Картофельный торт в духовке за 20 минут - рецепт с фото

Ресторанный ужин из простых продуктов — не рецепт, а находка
Картофельный торт с нежной начинкой готовится очень просто а на вкус не хуже чем в ресторане. Попробуйте удивить своих родных этим рецептом на ужин и они точно попросят о добавке.
Рецептом поделились Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 600 г;
- яйца — 3 шт;
- лук — 1 шт;
- чеснок — 3 зубчика;
- мука — 4 ст. л;
- твердый сыр — 150 г;
- помидор — 1 шт;
- зелень по желанию;
- масло для жарки;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Картофель очистить и натереть на терке. Натертый картофель залить водой и оставить на 5 минут. После чего хорошо промыть и слить воду через сито.
В отдельной емкости смешать яйца с солью и перцем. Влить к картофелю. Туда же добавить натертые на терке чеснок и лук. Перемешать. Постепенно вмешать муку.
На сковороде разогреть масло и выложить ложкой массу на весь диаметр сковороды. Обжарить до золотистости с обеих сторон.
Готовые лепешки выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Тем временем на терке натрите часть сыра и нарежьте помидор кубиком, перемешайте. По желанию к начинке можно измельчить укроп или петрушку.
На готовый корж выложить начинку и закрыть вторым коржом. Снова повторить слой начинки и накрыть третьим коржом. Сверху присыпать оставшимся сыром и поставить в духовку на 200 градусов на 15 минут.
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