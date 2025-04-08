Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Весенние пирожки-пятиминутки с вкусной начинкой — не оседают arrow

Весенние пирожки-пятиминутки с вкусной начинкой — не оседают

8 апреля 2025 20:53
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Весенние пирожки-пятиминутки с яйцом и зеленым луком — быстрый рецепт пышного теста на кефире
Весенние пирожки. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти пирожки — настоящий хит весны. Готовятся всего за несколько минут, всегда получаются мягкими, воздушными и не теряют форму после жарки. Начинка из вареных яиц и свежего зеленого лука придает им яркий сезонный вкус, а простое тесто на кефире идеально держит текстуру. Попробуйте приготовить — станет любимым рецептом семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кефир — 400 мл.;
  • вода — 50 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • мука — 350 г;
  • сода — ½ ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л. + для жарки;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок.

Способ приготовления

В небольшой кастрюле смешайте кефир с водой и слегка подогрейте на огне до температуры примерно 50 °C. В отдельной миске взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте к яичной смеси теплый кефир и хорошо перемешайте.

весняні пиріжки п’ятихвилинки з смачною начинкою, які не осідають
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно просейте муку, перемешивая венчиком до образования гладкого теста. Добавьте соду, еще раз перемешайте. В конце введите растительное масло.

весняні пиріжки п’ятихвилинки з смачною начинкою
Яйца и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца мелко порежьте вместе с зеленым луком, добавьте в тесто и перемешайте.

весняні пиріжки п’ятихвилинки з начинкою
Жареные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

На разогретую сковородку с небольшим количеством масла выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

рецепты тесто пирожки с луком пирожки на сковороде закуска
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:40 Зеленский и премьер Бельгии посетили оборонные компании

21:27 У общественной организации в Одессе нашли 25 пустых повесток

21:21 В СНБО отреагировали на участие китайцев в войне против Украины

21:19 США и Россия проведут переговоры в Стамбуле — известна дата

21:03 В Харькове прогремел мощный взрыв — что известно

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

20:59 Усик попал в ТОП-10 самых богатых боксеров в истории

20:57 Графики отключений в Одессе — какая ситуация со светом завтра

20:37 В Минединства призвали не отменять защиту для украинцев в ЕС

20:15 Взятие в плен граждан Китая — появились новые детали

20:09 Как мужчинам 18-60 лет получить паспорт за границей — объяснение

21:40 Зеленский и премьер Бельгии посетили оборонные компании

21:27 У общественной организации в Одессе нашли 25 пустых повесток

21:21 В СНБО отреагировали на участие китайцев в войне против Украины

21:19 США и Россия проведут переговоры в Стамбуле — известна дата

21:03 В Харькове прогремел мощный взрыв — что известно

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

20:59 Усик попал в ТОП-10 самых богатых боксеров в истории

20:57 Графики отключений в Одессе — какая ситуация со светом завтра

20:37 В Минединства призвали не отменять защиту для украинцев в ЕС

20:15 Взятие в плен граждан Китая — появились новые детали

20:09 Как мужчинам 18-60 лет получить паспорт за границей — объяснение

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

7 апреля

22:33 Какая должна быть зарплата у мэра Одессы — мнения горожан

06:26 Пробелы в FATCA: почему налоговые органы действуют неправомерно

4 апреля

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

07:01 НАТО исполняется 76 лет — когда и зачем создали Альянс

06:34 Сигареты от 120 грн — одесситы о повышении цен на табак

3 апреля

22:33 Санкции США против РФ, и почему Трамп часто упоминает Одессу

2 апреля

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

1 апреля

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

4 апреля 2025

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно