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Класичний рецепт приготування відбивних з курячого філе

18 квітня 2025 20:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Класичні курячі відбивні — рецепт з хрусткою паніровкою
Курячі відбівні. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Курячі відбивні — універсальна страва, яка завжди доречна на обід або вечерю. Завдяки простим інгредієнтам та перевіреній технології приготування, м’ясо виходить ніжним і соковитим, а паніровка — апетитно хрусткою. Цей рецепт стане у пригоді як початківцям, так і досвідченим господиням.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 900 г;
  • панірувальні сухарі — 1 упаковка;
  • яйця — 5 шт.;
  • соняшникова олія — для смаження;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати куряче філе на порційні шматки, відбити кожен кухонним молотком до товщини приблизно 0,5 см. Посолити й поперчити філе з обох боків.

як приготувати відбівні з курячого філе
Курячі відбівни. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

У глибокій тарілці збити яйця з половиною чайної ложки солі та чорним перцем до однорідної маси. В окрему тарілку насипати панірувальні сухарі.

як приготувати відбівні з курячого філе за класичним рецептом
Приготування кляра. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Обмокати кожну відбивну спочатку в яєчну суміш, потім обваляти в панірувальних сухарях з усіх боків.

відбівні з курячого філе за класичним рецептом
Кляр та відбівні. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігріти сковорідку, додати достатню кількість соняшникової олії.

курячі відбівні за класичним рецептом
Смажені відбівні. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Викладати відбивні на гарячу пательню, смажити під кришкою на середньому вогні по 5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Подавати гарячими з гарніром або салатом.

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Вечеря рецепти курка відбивні куряче філе
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