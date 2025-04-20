Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Найсмачніша курка по-французьки — улюблений рецепт arrow

Найсмачніша курка по-французьки — улюблений рецепт

20 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
М'ясо по-французьки з куркою — перевірений рецепт
Курка по-французьки. Фото: gospodynka.com.ua
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

М'ясо по-французьки — це класика, яку люблять за простоту та вишуканий смак. З куркою ця страва на вечерю вийде такою ж соковитою та підкорить вас із першого шматочка.

Рецептом поділилися Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 700 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • твердий сир — 200 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • кріп за смаком.
  • сіль, перець та спеції за смаком.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати шматочками товщиною 4 міліметри. Цибулю очистити та нарізати напівкільцями.

М'ясо по-французьки з куркою - рецепт
Підготовка філе. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування соусу натерти половину сиру, часник пропустити через прес та подрібнити кріп. У ємності змішати майонез, сметану, сіль, перець та улюблені спеції, додати натертий сир, кріп та часник. Ретельно перемішати.

Курка запечена у духовці під сиром - рецепт
Приготування соусу. Фото: gospodynka.com.ua

Форму або жаростійку пательню змазати олією. На дно викласти нарізане куряче філе, посолити та поперчити, змастити соусом. На соус викласти нарізану цибулю та повторити шари.

Курка по-французьки у духовці - як приготувати
Формування запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати тертим сиром, що залишився та відправити у розігріту до 190 градусів духовку на 25-30 хвилин.

Як приготувати курку по-французьки - покроковий рецепт
Курка по-французьки перед запіканням. Фото: gospodynka.com.ua

Пропонуємо вам смачні перевірені рецепти для сімейної вечері:

Ресторанна страва на вечерю з простих інгредієнтів — рецепт, який підкорив господинь.

Класичні відбивні з курячого філе, які завжди виходять соковитими.

Ароматна запіканка "Мрія" з кабачком, від якої неможливо відірватися.

Найсмачніші деруни по-закарпатськи за сімейним рецептом.

Вечеря рецепт курка м'ясо по-французьки духовка
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:33 Чоловік ухилився, бо йому не знайшли військчастину — рішення суду

00:30 Як стати на облік у ТЦК і відразу отримати відстрочку

00:15 Грозові дощі й літнє тепло — де пощастить з погодою на Великдень

00:12 Зеленський назвав кількість священників, вбитих РФ за час війни

19 квітня

23:56 Після заяв Путіна про перемир'я бої тривають, — Зеленський

23:51 Військовому не дозволили прочитати лекцію в київському виші

23:33 Мати й син повернулись із полону — обійнялись вперше за три роки

23:29 Зеленський показав зустріч полонених із рідними — відео

23:01 Атака РФ на Херсонщину — наслідки "Великоднього перемир’я"

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій" - 80x80

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій"

22:21 Сибіга прокоментував заяву Зеленського щодо припинення вогню

00:33 Чоловік ухилився, бо йому не знайшли військчастину — рішення суду

00:30 Як стати на облік у ТЦК і відразу отримати відстрочку

00:15 Грозові дощі й літнє тепло — де пощастить з погодою на Великдень

00:12 Зеленський назвав кількість священників, вбитих РФ за час війни

19 квітня

23:56 Після заяв Путіна про перемир'я бої тривають, — Зеленський

23:51 Військовому не дозволили прочитати лекцію в київському виші

23:33 Мати й син повернулись із полону — обійнялись вперше за три роки

23:29 Зеленський показав зустріч полонених із рідними — відео

23:01 Атака РФ на Херсонщину — наслідки "Великоднього перемир’я"

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій" - 80x80

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій"

22:21 Сибіга прокоментував заяву Зеленського щодо припинення вогню

06:33 Жванецький пропагандист чи символ Одеси — як вважають городяни

18 квітня

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

06:33 Курортний сезон в Одесі під загрозою — у якому стані море

17 квітня

06:33 Актуальні ціни до Великодня на "Новому базарі" в Одесі

15 квітня

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

10 квітня 2025

Який документ підтверджує право власності на будинок у 2025 році

9 квітня 2025

Правила підземки — кого не пропустять в метро у квітні 2025 року

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

17 квітня 2025

Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці