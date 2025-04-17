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Простые салаты из редиса на каждый день и на праздник — 4 рецепта

17 апреля 2025 20:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Простые салаты из редиса на каждый день и на праздник — 4 рецепта
Салаты из редиса. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Редис — это не только вкусно, но и полезно. Предлагаем четыре простых рецепта салатов из редиса, которые подойдут как для обычного дня, так и для праздничного стола. Легко и быстро.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Салат с черемшой и редиской

Салат з черемшею та редискою
Салат с черемшой и редисом. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • черемша — 1 пучок;
  • редиска — 300 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Черемшу тщательно промываем и нарезаем. Выкладываем в миску, добавляем нарезанные кубиками яйца и редис.

Заправляем майонезом, добавляем соль и перец по вкусу и хорошо перемешиваем. Салат готов! Приятного аппетита!

Овощной салат без майонеза

Овочевий салат без майонезу
Овощной салат без майонеза. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • листья салата;
  • редиска — 250 г;
  • лук зеленый;
  • петрушка;
  • кукуруза — 1/2 банки;
  • масло — 2-3 ст. л.;
  • горчица в зернах — 2 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • лимон — по вкусу.

Способ приготовления

Моем и просушиваем листья салата, рвем на небольшие куски.

Добавляем нарезанный кольцами редис, кукурузу, измельченный зеленый лук и петрушку.

Добавляем соль, лимонный сок и горчицу в зернах. Заправляем растительным маслом и хорошо перемешиваем.

Салат с редисом и сметаной

Салат з редискою та сметаною
Салат с редисом и сметаной. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • редиска — 250 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • огурцы — 2 шт.;
  • лук зеленый — 1 пучок;
  • укроп;
  • сметана 15% — 2-3 ст. л.;
  • горчица в зернах — 2 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

В миску выкладываем нарезанные кубиками яйца, редис и огурцы, нарезанные дольками, измельченный зеленый лук и укроп.

Добавляем соль и перец по вкусу. Заправляем сметаной, добавляем горчицу в зернах и перемешиваем.

Салат с редисом по-корейски

Салат з редискою по-корейськи
Салат с редисом по-корейски. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • морковь — 1 шт.;
  • редиска — 300 г;
  • лук зеленый — 1 пучок;
  • чеснок — 3 зубца;
  • приправа для корейской моркови — 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 1 ст. л.;
  • масло — 2-3 ст. л.;
  • соль и сахар — по вкусу.

Способ приготовления

В миску натираем морковь на средней терке, добавляем нарезанный соломкой редис и измельченный зеленый лук.

Добавляем чеснок, пропущенный через пресс, соль, сахар, приправу для корейской моркови, уксус и масло, которое предварительно разогреваем.

Перемешиваем и ставим в холодильник на 3 часа. Салат готов! Приятного аппетита!

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