
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