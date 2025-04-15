Ліниві пиріжки з лаваша з капустою — швидкий рецепт вечері за 15 хвилин

Ліниві пиріжки з капустою. Фото: скриншот

Потішити себе та рідних смачними та хрумкими пиріжками із капустою просто. Цей швидкий рецепт займе мінімум зусиль і не вдарить по вашій кишені.

Рецептом поділилася Галя Курпікова на YouTube.

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Вам знадобиться:

капуста — 700 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

лаваш — 1 упаковка;

яйця — 2 шт.;

сіль за смаком;

олія рослинна для обсмажування — 2-3 ст. л.

Спосіб приготування

Для початку треба підготувати овочі — цибулю порізати дрібними кубиками, моркву натерти на терці, а капусту нашинкувати.

На розігріту пательню додати трохи олії та сперш обсмажити цибулю та моркву до золотавості протягом приблизно 2 хвилин. Після чого додати капусту та посолити. Обсмажити до того, як капуста стане м'якою.

Підготовка начинки. Фото: скриншот

Готову начинку перекласти у тарілку та дати трохи охолонути. Тим часом лаваш нарізати на широкі полоски.

Підготовка лаваша. Фото: скриншот

На одну смужку лаваша викласти небагато начинки та скласти "конвертиком" та згорніть край. Для того, щоб пиріжок був не занадто товстий, відріжте зайвий лаваш.

Формування пиріжка. Фото: скриншот

У окремій мисці збити два яйця з дрібкою солі.

Підготовка пиріжків до смаження. Фото: скриншот

Пиріжки обмакнути у збитому яйця та обсмажити на розігрітій пательні до золотавої скоринки.

Смажені пиріжки. Фото: скриншот

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