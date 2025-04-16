Как приготовить картофельные драники по-закарпатски — новый рецепт

Вкуснейшие драники по-закарпатски — этот рецепт ищут все
Таких вкусных драников еще не было на вашем столе. Этот старинный закарпатский рецепт точно попадет в вашу кулинарную книгу и станет любимым.
Рецепт опубликовали Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 1 кг;
- лук — 2 шт;
- чеснок — 3 зубчика;
- яйцо — 1 шт;
- желток — 1 шт;
- молоко — 50 мл (или сметана - 2 ст. л.);
- масло сливочное — 2 ст. л;
- мука — 2 ст. л;
- соль, перец по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Картофель очистить и натереть на терке. Натертый картофель руками отжать от лишней воды в отдельную миску. Сок оставить на несколько минут для того, чтобы осел крахмал. После чего сок осторожно слить, а крахмал переложить в отдельную емкость.
На терке натереть чеснок и лук. Смешать их с натертым картофелем и поперчить по вкусу.
К картофельному крахмалу в отдельной миске добавить яйцо, желток, влить молоко и тщательно перемешать. Полученную смесь добавить к картофелю и влить растопленное сливочное масло. Перемешать.
Порционно добавить к смеси муку и посолить. Перемешать все до однородности.
На разогретую сковороду влить масло и жарить драники с обеих сторон до золотистой корочки.
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