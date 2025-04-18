Классические куриные отбивные — рецепт с хрустящей панировкой

Классический рецепт приготовления отбивных из куриного филе
Куриные отбивные — универсальное блюдо, которое всегда уместно на обед или ужин. Благодаря простым ингредиентам и проверенной технологии приготовления, мясо получается нежным и сочным, а панировка — аппетитно хрустящей. Этот рецепт пригодится как начинающим, так и опытным хозяйкам.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- куриное филе — 900 г;
- панировочные сухари — 1 упаковка;
- яйца — 5 шт.;
- подсолнечное масло — для жарки;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать куриное филе на порционные куски, отбить каждый кухонным молотком до толщины примерно 0,5 см. Посолить и поперчить филе с обеих сторон.
В глубокой тарелке взбить яйца с половиной чайной ложки соли и черным перцем до однородной массы. В отдельную тарелку насыпать панировочные сухари.
Обмакивать каждую отбивную сначала в яичную смесь, затем обвалять в панировочных сухарях со всех сторон.
Разогреть сковородку, добавить достаточное количество подсолнечного масла.
Выкладывать отбивные на горячую сковороду, жарить под крышкой на среднем огне по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавать горячими с гарниром или салатом.
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