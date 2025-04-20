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"Полтавский" капустняк по рецепту наших бабушек

20 апреля 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Полтавский капустняк по старинному рецепту
"Полтавский" капустняк. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот полтавский капустняк готовили еще наши бабушки: с пшеном, квашеной и свежей капустой, насыщенным бульоном и простой зажаркой. Вкус, который возвращает в детство.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • куриные бедра — 4 шт.;
  • вода — 2,5 л;
  • картофель — 400 г;
  • лук — 2 шт.;
  • масло — для жарки;
  • морковь — 1 шт.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • томатный сок — 250 мл.;
  • соль — по вкусу;
  • сахар — щепотка;
  • черный перец — по вкусу;
  • семена укропа — 1 ч. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • капуста свежая — 200 г;
  • капуста квашеная — 200 г;
  • пшено — 80 г;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • душистый перец — 6 шт.;
  • петрушка — щепотка.

Способ приготовления

Промыть куриные бедра, залить водой в кастрюле и варить 30 минут. Вынуть мясо, отделить его от костей. Нарезать картофель кусочками, положить в бульон и варить 15 минут.

полтавський капусняк за рецептом наших бабусь
Специи и зажарка. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко нашинковать лук, обжарить его на растительном масле до золотистого цвета. Натереть морковь на крупной терке, добавить к луку и тушить 3-4 минуты. Влить томатный сок, добавить томатную пасту, соль, перец, щепотку сахара и семена укропа, тушить еще 5-7 минут.

капусняк за рецептом наших бабусь
Лук и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Выжать чеснок через пресс, добавить в зажарку, перемешать и снять с огня. Вынуть картофель из бульона и переложить к овощам, слегка размять. В бульон положить нашинкованную свежую и квашеную капусту, довести до кипения. Добавить промытое пшено и варить 10 минут. Переложить картофельно-овощную зажарку в кастрюлю. Добавить мясо, лавровый лист и душистый перец, перемешать и варить еще 5-7 минут.

смачний полтавський капусняк за рецептом наших бабусь
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко нарезать петрушку. Подавать капустняк горячим, посыпав зеленью по вкусу.

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