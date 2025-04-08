Весняні пиріжки П’ятихвилинки з яйцем і зеленою цибулею — швидкий рецепт пишного тіста на кефірі

Весняні пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Ці пиріжки справжній хіт весни — готуються всього за кілька хвилин, завжди виходять м’якими, повітряними й не втрачають форму після смаження. Начинка з варених яєць та свіжої зеленої цибулі надає їм яскравого сезонного смаку, а просте тісто на кефірі ідеально тримає текстуру. Спробуйте приготувати — стане улюбленим рецептом родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

кефір — 400 мл.;

вода — 50 мл.;

яйця — 2 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

борошно — 350 г;

сода — ½ ч. л.;

олія — 2 ст. л. + для смаження;

яйця варені — 4 шт.;

зелена цибуля — 1 пучок.

Спосіб приготування

У невеликій каструлі змішайте кефір із водою та злегка підігрійте на вогні до температури приблизно 50°C. В окремій мисці збийте яйця з сіллю і цукром. Додайте до яєчної суміші теплий кефір і добре перемішайте.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово просійте борошно, перемішуючи вінчиком до утворення гладкого тіста. Додайте соду, ще раз перемішайте. В кінці введіть олію.

Яйця та зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця дрібно поріжте разом із зеленою цибулею, додайте до тіста і перемішайте.

Смажені пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

На розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії викладайте тісто ложкою, формуючи оладки. Обсмажуйте на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.