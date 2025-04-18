Классические куриные отбивные — рецепт с хрустящей панировкой

Куриные отбивные. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Куриные отбивные — универсальное блюдо, которое всегда уместно на обед или ужин. Благодаря простым ингредиентам и проверенной технологии приготовления, мясо получается нежным и сочным, а панировка — аппетитно хрустящей. Этот рецепт пригодится как начинающим, так и опытным хозяйкам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

куриное филе — 900 г;

панировочные сухари — 1 упаковка;

яйца — 5 шт.;

подсолнечное масло — для жарки;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе на порционные куски, отбить каждый кухонным молотком до толщины примерно 0,5 см. Посолить и поперчить филе с обеих сторон.

Куриные отбивные. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

В глубокой тарелке взбить яйца с половиной чайной ложки соли и черным перцем до однородной массы. В отдельную тарелку насыпать панировочные сухари.

Приготовление кляра. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Обмакивать каждую отбивную сначала в яичную смесь, затем обвалять в панировочных сухарях со всех сторон.

Кляр и отбивные. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогреть сковородку, добавить достаточное количество подсолнечного масла.

Жареные отбивные. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Выкладывать отбивные на горячую сковороду, жарить под крышкой на среднем огне по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавать горячими с гарниром или салатом.

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