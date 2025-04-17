Простые салаты из редиса на каждый день и на праздник — 4 рецепта
Редис — это не только вкусно, но и полезно. Предлагаем четыре простых рецепта салатов из редиса, которые подойдут как для обычного дня, так и для праздничного стола. Легко и быстро.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Салат с черемшой и редиской
Вам понадобится:
- черемша — 1 пучок;
- редиска — 300 г;
- яйца — 4 шт.;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Черемшу тщательно промываем и нарезаем. Выкладываем в миску, добавляем нарезанные кубиками яйца и редис.
Заправляем майонезом, добавляем соль и перец по вкусу и хорошо перемешиваем. Салат готов! Приятного аппетита!
Овощной салат без майонеза
Вам понадобится:
- листья салата;
- редиска — 250 г;
- лук зеленый;
- петрушка;
- кукуруза — 1/2 банки;
- масло — 2-3 ст. л.;
- горчица в зернах — 2 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- лимон — по вкусу.
Способ приготовления
Моем и просушиваем листья салата, рвем на небольшие куски.
Добавляем нарезанный кольцами редис, кукурузу, измельченный зеленый лук и петрушку.
Добавляем соль, лимонный сок и горчицу в зернах. Заправляем растительным маслом и хорошо перемешиваем.
Салат с редисом и сметаной
Вам понадобится:
- редиска — 250 г;
- яйца — 3 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- лук зеленый — 1 пучок;
- укроп;
- сметана 15% — 2-3 ст. л.;
- горчица в зернах — 2 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
В миску выкладываем нарезанные кубиками яйца, редис и огурцы, нарезанные дольками, измельченный зеленый лук и укроп.
Добавляем соль и перец по вкусу. Заправляем сметаной, добавляем горчицу в зернах и перемешиваем.
Салат с редисом по-корейски
Вам понадобится:
- морковь — 1 шт.;
- редиска — 300 г;
- лук зеленый — 1 пучок;
- чеснок — 3 зубца;
- приправа для корейской моркови — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- масло — 2-3 ст. л.;
- соль и сахар — по вкусу.
Способ приготовления
В миску натираем морковь на средней терке, добавляем нарезанный соломкой редис и измельченный зеленый лук.
Добавляем чеснок, пропущенный через пресс, соль, сахар, приправу для корейской моркови, уксус и масло, которое предварительно разогреваем.
Перемешиваем и ставим в холодильник на 3 часа. Салат готов! Приятного аппетита!
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов
Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.
Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.
Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.
А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.
Читайте Новини.LIVE!