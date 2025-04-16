Как приготовить картофельные драники по-закарпатски — новый рецепт

Драники. Фото: gospodynka.com.ua

Таких вкусных драников еще не было на вашем столе. Этот старинный закарпатский рецепт точно попадет в вашу кулинарную книгу и станет любимым.

Рецепт опубликовали Gospodynka.

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Вам понадобится:

картофель — 1 кг;

лук — 2 шт;

чеснок — 3 зубчика;

яйцо — 1 шт;

желток — 1 шт;

молоко — 50 мл (или сметана - 2 ст. л.);

масло сливочное — 2 ст. л;

мука — 2 ст. л;

соль, перец по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления

Картофель очистить и натереть на терке. Натертый картофель руками отжать от лишней воды в отдельную миску. Сок оставить на несколько минут для того, чтобы осел крахмал. После чего сок осторожно слить, а крахмал переложить в отдельную емкость.

Подготовка картофеля. Фото: gospodynka.com.ua

На терке натереть чеснок и лук. Смешать их с натертым картофелем и поперчить по вкусу.

К картофельному крахмалу в отдельной миске добавить яйцо, желток, влить молоко и тщательно перемешать. Полученную смесь добавить к картофелю и влить растопленное сливочное масло. Перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Порционно добавить к смеси муку и посолить. Перемешать все до однородности.

На разогретую сковороду влить масло и жарить драники с обеих сторон до золотистой корочки.

Жареные драники. Фото: gospodynka.com.ua

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