Весенние пирожки-пятиминутки с яйцом и зеленым луком — быстрый рецепт пышного теста на кефире

Весенние пирожки-пятиминутки с вкусной начинкой — не оседают
Эти пирожки — настоящий хит весны. Готовятся всего за несколько минут, всегда получаются мягкими, воздушными и не теряют форму после жарки. Начинка из вареных яиц и свежего зеленого лука придает им яркий сезонный вкус, а простое тесто на кефире идеально держит текстуру. Попробуйте приготовить — станет любимым рецептом семьи.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кефир — 400 мл.;
- вода — 50 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- мука — 350 г;
- сода — ½ ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л. + для жарки;
- яйца вареные — 4 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок.
Способ приготовления
В небольшой кастрюле смешайте кефир с водой и слегка подогрейте на огне до температуры примерно 50 °C. В отдельной миске взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте к яичной смеси теплый кефир и хорошо перемешайте.
Постепенно просейте муку, перемешивая венчиком до образования гладкого теста. Добавьте соду, еще раз перемешайте. В конце введите растительное масло.
Вареные яйца мелко порежьте вместе с зеленым луком, добавьте в тесто и перемешайте.
На разогретую сковородку с небольшим количеством масла выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
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