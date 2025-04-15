Ленивые пирожки из лаваша с капустой — быстрый рецепт ужина за 15 минут

Ленивые пирожки с капустой — съедаются быстро, а стоят копейки
Порадовать себя и родных вкусными и хрустящими пирожками с капустой просто. Этот быстрый рецепт займет минимум усилий и не ударит по вашему карману.
Рецептом поделилась Галя Курпикова на YouTube.
Вам понадобится:
- капуста — 700 г;
- лук — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- лаваш — 1 упаковка;
- яйца — 2 шт;
- соль по вкусу;
- масло растительное для обжаривания — 2-3 ст. л.
Способ приготовления
Для начала надо подготовить овощи — лук порезать мелкими кубиками, морковь натереть на терке, а капусту нашинковать.
На разогретую сковороду добавить немного масла и сначала обжарить лук и морковь до золотистости в течение примерно 2 минут. После чего добавить капусту и посолить. Обжарить до того, как капуста станет мягкой.
Готовую начинку переложить в тарелку и дать немного остыть. Тем временем лаваш нарезать на широкие полоски.
На одну полоску лаваша выложить немного начинки и сложить "конвертиком" и свернуть край. Для того, чтобы пирожок был не слишком толстый, отрежьте лишний лаваш.
В отдельной миске взбить два яйца со щепоткой соли.
Пирожки обмакнуть во взбитом яйца и обжарить на разогретой сковороде до золотистой корочки.
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