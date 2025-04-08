Весняні пиріжки П’ятихвилинки з яйцем і зеленою цибулею — швидкий рецепт пишного тіста на кефірі

Весняні пиріжки п’ятихвилинки з смачною начинкою — не осідають
Ці пиріжки справжній хіт весни — готуються всього за кілька хвилин, завжди виходять м’якими, повітряними й не втрачають форму після смаження. Начинка з варених яєць та свіжої зеленої цибулі надає їм яскравого сезонного смаку, а просте тісто на кефірі ідеально тримає текстуру. Спробуйте приготувати — стане улюбленим рецептом родини.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кефір — 400 мл.;
- вода — 50 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- борошно — 350 г;
- сода — ½ ч. л.;
- олія — 2 ст. л. + для смаження;
- яйця варені — 4 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок.
Спосіб приготування
У невеликій каструлі змішайте кефір із водою та злегка підігрійте на вогні до температури приблизно 50°C. В окремій мисці збийте яйця з сіллю і цукром. Додайте до яєчної суміші теплий кефір і добре перемішайте.
Поступово просійте борошно, перемішуючи вінчиком до утворення гладкого тіста. Додайте соду, ще раз перемішайте. В кінці введіть олію.
Варені яйця дрібно поріжте разом із зеленою цибулею, додайте до тіста і перемішайте.
На розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії викладайте тісто ложкою, формуючи оладки. Обсмажуйте на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
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