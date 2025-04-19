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Ресторанна вечеря з простих продуктів — не рецепт, а знахідка

19 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Картопляний торт у духовці за 20 хвилин — рецепт з фото
Картопляний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Картопляний торт із ніжною начинкою готується дуже просто а смакує не гірше ніж у ресторані. Спробуйте здивувати своїх рідних цим рецептом на вечерю і вони точно попросять про добавку.

Рецептом поділилися Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 600 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • борошно — 4 ст. л.;
  • твердий сир — 150 г;
  • помідор — 1 шт.;
  • зелень за бажанням;
  • олія для смаження;
  • сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Картоплю очистити та натерти на терці. Натерту картоплю залити водою та залишити на 5 хвилин. Після чого добре промити та злити воду через сито.

У окремій ємності змішати яйця з сіллю та перцем. Влити до картоплі. Туди ж додати натерті на терці часник та цибулю. Перемішати. Поступово вмішати борошно.

Пиріг з дерунів з начинкою - рецепт
Підготовка тіста. Фото: gospodynka.com.ua

На пательні розігріти олію та викласти ложкою масу на увесь діаметр пательні. Обсмажити до золотавості з обох боків.

Картопляний пиріг з сиром та томатом - рецепт
Підготовка коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Готові коржі викласти на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія. Тим часом на терці натріть частину сиру та наріжте помідор кубиком, перемішайте. За бажанням до начинки можна подрібнити кріп або петрушку.

Картопляний пиріг з сиром і помідорами на вечерю - як готувати
Формування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

На готовий корж викласти начинку та закрити другим коржем. Знову повторити шар начинки та накрити третім коржем. Зверху присипати рештою сиру та поставити до духовки на 200 градусів на 15 хвилин.

Картопляний торт з начинкою - рецепт на вечерю
Готовий картопляний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Нагадаємо, ми ділилися класичним рецептом відбивних з курячим філе.

Окрім того, спробуйте смачну запіканку "Мрію" з простих продуктів за мінімум часу.

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Вечеря картопля пиріг торт рецепт
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00:08 У Києві відбулось відкриття експозиції пам'яті загиблого "Джуса"

18 квітня

23:57 Обстріл Дніпра — РФ влучила по базі олімпійської підготовки

23:03 Третя штурмова відбила атаку окупантів на Харківщині — відео

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

22:29 На Запоріжжі чутно потужні вибухи — що відомо

22:15 Чи має право зареєстрований мешканець продати квартиру

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