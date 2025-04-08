Весенние пирожки-пятиминутки с яйцом и зеленым луком — быстрый рецепт пышного теста на кефире

Весенние пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Эти пирожки — настоящий хит весны. Готовятся всего за несколько минут, всегда получаются мягкими, воздушными и не теряют форму после жарки. Начинка из вареных яиц и свежего зеленого лука придает им яркий сезонный вкус, а простое тесто на кефире идеально держит текстуру. Попробуйте приготовить — станет любимым рецептом семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кефир — 400 мл.;

вода — 50 мл.;

яйца — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

мука — 350 г;

сода — ½ ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л. + для жарки;

яйца вареные — 4 шт.;

зеленый лук — 1 пучок.

Способ приготовления

В небольшой кастрюле смешайте кефир с водой и слегка подогрейте на огне до температуры примерно 50 °C. В отдельной миске взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте к яичной смеси теплый кефир и хорошо перемешайте.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно просейте муку, перемешивая венчиком до образования гладкого теста. Добавьте соду, еще раз перемешайте. В конце введите растительное масло.

Яйца и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца мелко порежьте вместе с зеленым луком, добавьте в тесто и перемешайте.

Жареные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

На разогретую сковородку с небольшим количеством масла выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

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