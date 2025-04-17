Прості салати з редиски на кожен день і на свято — 4 рецепти

Салати з редиски. Фото: smachnenke.com.ua

Редиска — це не тільки смачно, але й корисно. Пропонуємо чотири простих рецепти салатів з редиски, які підійдуть як для звичайного дня, так і для святкового столу. Легко і швидко.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Салат з черемшею та редискою

Салат з черемшею та редискою. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

черемша — 1 пучок;

редиска — 300 г;

яйця — 4 шт.;

майонез — 2-3 ст. л.;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування

Черемшу ретельно промиваємо і нарізаємо. Викладаємо в миску, додаємо нарізані кубиками яйця та редиску.

Заправляємо майонезом, додаємо сіль та перець за смаком і добре перемішуємо. Салат готовий! Смачного!

Овочевий салат без майонезу

Овочевий салат без майонезу. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

листя салату;

редиска — 250 г;

цибуля зелена;

петрушка;

кукурудза — 1/2 банки;

олія — 2-3 ст. л.;

гірчиця у зернах — 2 ч. л.;

сіль — за смаком;

лимон — за смаком.

Спосіб приготування

Миємо та просушуємо листя салату, рвемо на невеликі шматки.

Додаємо нарізану кільцями редиску, кукурудзу, подрібнену зелену цибулю та петрушку.

Додаємо сіль, лимонний сік та гірчицю в зернах. Заправляємо олією і добре перемішуємо.

Салат з редискою та сметаною

Салат з редискою та сметаною. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

редиска — 250 г;

яйця — 3 шт.;

огірки — 2 шт.;

цибуля зелена — 1 пучок;

кріп;

сметана 15% — 2-3 ст. л.;

гірчиця у зернах — 2 ст. л.;

сіль і перець — за смаком.

Спосіб приготування

У миску викладаємо нарізані кубиками яйця, редиску та огірки, нарізані дольками, подрібнену зелену цибулю та кріп.

Додаємо сіль і перець за смаком. Заправляємо сметаною, додаємо гірчицю в зернах і перемішуємо.

Салат з редискою по-корейськи

Салат з редискою по-корейськи. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

морква — 1 шт.;

редиска — 300 г;

цибуля зелена — 1 пучок;

часник — 3 зубці;

приправа для корейської моркви — 1 ч. л.;

оцет 9% — 1 ст. л.;

олія — 2-3 ст. л.;

сіль та цукор — за смаком.

Спосіб приготування

У миску натираємо моркву на середній тертці, додаємо нарізану соломкою редиску та подрібнену зелену цибулю.

Додаємо часник, пропущений через прес, сіль, цукор, приправу для корейської моркви, оцет та олію, яку попередньо розігріваємо.

Перемішуємо та ставимо в холодильник на 3 години. Салат готовий! Смачного!

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