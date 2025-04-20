Полтавський капусняк за старовинним рецептом

"Полтавський" капусняк. Фото: gospodynka.com.ua

Цей полтавський капусняк готували ще наші бабусі: з пшоном, квашеною та свіжою капустою, насиченим бульйоном і простою засмажкою. Смак, який повертає в дитинство.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

курячі стегна — 4 шт.;

вода — 2,5 л;

картопля — 400 г;

цибуля — 2 шт.;

олія — для смаження;

морква — 1 шт.;

томатна паста — 1 ст. л.;

томатний сік — 250 мл;

сіль — до смаку;

цукор — дрібка;

чорний перець — до смаку;

насіння кропу — 1 ч. л.;

часник — 3 зубчики;

капуста свіжа — 200 г;

капуста квашена — 200 г;

пшоно — 80 г;

лавровий лист — 2 шт.;

запашний перець — 6 шт.;

петрушка — щіпка.

Спосіб приготування

Промити курячі стегна, залити водою в каструлі й варити 30 хвилин. Вийняти м’ясо, відділити його від кісток. Нарізати картоплю шматочками, покласти в бульйон і варити 15 хвилин.

Спеції та засмажка. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нашаткувати цибулю, обсмажити її на олії до золотистого кольору. Натерти моркву на великій тертці, додати до цибулі й тушкувати 3–4 хвилини. Влити томатний сік, додати томатну пасту, сіль, перець, дрібку цукру та насіння кропу, тушкувати ще 5–7 хвилин.

Цибуля та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Вичавити часник через прес, додати в засмажку, перемішати й зняти з вогню. Вийняти картоплю з бульйону та перекласти до овочів, злегка розім’яти. У бульйон покласти нашатковану свіжу й квашену капусту, довести до кипіння. Додати промите пшоно й варити 10 хвилин. Перекласти картопляно-овочеву засмажку до каструлі. Додати м’ясо, лавровий лист і запашний перець, перемішати та варити ще 5–7 хвилин.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нарізати петрушку. Подавати капусняк гарячим, посипавши зеленню за смаком.

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