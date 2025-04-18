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Классический рецепт приготовления отбивных из куриного филе

18 апреля 2025 20:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Классические куриные отбивные — рецепт с хрустящей панировкой
Куриные отбивные. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Куриные отбивные — универсальное блюдо, которое всегда уместно на обед или ужин. Благодаря простым ингредиентам и проверенной технологии приготовления, мясо получается нежным и сочным, а панировка — аппетитно хрустящей. Этот рецепт пригодится как начинающим, так и опытным хозяйкам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 900 г;
  • панировочные сухари — 1 упаковка;
  • яйца — 5 шт.;
  • подсолнечное масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе на порционные куски, отбить каждый кухонным молотком до толщины примерно 0,5 см. Посолить и поперчить филе с обеих сторон.

як приготувати відбівні з курячого філе
Куриные отбивные. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

В глубокой тарелке взбить яйца с половиной чайной ложки соли и черным перцем до однородной массы. В отдельную тарелку насыпать панировочные сухари.

як приготувати відбівні з курячого філе за класичним рецептом
Приготовление кляра. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Обмакивать каждую отбивную сначала в яичную смесь, затем обвалять в панировочных сухарях со всех сторон.

відбівні з курячого філе за класичним рецептом
Кляр и отбивные. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогреть сковородку, добавить достаточное количество подсолнечного масла.

курячі відбівні за класичним рецептом
Жареные отбивные. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Выкладывать отбивные на горячую сковороду, жарить под крышкой на среднем огне по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавать горячими с гарниром или салатом.

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Ужин рецепты курица отбивные куриное филе
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