Ленивые пирожки из лаваша с капустой — быстрый рецепт ужина за 15 минут

Ленивые пирожки с капустой. Фото: скриншот

Порадовать себя и родных вкусными и хрустящими пирожками с капустой просто. Этот быстрый рецепт займет минимум усилий и не ударит по вашему карману.

Рецептом поделилась Галя Курпикова на YouTube.

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Вам понадобится:

капуста — 700 г;

лук — 1 шт;

морковь — 1 шт;

лаваш — 1 упаковка;

яйца — 2 шт;

соль по вкусу;

масло растительное для обжаривания — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Для начала надо подготовить овощи — лук порезать мелкими кубиками, морковь натереть на терке, а капусту нашинковать.

На разогретую сковороду добавить немного масла и сначала обжарить лук и морковь до золотистости в течение примерно 2 минут. После чего добавить капусту и посолить. Обжарить до того, как капуста станет мягкой.

Подготовка начинки. Фото: скриншот

Готовую начинку переложить в тарелку и дать немного остыть. Тем временем лаваш нарезать на широкие полоски.

Подготовка лаваша. Фото: скриншот

На одну полоску лаваша выложить немного начинки и сложить "конвертиком" и свернуть край. Для того, чтобы пирожок был не слишком толстый, отрежьте лишний лаваш.

Формирование пирожка. Фото: скриншот

В отдельной миске взбить два яйца со щепоткой соли.

Подготовка пирожков к жарке. Фото: скриншот

Пирожки обмакнуть во взбитом яйца и обжарить на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Жареные пирожки. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали, как приготовить бюджетный ужин за 15 минут из простых продуктов.

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