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Весняні пиріжки п’ятихвилинки з смачною начинкою — не осідають

8 квітня 2025 20:53
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Весняні пиріжки П’ятихвилинки з яйцем і зеленою цибулею — швидкий рецепт пишного тіста на кефірі
Весняні пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ці пиріжки справжній хіт весни — готуються всього за кілька хвилин, завжди виходять м’якими, повітряними й не втрачають форму після смаження. Начинка з варених яєць та свіжої зеленої цибулі надає їм яскравого сезонного смаку, а просте тісто на кефірі ідеально тримає текстуру. Спробуйте приготувати — стане улюбленим рецептом родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 400 мл.;
  • вода — 50 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • борошно — 350 г;
  • сода — ½ ч. л.;
  • олія — 2 ст. л. + для смаження;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок.

Спосіб приготування

У невеликій каструлі змішайте кефір із водою та злегка підігрійте на вогні до температури приблизно 50°C. В окремій мисці збийте яйця з сіллю і цукром. Додайте до яєчної суміші теплий кефір і добре перемішайте.

весняні пиріжки п’ятихвилинки з смачною начинкою, які не осідають
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово просійте борошно, перемішуючи вінчиком до утворення гладкого тіста. Додайте соду, ще раз перемішайте. В кінці введіть олію.

весняні пиріжки п’ятихвилинки з смачною начинкою
Яйця та зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця дрібно поріжте разом із зеленою цибулею, додайте до тіста і перемішайте.

весняні пиріжки п’ятихвилинки з начинкою
Смажені пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

На розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії викладайте тісто ложкою, формуючи оладки. Обсмажуйте на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

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