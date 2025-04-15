Ліниві пиріжки з лаваша з капустою — швидкий рецепт вечері за 15 хвилин

Ліниві пиріжки з капустою — з'їдаються швидко, а коштують копійки
Потішити себе та рідних смачними та хрумкими пиріжками із капустою просто. Цей швидкий рецепт займе мінімум зусиль і не вдарить по вашій кишені.
Рецептом поділилася Галя Курпікова на YouTube.
Вам знадобиться:
- капуста — 700 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- лаваш — 1 упаковка;
- яйця — 2 шт.;
- сіль за смаком;
- олія рослинна для обсмажування — 2-3 ст. л.
Спосіб приготування
Для початку треба підготувати овочі — цибулю порізати дрібними кубиками, моркву натерти на терці, а капусту нашинкувати.
На розігріту пательню додати трохи олії та сперш обсмажити цибулю та моркву до золотавості протягом приблизно 2 хвилин. Після чого додати капусту та посолити. Обсмажити до того, як капуста стане м'якою.
Готову начинку перекласти у тарілку та дати трохи охолонути. Тим часом лаваш нарізати на широкі полоски.
На одну смужку лаваша викласти небагато начинки та скласти "конвертиком" та згорніть край. Для того, щоб пиріжок був не занадто товстий, відріжте зайвий лаваш.
У окремій мисці збити два яйця з дрібкою солі.
Пиріжки обмакнути у збитому яйця та обсмажити на розігрітій пательні до золотавої скоринки.
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