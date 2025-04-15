Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Ленивые пирожки с капустой — съедаются быстро, а стоят копейки arrow

Ленивые пирожки с капустой — съедаются быстро, а стоят копейки

15 апреля 2025 00:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Ленивые пирожки из лаваша с капустой — быстрый рецепт ужина за 15 минут
Ленивые пирожки с капустой. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Порадовать себя и родных вкусными и хрустящими пирожками с капустой просто. Этот быстрый рецепт займет минимум усилий и не ударит по вашему карману.

Рецептом поделилась Галя Курпикова на YouTube.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 700 г;
  • лук — 1 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • лаваш — 1 упаковка;
  • яйца — 2 шт;
  • соль по вкусу;
  • масло растительное для обжаривания — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Для начала надо подготовить овощи — лук порезать мелкими кубиками, морковь натереть на терке, а капусту нашинковать.

На разогретую сковороду добавить немного масла и сначала обжарить лук и морковь до золотистости в течение примерно 2 минут. После чего добавить капусту и посолить. Обжарить до того, как капуста станет мягкой.

Ліниві пиріжки з капустою - простий рецепт
Подготовка начинки. Фото: скриншот

Готовую начинку переложить в тарелку и дать немного остыть. Тем временем лаваш нарезать на широкие полоски.

Ліниві пиріжки з лаваша з капустою - рецепт
Подготовка лаваша. Фото: скриншот

На одну полоску лаваша выложить немного начинки и сложить "конвертиком" и свернуть край. Для того, чтобы пирожок был не слишком толстый, отрежьте лишний лаваш.

Прості пиріжки з лаваша з капустою - спосіб приготування
Формирование пирожка. Фото: скриншот

В отдельной миске взбить два яйца со щепоткой соли.

Ліниві пиріжки з капустою на пательні - спосіб приготування
Подготовка пирожков к жарке. Фото: скриншот

Пирожки обмакнуть во взбитом яйца и обжарить на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Пиріжки з лаваша на пательні з капустою - рецепт
Жареные пирожки. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали, как приготовить бюджетный ужин за 15 минут из простых продуктов.

Кроме того, узнайте легкий рецепт драников без терки, которые вкуснее классических.

А также попробуйте очень сочные рубленые котлеты по быстрому рецепту.

капуста рецепт лаваш пирожки пирожки на сковороде
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:33 Мужчина получил две повестки, но уклонился — как наказал суд

00:30 Боевая повестка по почте — имеет ли ТЦК такое право

00:18 Пленный китаец пожаловался на российских военных

14 апреля

23:59 Россияне все чаще применяют на фронте отравляющий газ — ГУР

23:54 От Италии на Евровидение поедет Лучио Корси — что о нем известно

23:44 Чиновника ГУ ГНС на Киевщине поймали на взятке в 735 тыс. грн

23:32 Глава ОВА отверг обвинения в организации награждений в Сумах

23:17 В Германии почтили память погибших в Сумах

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

23:08 Военнопленные китайцы впервые пообщались со СМИ — видео

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и чего стремится Россия

00:33 Мужчина получил две повестки, но уклонился — как наказал суд

00:30 Боевая повестка по почте — имеет ли ТЦК такое право

00:18 Пленный китаец пожаловался на российских военных

14 апреля

23:59 Россияне все чаще применяют на фронте отравляющий газ — ГУР

23:54 От Италии на Евровидение поедет Лучио Корси — что о нем известно

23:44 Чиновника ГУ ГНС на Киевщине поймали на взятке в 735 тыс. грн

23:32 Глава ОВА отверг обвинения в организации награждений в Сумах

23:17 В Германии почтили память погибших в Сумах

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

23:08 Военнопленные китайцы впервые пообщались со СМИ — видео

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и чего стремится Россия

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и чего стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

7 апреля

22:33 Какая должна быть зарплата у мэра Одессы — мнения горожан

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил