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Смачнющі деруни по-закарпатськи — цей рецепт шукають всі

16 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як приготувати картопляні деруни по-закарпатськи — новий рецепт
Деруни. Фото: gospodynka.com.ua
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Таких смачних дерунів ще не було на вашому столі. Цей старовинний закарпатський рецепт точно потрапить до вашої кулінарної книги та стане улюбленим.

Рецепт опублікували Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 1 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • яйце — 1 шт.;
  • жовток — 1 шт.;
  • молоко — 50 мл (або сметана — 2 ст. л.);
  • масло вершкове — 2 ст. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • сіль, перець за смаком;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Картоплю очистити та натерти на терці. Натерту картоплю руками віджати від зайвої води в окрему миску. Сік залишити на декілька хвилин для того, щоб осів крохмаль. Після чого сік обережно злити, а крохмаль перекласти в окрему ємність.

Деруни за новим рецептом - спосіб приготування
Підготовка картоплі. Фото: gospodynka.com.ua

На терці натерти часник та цибулю. Змішати їх із натертою картоплею та поперчити за смаком.

До картопляного крохмалю в окремій мисці додати яйце, жовток, влити молоко та ретельно перемішати. Отриману суміш додати до картоплі та влити розтоплене вершкове масло. Перемішати.

Картопляні деруни по-закарпатські - рецепт
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Порційно додати до суміші борошно та посолити. Перемішати все до однорідності.

На розігріту пательню влити олію та смажити деруни з обох боків до золотавої скоринки.

Деруни з картоплі по-закарпатські - спосіб приготування
Смажені деруни. Фото: gospodynka.com.ua

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Вечеря Деруни картопля рецепт традиційна українська страва
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