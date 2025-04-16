Як приготувати картопляні деруни по-закарпатськи — новий рецепт

Деруни. Фото: gospodynka.com.ua

Таких смачних дерунів ще не було на вашому столі. Цей старовинний закарпатський рецепт точно потрапить до вашої кулінарної книги та стане улюбленим.

Рецепт опублікували Gospodynka.

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Вам знадобиться:

картопля — 1 кг;

цибуля — 2 шт.;

часник — 3 зубчики;

яйце — 1 шт.;

жовток — 1 шт.;

молоко — 50 мл (або сметана — 2 ст. л.);

масло вершкове — 2 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.;

сіль, перець за смаком;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Картоплю очистити та натерти на терці. Натерту картоплю руками віджати від зайвої води в окрему миску. Сік залишити на декілька хвилин для того, щоб осів крохмаль. Після чого сік обережно злити, а крохмаль перекласти в окрему ємність.

Підготовка картоплі. Фото: gospodynka.com.ua

На терці натерти часник та цибулю. Змішати їх із натертою картоплею та поперчити за смаком.

До картопляного крохмалю в окремій мисці додати яйце, жовток, влити молоко та ретельно перемішати. Отриману суміш додати до картоплі та влити розтоплене вершкове масло. Перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Порційно додати до суміші борошно та посолити. Перемішати все до однорідності.

На розігріту пательню влити олію та смажити деруни з обох боків до золотавої скоринки.

Смажені деруни. Фото: gospodynka.com.ua

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