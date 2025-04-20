Полтавский капустняк по старинному рецепту

"Полтавский" капустняк по рецепту наших бабушек
Этот полтавский капустняк готовили еще наши бабушки: с пшеном, квашеной и свежей капустой, насыщенным бульоном и простой зажаркой. Вкус, который возвращает в детство.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриные бедра — 4 шт.;
- вода — 2,5 л;
- картофель — 400 г;
- лук — 2 шт.;
- масло — для жарки;
- морковь — 1 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- томатный сок — 250 мл.;
- соль — по вкусу;
- сахар — щепотка;
- черный перец — по вкусу;
- семена укропа — 1 ч. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- капуста свежая — 200 г;
- капуста квашеная — 200 г;
- пшено — 80 г;
- лавровый лист — 2 шт.;
- душистый перец — 6 шт.;
- петрушка — щепотка.
Способ приготовления
Промыть куриные бедра, залить водой в кастрюле и варить 30 минут. Вынуть мясо, отделить его от костей. Нарезать картофель кусочками, положить в бульон и варить 15 минут.
Мелко нашинковать лук, обжарить его на растительном масле до золотистого цвета. Натереть морковь на крупной терке, добавить к луку и тушить 3-4 минуты. Влить томатный сок, добавить томатную пасту, соль, перец, щепотку сахара и семена укропа, тушить еще 5-7 минут.
Выжать чеснок через пресс, добавить в зажарку, перемешать и снять с огня. Вынуть картофель из бульона и переложить к овощам, слегка размять. В бульон положить нашинкованную свежую и квашеную капусту, довести до кипения. Добавить промытое пшено и варить 10 минут. Переложить картофельно-овощную зажарку в кастрюлю. Добавить мясо, лавровый лист и душистый перец, перемешать и варить еще 5-7 минут.
Мелко нарезать петрушку. Подавать капустняк горячим, посыпав зеленью по вкусу.
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