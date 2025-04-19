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Ресторанный ужин из простых продуктов — не рецепт, а находка

19 апреля 2025 00:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Картофельный торт в духовке за 20 минут - рецепт с фото
Картофельный торт. Фото: gospodynka.com.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Картофельный торт с нежной начинкой готовится очень просто а на вкус не хуже чем в ресторане. Попробуйте удивить своих родных этим рецептом на ужин и они точно попросят о добавке.

Рецептом поделились Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • картофель — 600 г;
  • яйца — 3 шт;
  • лук — 1 шт;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • мука — 4 ст. л;
  • твердый сыр — 150 г;
  • помидор — 1 шт;
  • зелень по желанию;
  • масло для жарки;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Картофель очистить и натереть на терке. Натертый картофель залить водой и оставить на 5 минут. После чего хорошо промыть и слить воду через сито.

В отдельной емкости смешать яйца с солью и перцем. Влить к картофелю. Туда же добавить натертые на терке чеснок и лук. Перемешать. Постепенно вмешать муку.

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Подготовка теста. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть масло и выложить ложкой массу на весь диаметр сковороды. Обжарить до золотистости с обеих сторон.

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Подготовка коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые лепешки выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Тем временем на терке натрите часть сыра и нарежьте помидор кубиком, перемешайте. По желанию к начинке можно измельчить укроп или петрушку.

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Формирование пирога. Фото: gospodynka.com.ua

На готовый корж выложить начинку и закрыть вторым коржом. Снова повторить слой начинки и накрыть третьим коржом. Сверху присыпать оставшимся сыром и поставить в духовку на 200 градусов на 15 минут.

Картопляний торт з начинкою - рецепт на вечерю
Готовый картофельный торт готов. Фото: gospodynka.com.ua

Напомним, мы делились классическим рецептом отбивных с куриным филе.

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00:18 В Сумах раздались звуки взрывов

00:08 В Киеве состоялось открытие экспозиции памяти погибшего "Джуса"

18 апреля

23:57 Обстрел Днепра — РФ попала по базе олимпийской подготовки

23:03 Третья штурмовая отбила атаку оккупантов на Харьковщине — видео

22:33 Пасхальная корзина 2025 — сколько одесситы потратят в этом году

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