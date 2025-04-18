Класичні курячі відбивні — рецепт з хрусткою паніровкою

Курячі відбівні. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Курячі відбивні — універсальна страва, яка завжди доречна на обід або вечерю. Завдяки простим інгредієнтам та перевіреній технології приготування, м’ясо виходить ніжним і соковитим, а паніровка — апетитно хрусткою. Цей рецепт стане у пригоді як початківцям, так і досвідченим господиням.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 900 г;

панірувальні сухарі — 1 упаковка;

яйця — 5 шт.;

соняшникова олія — для смаження;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати куряче філе на порційні шматки, відбити кожен кухонним молотком до товщини приблизно 0,5 см. Посолити й поперчити філе з обох боків.

Курячі відбівни. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

У глибокій тарілці збити яйця з половиною чайної ложки солі та чорним перцем до однорідної маси. В окрему тарілку насипати панірувальні сухарі.

Приготування кляра. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Обмокати кожну відбивну спочатку в яєчну суміш, потім обваляти в панірувальних сухарях з усіх боків.

Кляр та відбівні. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігріти сковорідку, додати достатню кількість соняшникової олії.

Смажені відбівні. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Викладати відбивні на гарячу пательню, смажити під кришкою на середньому вогні по 5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Подавати гарячими з гарніром або салатом.

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