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Ліниві пиріжки з капустою — з'їдаються швидко, а коштують копійки

15 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Ліниві пиріжки з лаваша з капустою — швидкий рецепт вечері за 15 хвилин
Ліниві пиріжки з капустою. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Потішити себе та рідних смачними та хрумкими пиріжками із капустою просто. Цей швидкий рецепт займе мінімум зусиль і не вдарить по вашій кишені.

Рецептом поділилася Галя Курпікова на YouTube.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 700 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • лаваш — 1 упаковка;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль за смаком;
  • олія рослинна для обсмажування — 2-3 ст. л.

Спосіб приготування

Для початку треба підготувати овочі — цибулю порізати дрібними кубиками, моркву натерти на терці, а капусту нашинкувати.

На розігріту пательню додати трохи олії та сперш обсмажити цибулю та моркву до золотавості протягом приблизно 2 хвилин. Після чого додати капусту та посолити. Обсмажити до того, як капуста стане м'якою.

Ліниві пиріжки з капустою - простий рецепт
Підготовка начинки. Фото: скриншот

Готову начинку перекласти у тарілку та дати трохи охолонути. Тим часом лаваш нарізати на широкі полоски.

Ліниві пиріжки з лаваша з капустою - рецепт
Підготовка лаваша. Фото: скриншот

На одну смужку лаваша викласти небагато начинки та скласти "конвертиком" та згорніть край. Для того, щоб пиріжок був не занадто товстий, відріжте зайвий лаваш.

Прості пиріжки з лаваша з капустою - спосіб приготування
Формування пиріжка. Фото: скриншот

У окремій мисці збити два яйця з дрібкою солі.

Ліниві пиріжки з капустою на пательні - спосіб приготування
Підготовка пиріжків до смаження. Фото: скриншот

Пиріжки обмакнути у збитому яйця та обсмажити на розігрітій пательні до золотавої скоринки.

Пиріжки з лаваша на пательні з капустою - рецепт
Смажені пиріжки. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали, як приготувати бюджетну вечерю за 15 хвилин з простих продуктів.

Окрім того, дізнайтеся легкий рецепт дерунів без терки, які смачніші за класичні.

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