Класичні курячі відбивні — рецепт з хрусткою паніровкою

Класичний рецепт приготування відбивних з курячого філе
Курячі відбивні — універсальна страва, яка завжди доречна на обід або вечерю. Завдяки простим інгредієнтам та перевіреній технології приготування, м’ясо виходить ніжним і соковитим, а паніровка — апетитно хрусткою. Цей рецепт стане у пригоді як початківцям, так і досвідченим господиням.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 900 г;
- панірувальні сухарі — 1 упаковка;
- яйця — 5 шт.;
- соняшникова олія — для смаження;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати куряче філе на порційні шматки, відбити кожен кухонним молотком до товщини приблизно 0,5 см. Посолити й поперчити філе з обох боків.
У глибокій тарілці збити яйця з половиною чайної ложки солі та чорним перцем до однорідної маси. В окрему тарілку насипати панірувальні сухарі.
Обмокати кожну відбивну спочатку в яєчну суміш, потім обваляти в панірувальних сухарях з усіх боків.
Розігріти сковорідку, додати достатню кількість соняшникової олії.
Викладати відбивні на гарячу пательню, смажити під кришкою на середньому вогні по 5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Подавати гарячими з гарніром або салатом.
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