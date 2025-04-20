Полтавський капусняк за старовинним рецептом

"Полтавський" капусняк за рецептом наших бабусь
Цей полтавський капусняк готували ще наші бабусі: з пшоном, квашеною та свіжою капустою, насиченим бульйоном і простою засмажкою. Смак, який повертає в дитинство.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- курячі стегна — 4 шт.;
- вода — 2,5 л;
- картопля — 400 г;
- цибуля — 2 шт.;
- олія — для смаження;
- морква — 1 шт.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- томатний сік — 250 мл;
- сіль — до смаку;
- цукор — дрібка;
- чорний перець — до смаку;
- насіння кропу — 1 ч. л.;
- часник — 3 зубчики;
- капуста свіжа — 200 г;
- капуста квашена — 200 г;
- пшоно — 80 г;
- лавровий лист — 2 шт.;
- запашний перець — 6 шт.;
- петрушка — щіпка.
Спосіб приготування
Промити курячі стегна, залити водою в каструлі й варити 30 хвилин. Вийняти м’ясо, відділити його від кісток. Нарізати картоплю шматочками, покласти в бульйон і варити 15 хвилин.
Дрібно нашаткувати цибулю, обсмажити її на олії до золотистого кольору. Натерти моркву на великій тертці, додати до цибулі й тушкувати 3–4 хвилини. Влити томатний сік, додати томатну пасту, сіль, перець, дрібку цукру та насіння кропу, тушкувати ще 5–7 хвилин.
Вичавити часник через прес, додати в засмажку, перемішати й зняти з вогню. Вийняти картоплю з бульйону та перекласти до овочів, злегка розім’яти. У бульйон покласти нашатковану свіжу й квашену капусту, довести до кипіння. Додати промите пшоно й варити 10 хвилин. Перекласти картопляно-овочеву засмажку до каструлі. Додати м’ясо, лавровий лист і запашний перець, перемішати та варити ще 5–7 хвилин.
Дрібно нарізати петрушку. Подавати капусняк гарячим, посипавши зеленню за смаком.
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