М'ясо по-французьки з куркою — перевірений рецепт

Курка по-французьки. Фото: gospodynka.com.ua

М'ясо по-французьки — це класика, яку люблять за простоту та вишуканий смак. З куркою ця страва на вечерю вийде такою ж соковитою та підкорить вас із першого шматочка.

Рецептом поділилися Gospodynka.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 700 г;

цибуля — 2 шт.;

олія — 2 ст. л.;

твердий сир — 200 г;

майонез — 2 ст. л.;

сметана — 4 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

кріп за смаком.

сіль, перець та спеції за смаком.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати шматочками товщиною 4 міліметри. Цибулю очистити та нарізати напівкільцями.

Підготовка філе. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування соусу натерти половину сиру, часник пропустити через прес та подрібнити кріп. У ємності змішати майонез, сметану, сіль, перець та улюблені спеції, додати натертий сир, кріп та часник. Ретельно перемішати.

Приготування соусу. Фото: gospodynka.com.ua

Форму або жаростійку пательню змазати олією. На дно викласти нарізане куряче філе, посолити та поперчити, змастити соусом. На соус викласти нарізану цибулю та повторити шари.

Формування запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати тертим сиром, що залишився та відправити у розігріту до 190 градусів духовку на 25-30 хвилин.

Курка по-французьки перед запіканням. Фото: gospodynka.com.ua

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