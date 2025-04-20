М'ясо по-французьки з куркою — перевірений рецепт

Найсмачніша курка по-французьки — улюблений рецепт
М'ясо по-французьки — це класика, яку люблять за простоту та вишуканий смак. З куркою ця страва на вечерю вийде такою ж соковитою та підкорить вас із першого шматочка.
Рецептом поділилися Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 700 г;
- цибуля — 2 шт.;
- олія — 2 ст. л.;
- твердий сир — 200 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- сметана — 4 ст. л.;
- часник — 2 зубчики;
- кріп за смаком.
- сіль, перець та спеції за смаком.
Спосіб приготування
Куряче філе нарізати шматочками товщиною 4 міліметри. Цибулю очистити та нарізати напівкільцями.
Для приготування соусу натерти половину сиру, часник пропустити через прес та подрібнити кріп. У ємності змішати майонез, сметану, сіль, перець та улюблені спеції, додати натертий сир, кріп та часник. Ретельно перемішати.
Форму або жаростійку пательню змазати олією. На дно викласти нарізане куряче філе, посолити та поперчити, змастити соусом. На соус викласти нарізану цибулю та повторити шари.
Посипати тертим сиром, що залишився та відправити у розігріту до 190 градусів духовку на 25-30 хвилин.
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