Котлеты по-французски по рецепту свекрови — невероятно вкусное горячее блюдо

Котлеты по-французски. Фото: gospodynka.com.ua

Котлеты по-французски — это настоящий кулинарный шедевр, который станет коронным блюдом на вашем столе. Благодаря рецепту свекрови, котлеты получаются невероятно вкусными и сочными, а запеченные с овощами и сыром не оставят равнодушными даже самых требовательных гостей!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

700 г свиного фарша;

1 лук;

1 яйцо;

соль;

специи (черный молотый перец, паприка, орегано, тимьян, сушеный чеснок).

Для дополнительной части:

1 лук;

2 помидора;

100-150 г твердого сыра;

150-200 мл сливок или сметаны.

Способ приготовления

Измельчить лук в блендере. Добавить его к фаршу в большую миску.

Приготовление фарша. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать специи, вбить яйцо и вымешать массу руками до однородности. Оставить настаиваться на 15-20 минут.

Жареные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Сформировать котлеты. Разогреть масло на сковороде и обжарить котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.

Начинка для котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить котлеты в форму для запекания. Добавить сверху кольца лука и помидоров.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть сыр и посыпать им котлеты. Полить все сливками или сметаной. Поставить в духовку, разогретую до 190°C, и запекать 30 минут.

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