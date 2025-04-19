Картофельный торт в духовке за 20 минут - рецепт с фото

Картофельный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Картофельный торт с нежной начинкой готовится очень просто а на вкус не хуже чем в ресторане. Попробуйте удивить своих родных этим рецептом на ужин и они точно попросят о добавке.

Рецептом поделились Gospodynka.

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Вам понадобится:

картофель — 600 г;

яйца — 3 шт;

лук — 1 шт;

чеснок — 3 зубчика;

мука — 4 ст. л;

твердый сыр — 150 г;

помидор — 1 шт;

зелень по желанию;

масло для жарки;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Картофель очистить и натереть на терке. Натертый картофель залить водой и оставить на 5 минут. После чего хорошо промыть и слить воду через сито.

В отдельной емкости смешать яйца с солью и перцем. Влить к картофелю. Туда же добавить натертые на терке чеснок и лук. Перемешать. Постепенно вмешать муку.

Подготовка теста. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть масло и выложить ложкой массу на весь диаметр сковороды. Обжарить до золотистости с обеих сторон.

Подготовка коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые лепешки выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Тем временем на терке натрите часть сыра и нарежьте помидор кубиком, перемешайте. По желанию к начинке можно измельчить укроп или петрушку.

Формирование пирога. Фото: gospodynka.com.ua

На готовый корж выложить начинку и закрыть вторым коржом. Снова повторить слой начинки и накрыть третьим коржом. Сверху присыпать оставшимся сыром и поставить в духовку на 200 градусов на 15 минут.

Готовый картофельный торт готов. Фото: gospodynka.com.ua

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