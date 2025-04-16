Як приготувати картопляні деруни по-закарпатськи — новий рецепт

Смачнющі деруни по-закарпатськи — цей рецепт шукають всі
Таких смачних дерунів ще не було на вашому столі. Цей старовинний закарпатський рецепт точно потрапить до вашої кулінарної книги та стане улюбленим.
Рецепт опублікували Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — 1 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- яйце — 1 шт.;
- жовток — 1 шт.;
- молоко — 50 мл (або сметана — 2 ст. л.);
- масло вершкове — 2 ст. л.;
- борошно — 2 ст. л.;
- сіль, перець за смаком;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Картоплю очистити та натерти на терці. Натерту картоплю руками віджати від зайвої води в окрему миску. Сік залишити на декілька хвилин для того, щоб осів крохмаль. Після чого сік обережно злити, а крохмаль перекласти в окрему ємність.
На терці натерти часник та цибулю. Змішати їх із натертою картоплею та поперчити за смаком.
До картопляного крохмалю в окремій мисці додати яйце, жовток, влити молоко та ретельно перемішати. Отриману суміш додати до картоплі та влити розтоплене вершкове масло. Перемішати.
Порційно додати до суміші борошно та посолити. Перемішати все до однорідності.
На розігріту пательню влити олію та смажити деруни з обох боків до золотавої скоринки.
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