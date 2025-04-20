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"Полтавський" капусняк за рецептом наших бабусь

20 квітня 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Полтавський капусняк за старовинним рецептом
"Полтавський" капусняк. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей полтавський капусняк готували ще наші бабусі: з пшоном, квашеною та свіжою капустою, насиченим бульйоном і простою засмажкою. Смак, який повертає в дитинство.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • курячі стегна — 4 шт.;
  • вода — 2,5 л;
  • картопля — 400 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • олія — для смаження;
  • морква — 1 шт.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • томатний сік — 250 мл;
  • сіль — до смаку;
  • цукор — дрібка;
  • чорний перець — до смаку;
  • насіння кропу — 1 ч. л.;
  • часник — 3 зубчики;
  • капуста свіжа — 200 г;
  • капуста квашена — 200 г;
  • пшоно — 80 г;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • запашний перець — 6 шт.;
  • петрушка — щіпка.

Спосіб приготування

Промити курячі стегна, залити водою в каструлі й варити 30 хвилин. Вийняти м’ясо, відділити його від кісток. Нарізати картоплю шматочками, покласти в бульйон і варити 15 хвилин.

полтавський капусняк за рецептом наших бабусь
Спеції та засмажка. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нашаткувати цибулю, обсмажити її на олії до золотистого кольору. Натерти моркву на великій тертці, додати до цибулі й тушкувати 3–4 хвилини. Влити томатний сік, додати томатну пасту, сіль, перець, дрібку цукру та насіння кропу, тушкувати ще 5–7 хвилин.

капусняк за рецептом наших бабусь
Цибуля та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Вичавити часник через прес, додати в засмажку, перемішати й зняти з вогню. Вийняти картоплю з бульйону та перекласти до овочів, злегка розім’яти. У бульйон покласти нашатковану свіжу й квашену капусту, довести до кипіння. Додати промите пшоно й варити 10 хвилин. Перекласти картопляно-овочеву засмажку до каструлі. Додати м’ясо, лавровий лист і запашний перець, перемішати та варити ще 5–7 хвилин.

смачний полтавський капусняк за рецептом наших бабусь
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нарізати петрушку. Подавати капусняк гарячим, посипавши зеленню за смаком.

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