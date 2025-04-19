Картопляний торт у духовці за 20 хвилин — рецепт з фото

Картопляний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Картопляний торт із ніжною начинкою готується дуже просто а смакує не гірше ніж у ресторані. Спробуйте здивувати своїх рідних цим рецептом на вечерю і вони точно попросять про добавку.

Рецептом поділилися Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля — 600 г;

яйця — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

борошно — 4 ст. л.;

твердий сир — 150 г;

помідор — 1 шт.;

зелень за бажанням;

олія для смаження;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Картоплю очистити та натерти на терці. Натерту картоплю залити водою та залишити на 5 хвилин. Після чого добре промити та злити воду через сито.

У окремій ємності змішати яйця з сіллю та перцем. Влити до картоплі. Туди ж додати натерті на терці часник та цибулю. Перемішати. Поступово вмішати борошно.

Підготовка тіста. Фото: gospodynka.com.ua

На пательні розігріти олію та викласти ложкою масу на увесь діаметр пательні. Обсмажити до золотавості з обох боків.

Підготовка коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Готові коржі викласти на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія. Тим часом на терці натріть частину сиру та наріжте помідор кубиком, перемішайте. За бажанням до начинки можна подрібнити кріп або петрушку.

Формування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

На готовий корж викласти начинку та закрити другим коржем. Знову повторити шар начинки та накрити третім коржем. Зверху присипати рештою сиру та поставити до духовки на 200 градусів на 15 хвилин.

Готовий картопляний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Нагадаємо, ми ділилися класичним рецептом відбивних з курячим філе.

Окрім того, спробуйте смачну запіканку "Мрію" з простих продуктів за мінімум часу.

А також ми розповідали про 4 рецепти салатів з редиски на кожен день.