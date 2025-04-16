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Вкуснейшие драники по-закарпатски — этот рецепт ищут все

16 апреля 2025 00:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как приготовить картофельные драники по-закарпатски — новый рецепт
Драники. Фото: gospodynka.com.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Таких вкусных драников еще не было на вашем столе. Этот старинный закарпатский рецепт точно попадет в вашу кулинарную книгу и станет любимым.

Рецепт опубликовали Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • картофель — 1 кг;
  • лук — 2 шт;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • яйцо — 1 шт;
  • желток — 1 шт;
  • молоко — 50 мл (или сметана - 2 ст. л.);
  • масло сливочное — 2 ст. л;
  • мука — 2 ст. л;
  • соль, перец по вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Картофель очистить и натереть на терке. Натертый картофель руками отжать от лишней воды в отдельную миску. Сок оставить на несколько минут для того, чтобы осел крахмал. После чего сок осторожно слить, а крахмал переложить в отдельную емкость.

Деруни за новим рецептом - спосіб приготування
Подготовка картофеля. Фото: gospodynka.com.ua

На терке натереть чеснок и лук. Смешать их с натертым картофелем и поперчить по вкусу.

К картофельному крахмалу в отдельной миске добавить яйцо, желток, влить молоко и тщательно перемешать. Полученную смесь добавить к картофелю и влить растопленное сливочное масло. Перемешать.

Картопляні деруни по-закарпатські - рецепт
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Порционно добавить к смеси муку и посолить. Перемешать все до однородности.

На разогретую сковороду влить масло и жарить драники с обеих сторон до золотистой корочки.

Деруни з картоплі по-закарпатські - спосіб приготування
Жареные драники. Фото: gospodynka.com.ua

Напомним, мы рассказывали рецепт ленивых пирожков с капустой за 15 минут.

А ранее делились рецептом очень вкусных рубленых котлет на ужин.

Также узнайте, как приготовить бюджетный ужин за 15 минут из простых продуктов.

Ужин Деруны картошка рецепт традиционное украинское блюдо
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